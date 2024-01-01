أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تساعد أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت الشركات على إدارة مبيعاتها وتحسينها على مواقع مثل Amazon وeBay وShopify والمزيد. يمكن استخدام هذه الأدوات لأغراض متعددة، بدءًا من إنشاء قوائم المنتجات وحتى إدارة المخزون أو تسعير المنتج أو خيارات الشحن. تعد ميزات التحليلات أيضًا ضرورية للبائعين لفهم سوقهم بشكل أفضل وتحسين الطريقة التي يستهدفون بها المستهلكين المحتملين. تعد أدوات التجارة الإلكترونية ضمن هذه الحلول مفيدة للغاية لمحترفي التجارة الإلكترونية الذين يستخدمون هذه المواقع كقناة المبيعات الأساسية عبر الإنترنت لأعمالهم. ويمكن أيضًا استخدام هذه الأدوات من قبل مستشاري التجارة الإلكترونية الذين يساعدون تجار التجزئة عبر الإنترنت على تحسين تواجدهم على Amazon وeBay وغيرهما. يتم تقديم معظم أدوات الأسواق عبر الإنترنت كمنتجات برمجية مستقلة، ولكن منصات التجارة الإلكترونية تتضمن عادةً ميزات أو وظائف إضافية لموقع Amazon والمواقع الأخرى. على عكس أدوات التجارة الإلكترونية، تم تصميم أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت للعمل مع السوق الحالي. تم تصميم أدوات التجارة الإلكترونية لمساعدة المستخدم على تحسين متجر التجارة الإلكترونية المستقل الخاص به والذي لا يعد جزءًا من سوق أكبر تابع لجهة خارجية.