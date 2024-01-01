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أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر

تساعد أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت الشركات على إدارة مبيعاتها وتحسينها على مواقع مثل Amazon وeBay وShopify والمزيد. يمكن استخدام هذه الأدوات لأغراض متعددة، بدءًا من إنشاء قوائم المنتجات وحتى إدارة المخزون أو تسعير المنتج أو خيارات الشحن. تعد ميزات التحليلات أيضًا ضرورية للبائعين لفهم سوقهم بشكل أفضل وتحسين الطريقة التي يستهدفون بها المستهلكين المحتملين. تعد أدوات التجارة الإلكترونية ضمن هذه الحلول مفيدة للغاية لمحترفي التجارة الإلكترونية الذين يستخدمون هذه المواقع كقناة المبيعات الأساسية عبر الإنترنت لأعمالهم. ويمكن أيضًا استخدام هذه الأدوات من قبل مستشاري التجارة الإلكترونية الذين يساعدون تجار التجزئة عبر الإنترنت على تحسين تواجدهم على Amazon وeBay وغيرهما. يتم تقديم معظم أدوات الأسواق عبر الإنترنت كمنتجات برمجية مستقلة، ولكن منصات التجارة الإلكترونية تتضمن عادةً ميزات أو وظائف إضافية لموقع Amazon والمواقع الأخرى. على عكس أدوات التجارة الإلكترونية، تم تصميم أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت للعمل مع السوق الحالي. تم تصميم أدوات التجارة الإلكترونية لمساعدة المستخدم على تحسين متجر التجارة الإلكترونية المستقل الخاص به والذي لا يعد جزءًا من سوق أكبر تابع لجهة خارجية.

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Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10 هي منصة برمجية رائدة متكاملة يثق بها أكثر من 2,000,000 من رواد الأعمال والوكالات والعلامات التجارية العالمية الرئيسية في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو أعمالهم على أمازون من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. تعمل شركة Helium 10، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا، عل...

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في...

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

تساعد منصة وسائط البيع بالتجزئة المتكاملة من Perpetua العلامات التجارية على الارتقاء بأداء الإعلانات إلى مستوى جديد. نقدم لك الأدوات والأتمتة والتحكم الذي تحتاجه للوصول إلى إمكاناتك الإعلانية الكاملة عبر Amazon وWalmart وInstacart والمزيد.

Keepa

Keepa

keepa.com

تحتفظ Keepa بسجلات الأسعار لجميع المنتجات على أمازون، أكبر تاجر عبر الإنترنت وأكثرها ثقة في العالم. يمكن للمستخدمين تتبع تطور أسعار المنتجات التي يهتمون بها بشكل فردي، وسوف يقوم Keepa بإخطارهم عندما يصل السعر إلى حد محدد مسبقًا. إلى جانب ميزة التتبع هذه، يمكن أيضًا استخدام Keepa لتصفح مجموعة كاملة م...

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

Sellerboard هي خدمة تحليلات الربح الدقيقة لبائعي أمازون مع أدوات إضافية: متابعة حملات البريد، وإدارة المخزون، وتعويضات المخزون المفقود والتالف وأخطاء FBA الأخرى، وتنبيهات تغيير القائمة. كل هذا يبدأ بسعر 15 دولارًا شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد. تأسست شركة Sellerboard في ألمانيا عام 20...

Informed Repricer

Informed Repricer

informed.co

قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.

Webgility

Webgility

webgility.com

يعد Webgility برنامجًا مرنًا وقويًا لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط جميع متاجر وأسواق التجارة الإلكترونية ونظام نقاط البيع ومنصة الشحن والمزيد بـ QuickBooks Online وQuickBooks Desktop وNetSuite - دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات. تعمل الأتمتة على مزامنة بيانات التجارة الإلكترونية (الشحن والشراء وا...

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.

eDesk

eDesk

edesk.com

تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. وقد ت...

SellerLegend

SellerLegend

sellerlegend.com

تحليلات أمازون القوية لمبيعات أمازون الخاصة بك استعد لاكتشاف التطبيق الأكثر قوة في السوق: جميع الأدوات المالية التي يحتاجها بائع أمازون لإدارة أعماله في مكان واحد! خذنا في رحلة مجانية 21 يومًا مجانيًا | خالية من المخاطر | يمكنك الإلغاء في أي وقت قبل انتهاء الفترة التجريبية، وأعد اكتشاف بيانات Seller...

SellerApp

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp عبارة عن منصة لذكاء التجارة الإلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد البائعين وتجار التجزئة على تعظيم إمكاناتهم في أكبر سوق عالمي - Amazon. تأسست شركة SellerApp في عام 2017، وهي تستخدم نماذج الجيل التالي من التحسين وتعلم الآلة لمساعدة الشركات على تحقيق الربحية من خلال واجهة SaaS بسيطة. ن...

smartscout

smartscout

smartscout.com

SmartScout هي أداة برمجية توفر تحليلاً شاملاً لأمازون. يقوم SmartScout بتقسيم أفضل 20 فئة و43000 فئة فرعية وحصة سوق العلامة التجارية، ويمنحك مقاييس أساسية حول أداء ASIN لمساعدتك في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات إما لتنمية علامتك التجارية أو العثور على فرص إعادة بيع مربحة. يعرض لك SmartScout أيضًا ...

ZIK Analytics

ZIK Analytics

zikanalytics.com

ZIK Analytics عبارة عن منصة رائدة لبرامج التجارة الإلكترونية تقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة بائعي eBay في العثور على عناصر مربحة لبيعها ثم بيع سلعهم بسرعة من خلال ترتيبها في الصفحة الأولى. منذ عام 2016، ساعدت ZIK Analytics أكثر من 100000 شخص مثلك تمامًا في بدء أعمالهم التجارية على موقع eBay وتنميتها...

Auctiva

Auctiva

auctiva.com

ابدأ في بيع المزيد على Amazon وeBay باستخدام برنامج التجارة الإلكترونية القوي متعدد القنوات من Auctiva. مزامنة المخزون ومعالجة الطلبات وإضافة المنتجات إلى أسواق متعددة في مكان واحد! ابدأ مجانًا لمدة 30 يومًا. ابدأ في بيع العناصر الخاصة بك أو دروبشيبينغ.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الفيديو حائز على جوائز وأول ناشر يعمل على تمكين الناشرين من امتلاك محتوى الفيديو الخاص بهم واستراتيجيات تحقيق الدخل لتحقيق أقصى قدر من العائد.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

ومن خلال منصتها الرائدة لإدارة موجز البيانات، تساعد Feedonomics العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحسين كتالوجات منتجاتهم وإدراجها في المئات من وجهات التسوق الخاصة بالتجارة الإلكترونية حول العالم. تعمل حلولنا كاملة الخدمات للأسواق والقنوات الإعلانية على أتمتة العديد من العمليات، مثل إعداد الموجز و...

Zetpy

Zetpy

zetpy.com

لوحة تحكم واحدة لمزامنة تكنولوجيا المعلومات كلها. مزامنة المنتجات والمخزون والعملاء والطلبات مع أفضل أسواق التجارة الإلكترونية مثل Lazada وShopee وTikTok Shop وZalora وعربات التسوق مثل Shopify وWooCommerce وMagento.

ConnectBooks

ConnectBooks

connectbooks.com

تعد ConnectBooks أداة SAAS أساسية لبيع أعمال التجارة الإلكترونية على Amazon وWal-Mart وShopify وeBay. يقوم البرنامج بأتمتة محاسبة التجارة الإلكترونية مما يضمن دفاتر أعمال واضحة ودقيقة تقود إلى أفضل القرارات التجارية الممكنة.

Entriwise

Entriwise

entriwise.com

المحاسبة الآلية لبائعي أمازون في QuickBooks، وهو حل شامل لاستيراد جميع معاملات Amazon Seller Central: الطلبات والمبالغ المستردة والرسوم والمبالغ المستردة وما إلى ذلك إلى QuickBooks Online وDesktop وEnterprise - البرامج المدعومة: QuickBooks Desktop وEnterprise وOnline - تفاصيل الاستيراد: فردي المعامل...

3DSellers

3DSellers

3dsellers.com

أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...

Seller Terminal

Seller Terminal

sellerterminal.com

مرحبًا بك في Seller Terminal، الحل الشامل لاستعادة الإيرادات المفقودة داخل نظام Amazon FBA البيئي. بفضل سجل حافل من النجاح، قمنا بتمكين أكثر من 1000 بائع وعلامة تجارية ومجمع ومستودع لاستعادة السيطرة على أعمال FBA الخاصة بهم. نهجنا: قد يكون التعامل مع التعقيدات التي تواجهها أمازون أمرًا صعبًا، خاصة ع...

PrimeLister

PrimeLister

primelister.com

PrimeLister عبارة عن منصة قائمة على Saas تمكن البائعين عبر الإنترنت من تحقيق المزيد من المبيعات، والحصول على مزيد من التنظيم، وتوفير الوقت بطريقة أكثر كفاءة. يوفر الوقت من خلال السماح للمستخدمين بإدراج قوائمهم في العديد من الأسواق أو قنوات التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة. السماح للمستخدمين بإدارة مخزو...

ProManage

ProManage

promanage.biz

تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...

Ad Badger

Ad Badger

adbadger.com

Ad Badger هي أداة برنامج Amazon PPC الوحيدة التي ستحتاجها لتحسين حملاتك. احصل على أحدث التدريبات على إعلانات أمازون وحقق النمو في مجتمعنا.

Teikametrics

Teikametrics

teikametrics.com

تعمل شركة Teikametrics على تمكين الشركات من النمو والتوسع بكفاءة على Amazon وWalmart من خلال مزيج لا مثيل له من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التنبؤية وخدمات الخبراء. يمكّن هذا النهج المختلف تمامًا البائعين من الفوز بالسوق من خلال تحسين كل إعلان وتعظيم كل دولار بناءً على أحدث وأدق المعلومات المتاحة. إن...

Roketfy

Roketfy

roketfy.com

Roketfy عبارة عن منصة تقدم أدوات وخدمات ذكية تعتمد على البيانات ومصممة للعلامات التجارية والشركات الصغيرة ورجال الأعمال الذين يرغبون في زيادة مبيعاتهم في أسواق التجارة الإلكترونية.

Sellesta

Sellesta

sellesta.ai

Sellesta هي شركة تكنولوجيا عالمية تقوم بإنشاء أدوات وبرامج مدعومة من Al للمسوقين ومديري التجارة الإلكترونية. نحن نقدم أدوات شاملة تلبي احتياجات كل من أسواق التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية عبر الإنترنت. هدفنا هو تمكين الشركات من جميع الأحجام ومستويات النضج لإدارة خطوات رحلة العميل الرئيسية بشكل...

NittyGritti

NittyGritti

nittygritti.com

NittyGritti هي طريقة أنيقة وذكية للتغلب على حركة المرور على أمازون. نحن نقدم حلولاً منظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعمق في صفحات قوائمك والتقاط كل تلك التفاصيل الصغيرة التي قد تعيقك عن إجراء التحويلات. قم بإلقاء نظرة على كل رقم ASIN، مُصنف عبر 185 معلمة في واجهة سهلة القراءة ويمكن الوصول إليها. قا...

NeonPanel

NeonPanel

neonpanel.com

NeonPanel هو حل برمجي شامل مصمم خصيصًا لبائعي أمازون. فهو يقدم مجموعة من الميزات والأدوات القوية لتبسيط وتحسين الجوانب المختلفة لإدارة أعمال أمازون. بدءًا من إدارة المخزون وتتبع التكاليف وحتى تحليلات الإعلانات والمبيعات، توفر NeonPanel للبائعين الأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات...

Bookkeep

Bookkeep

bookkeep.com

إذا كنت تستخدم Shopify وAmazon وSquare وPayPal وغيرها من أنظمة التجارة الإلكترونية ونقاط البيع الشهيرة، فإن Bookkeep هو سلاحك السري. تنشر أداتنا تلقائيًا البيانات المالية لملخص المبيعات اليومية المستندة إلى الاستحقاق إلى QuickBooks Online أو Zoho Books أو Xero أو Sage Intacct، وتقوم بتسوية إيداعات ا...

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في...

DataHawk

DataHawk

datahawk.co

Datahawk هي منصة تحليلات أعمال التجارة الإلكترونية الأكثر مرونة، حيث توفر أفضل تغطية وعمق لبيانات Amazon لمديري العلامات التجارية، مع تكامل لا مثيل له في أدوات التصور ولوحة المعلومات الخاصة بهم. توفر DataHawk رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتخصيص لتحسين تواجدك في Amazon. تعمل منصتنا على أتمتة جمع البيانا...

ShoppingScraper

ShoppingScraper

shoppingscraper.com

مكشطة تجارة إلكترونية سهلة وذكية، مثالية لاستخراج الأسعار في الوقت الفعلي ونتائج البحث من متاجر الويب والأسواق دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. استخدم تطبيق الويب الخاص بنا لجدولة الأسعار وبيانات البائع على أساس يومي. استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا والتي تتيح لك الوصول إلى البيانات الأو...

GetReviews.ai

GetReviews.ai

getreviews.ai

GetReviews.ai عبارة عن مسار تحويل مُحسّن لإنشاء مراجعات على Amazon وWalmart.com وShopify والمزيد.

StoreAutomator

StoreAutomator

storeautomator.com

StoreAutomator هو حل مرن لإدارة التجارة يسمح لك بتبسيط وأتمتة وإدارة منتجاتك وقوائمك وأسعارك ومخزونك وطلباتك عبر قنوات وأسواق متعددة. يقضي عملاء StoreAutomator وقتًا أقل بنسبة 50% في المهام الإدارية غير الضرورية، ونمو المبيعات بسرعة، وزيادة الإيرادات في السنة الأولى.

Sellbery

Sellbery

sellbery.com

تعد Sellbery طريقة سهلة للمتاجر عبر الإنترنت لتحسين مزامنة المنتج والطلب بين القنوات المختلفة. قم باستيراد القوائم ومزامنة جميع طلباتك بين منصات مثل Shopify وAmazon وeBay وغيرها الكثير. أصبح إطلاق قناة جديدة أسهل وأسرع.

Cymbio

Cymbio

cym.bio

تعمل Cymbio على تمكين نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال أول منصة شحن وسوق شاملة في العالم. يدعم مركز الأتمتة الشامل الخاص بنا B2B جميع الأنظمة والبروتوكولات والموردين بينما يعرض العلامات التجارية بسلاسة لنظام بيئي عالمي للبيع بالتجزئة. تدعم Cymbio أكثر من 800 من تجار التجزئة والأسواق وا...

AsinSeed

AsinSeed

asinseed.com

ابحث في الكلمات الرئيسية الحقيقية لمنافسيك والتي تجلب لهم أكبر عدد من الزيارات. الطريقة الأكثر مباشرة لتحسين الكلمات الرئيسية - توفير تكلفة الدفع لكل نقرة (PPC) وتعزيز تصنيف كلماتك الرئيسية.

Stackline

Stackline

stackline.com

في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...

Mergado

Mergado

mergado.com

Mergado هي أداة لإدارة موجز المنتجات للمتاجر عبر الإنترنت ومتخصصي التسويق والوكالات. يسمح لك عدد من المرشحات والقواعد بتعديل البيانات المتدفقة من متجرك عبر الإنترنت إلى مواقع التسوق المقارنة مثل Google وFacebook والأسواق والقنوات الإعلانية الأخرى. تعمل تطبيقات تقديم العطاءات وتسويق الصور وتحليل البي...

SellerLion

SellerLion

sellerlion.com

احصل على أفضل برامج المراجعة والملاحظات لبائعي أمازون مع برنامج مراجعة أمازون رقم 1 في الهند من Sellerlion بسعر تنافسي. شراء تطبيق تعليقات أمازون.

Sellerfox

Sellerfox

sellerfox.com

Sellerfox هي أداة تحليل وتحسين شاملة لبائعي أمازون. فهو يبسط عملية تتبع مقاييس الأداء للمنتجات والكلمات الرئيسية، مما يمكّن المستخدمين من اكتشاف فرص التحسين والحصول على مزايا تنافسية. توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام تعمل على دمج بيانات الأداء المهمة، مما يوفر الوقت والموارد عن طريق تقليل الحاجة إلى...

Hivearchive

Hivearchive

hivearchive.com

Hivearchive عبارة عن تطبيقات برمجية قائمة على الويب تساعد بائعي أمازون على تتبع مبيعاتهم ومخزونهم ونفقاتهم. يوفر البرنامج للمستخدمين رؤى وتقارير بيانات في الوقت الفعلي، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أعمالهم. تم تصميم البرنامج لتوفير وقت المستخدمين من خلال أتمتة العديد من المهام المطلوبة ل...

tool4seller

tool4seller

tool4seller.com

Tool4seller هي أداة بائع على Amazon توفر تحليلات البيانات وتترجمها إلى تقارير وملخصات ولوحات معلومات ورسوم بيانية لمساعدة البائعين على اتخاذ قرارات تشغيلية أفضل. تشمل الميزات الرئيسية: البحث عن الكلمات الرئيسية، وتحسين الدفع لكل نقرة (PPC)، واتجاهات المبيعات، وتحليلات الأرباح، وإدارة مخزون FBA، وتحل...

Seller.Tools

Seller.Tools

seller.tools

مجموعة كاملة من الأدوات التي تستفيد من بيانات أمازون للارتقاء بأعمالك إلى آفاق جديدة. حتى أبرز العلامات التجارية تعتمد على البيانات والأدوات والعمليات القديمة لإدارة أعمالها. الآن هو الوقت المناسب لتأمين عملك في المستقبل من خلال الموارد الأكثر ابتكارًا المتاحة لبائعي أمازون، والتي أنشأها بائعون حقيق...

SellerGeni

SellerGeni

sellergeni.com

توفر منصة التجارة الإلكترونية للشركات التي تبيع على Amazon SellerGeni تحسينًا للنمو وتعزيزًا للإدراج لأذكى شركات التجارة الإلكترونية في العالم. يقوم مستخدمو SellerGeni بإنشاء الأهداف - وهي هياكل حملات معدة مسبقًا ومصممة لتنفيذ أي استراتيجية يمكن إطلاقها ببضع نقرات.

PPC Storm

PPC Storm

ppcstorm.com

PPC Storm هي أداة قوية لإدارة الدفع لكل نقرة (PPC) لبائع أمازون أو مزود الخدمة. العمل كمحرك للقيام بكل "الأعمال الثقيلة" المرتبطة بإدارة الدفع لكل نقرة (PPC) الفعالة على أمازون. خيار استخدام الأتمتة لتنفيذ إجراءات قابلة للتخصيص نيابةً عنك، مع قواعد مصممة خصيصًا لتناسب عملك - أو ببساطة إدارة جميع إعل...

ConvertMate

ConvertMate

convertmate.io

حول ConvertMate ConvertMate هو تطبيق Shopify الذي يعمل على أتمتة عملية تحسين محركات البحث لمتجر Shopify الخاص بك. انسَ قضاء ساعات طويلة في البحث عن الكلمات الرئيسية، وصياغة منتجك ومجموعتك وصفحات المدونة حول أفضل الكلمات الرئيسية. يقوم برنامج ConvertMate بذلك تلقائيًا نيابةً عنك. هذا يعني أنك توفر ال...

ZonBase

ZonBase

zonbase.com

هدفنا هو إنشاء برنامج سهل الاستخدام وبأسعار معقولة لمساعدة الآلاف من البائعين الجدد الذين ينضمون إلى أمازون في العثور على المنتجات الفائزة. لكنهم قرروا أنهم لن يركزوا فقط على أبحاث المنتجات، بل ستحتوي برامجهم على جميع الأدوات الضرورية التي يحتاجها بائعو أمازون للسيطرة على أمازون. أدى ذلك إلى ولادة Z...

InsightLeap

InsightLeap

insightleap.com

توفر InsightLeap منصة شاملة لتحليل البيانات ومراقبة الأسعار للعلامات التجارية والوكالات التي تبيع على Amazon Vendor Central. تقوم منصة InsightLeap بالزحف إلى قوائم منتجات Amazon.com الخاصة بك يوميًا لإطلاعك على أي تغييرات تطرأ على قوائمك، وعروض الجهات الخارجية، وملكية صندوق الشراء، وتغييرات رمز التج...

Link My Books

Link My Books

linkmybooks.com

يساعد Link My Books الشركات التي تبيع على Amazon وeBay على أتمتة عملية مسك الدفاتر الخاصة بها. في كل مرة تتلقى فيها عائدًا من Amazon أو eBay، نقوم تلقائيًا باستيراد تفاصيل جميع المعاملات التي تشكل تلك العوائد. نحن نتحقق من التفاصيل الضريبية لكل معاملة ونقوم بإنشاء فاتورة موجزة تتضمن جميع المبيعات وا...

Levanta

Levanta

levanta.io

تعمل Levanta، وهي أول منصة تابعة لبائعي أمازون، على تسهيل النمو وفتح حركة المرور الخارجية من خلال شراكات مباشرة مع الناشرين والشركات التابعة والمؤثرين. يتيح هذا النهج للبائعين جذب زيارات عالية الجودة إلى متاجرهم، وإقامة شراكات مع كبار المبدعين، وإدارة تكاليف التسويق بفعالية من خلال الدفع مقابل المبي...

ChannelReply

ChannelReply

channelreply.com

تسهل ChannelReply على بائعي التجارة الإلكترونية الاتصال وإدارة رسائل خدمة العملاء لـ Amazon وeBay وWalmart وShopify وBack Market - كل ذلك دون مغادرة مكتب المساعدة المفضل لديك. لا مزيد من تسجيل الدخول والخروج من لوحات معلومات السوق المختلفة. لا مزيد من إضاعة الوقت في البحث عن بيانات طلبات العملاء. يت...

MerchantWords

MerchantWords

merchantwords.com

MerchantWords هي قاعدة البيانات الأكثر شمولاً لبيانات البحث عن الكلمات الرئيسية للمتسوقين المتوفرة في أي مكان. نقوم بجمع عمليات البحث من أكبر محرك بحث عن المنتجات في العالم: Amazon. يتيح لنا ذلك رؤية ما يدور في أذهان المتسوقين - عملائك - وإبلاغك بكيفية بناء إستراتيجية قوية ورشيقة لتوسيع نطاق أعمالك....

AMZ Alert

AMZ Alert

amzalert.com

تنبيهات ذكية لمنتجات أمازون - إشعارات فورية عن مخترقي Buybox، وقمع المنتجات، والمراجعات السيئة، وتغيرات الأسعار، والمحتالين، وغير ذلك الكثير، لترتاح أخيرًا في الليل! تأخذ تقنية Smart Automation Technology® المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي تكره القيام بها أكثر من غيرها وتضعها في وضع التشغيل التل...

Kapoq

Kapoq

kapoq.com

Kapoq هي الطريقة الأكثر ذكاءً لإدارة العديد من العلامات التجارية على أمازون، مما يمنح الوكالات والمجمعات والعلامات التجارية ميزة على منافسيها. تساعد منصة الإدارة الشاملة الخاصة بنا والتي تحتوي على ست وحدات مترابطة الفرق على تحديد الفجوات عبر نقاط البيانات المهمة واتخاذ الإجراءات بكفاءة لتعزيز أداء ا...

AmzChart

AmzChart

amzchart.com

AmzChart هي أداة مخطط Amazon BSR وأداة بحث عن المنتجات يمكنها مساعدتك في العثور على منتجات ذات إمكانات عالية.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks هي منصة النمو العالمية لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بتشغيل عملية التجارة بأكملها من منصة واحدة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل (بما في ذلك المنصات الشائعة مثل Amazon وeBay وShopify وWalmart)، تغطي Linnworks كل ما تحتاجه - بدءًا من إدارة الطلبات والمخزون، والتحليلات والتنبؤ، وإدارة الم...

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