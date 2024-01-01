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أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - الكاميرون
تساعد أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت الشركات على إدارة مبيعاتها وتحسينها على مواقع مثل Amazon وeBay وShopify والمزيد. يمكن استخدام هذه الأدوات لأغراض متعددة، بدءًا من إنشاء قوائم المنتجات وحتى إدارة المخزون أو تسعير المنتج أو خيارات الشحن. تعد ميزات التحليلات أيضًا ضرورية للبائعين لفهم سوقهم بشكل أفضل وتحسين الطريقة التي يستهدفون بها المستهلكين المحتملين. تعد أدوات التجارة الإلكترونية ضمن هذه الحلول مفيدة للغاية لمحترفي التجارة الإلكترونية الذين يستخدمون هذه المواقع كقناة المبيعات الأساسية عبر الإنترنت لأعمالهم. ويمكن أيضًا استخدام هذه الأدوات من قبل مستشاري التجارة الإلكترونية الذين يساعدون تجار التجزئة عبر الإنترنت على تحسين تواجدهم على Amazon وeBay وغيرهما. يتم تقديم معظم أدوات الأسواق عبر الإنترنت كمنتجات برمجية مستقلة، ولكن منصات التجارة الإلكترونية تتضمن عادةً ميزات أو وظائف إضافية لموقع Amazon والمواقع الأخرى. على عكس أدوات التجارة الإلكترونية، تم تصميم أدوات تحسين السوق عبر الإنترنت للعمل مع السوق الحالي. تم تصميم أدوات التجارة الإلكترونية لمساعدة المستخدم على تحسين متجر التجارة الإلكترونية المستقل الخاص به والذي لا يعد جزءًا من سوق أكبر تابع لجهة خارجية.
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Helium 10
helium10.com
بدءًا من البحث عن المنتجات والكلمات الرئيسية وحتى تحسين القائمة والتحليلات والمزيد. أدواتنا وتدريبنا يغطي احتياجاتك بغض النظر عن مكان وجودك في رحلة البيع الخاصة بك.
Jungle Scout
junglescout.com
منصتك الشاملة للبيع على أمازون.
Keepa
keepa.com
مخططات تاريخ أسعار أمازون، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وساعات الأسعار، والانخفاضات اليومية، وإضافات المتصفح.
Sellerboard
sellerboard.com
تحليلات دقيقة للربح لبائعي أمازون.
Informed Repricer
informed.co
قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.
Webgility
webgility.com
قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
eDesk
edesk.com
يجمع برنامج خدمة عملاء التجارة الإلكترونية الخاص بـ eDesk بين جميع تفاعلات العملاء وبيانات الطلب في إدارة التذاكر بسهولة لفرق دعم العملاء. ابدأ اليوم.
SellerLegend
sellerlegend.com
تحليلات أمازون القوية لمبيعات أمازون الخاصة بك استعد لاكتشاف التطبيق الأكثر قوة في السوق: جميع الأدوات المالية التي يحتاجها بائع أمازون لإدارة أعماله في مكان واحد! خذنا في رحلة مجانية 21 يومًا مجانيًا | خالية من المخاطر | يمكنك الإلغاء في أي وقت قبل انتهاء الفترة التجريبية، وأعد اكتشاف بيانات Seller...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: أداة البائع الكل في واحد من Amazon للحصول على PPC والكلمات الرئيسية والأرباح تم تصميم SellerApp لتمكين البائعين من البيانات والأتمتة الذكية والعمليات.
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
Perpetua
perpetua.io
البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.
Auctiva
auctiva.com
ابدأ في بيع المزيد على Amazon وeBay باستخدام برنامج التجارة الإلكترونية القوي متعدد القنوات من Auctiva. مزامنة المخزون ومعالجة الطلبات وإضافة المنتجات إلى أسواق متعددة في مكان واحد! ابدأ مجانًا لمدة 30 يومًا. ابدأ في بيع العناصر الخاصة بك أو دروبشيبينغ.
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics عبارة عن منصة رائدة لبرامج التجارة الإلكترونية تقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة بائعي eBay في العثور على عناصر مربحة لبيعها ثم بيع سلعهم بسرعة من خلال ترتيبها في الصفحة الأولى. منذ عام 2016، ساعدت ZIK Analytics أكثر من 100000 شخص مثلك تمامًا في بدء أعمالهم التجارية على موقع eBay وتنميتها...
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
Zetpy
zetpy.com
لوحة تحكم واحدة لمزامنة تكنولوجيا المعلومات كلها. مزامنة المنتجات والمخزون والعملاء والطلبات مع أفضل أسواق التجارة الإلكترونية مثل Lazada وShopee وTikTok Shop وZalora وعربات التسوق مثل Shopify وWooCommerce وMagento.
ConnectBooks
connectbooks.com
تعد ConnectBooks أداة SAAS أساسية لبيع أعمال التجارة الإلكترونية على Amazon وWal-Mart وShopify وeBay. يقوم البرنامج بأتمتة محاسبة التجارة الإلكترونية مما يضمن دفاتر أعمال واضحة ودقيقة تقود إلى أفضل القرارات التجارية الممكنة.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي المنصة الرائدة عالميًا لتكنولوجيا الفيديو للناشرين، حيث تعمل على تمكين الناشرين من امتلاك إستراتيجية الفيديو الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من العائد.
PrimeLister
primelister.com
PrimeLister عبارة عن منصة قائمة على Saas تمكن البائعين عبر الإنترنت من تحقيق المزيد من المبيعات، والحصول على مزيد من التنظيم، وتوفير الوقت بطريقة أكثر كفاءة. يوفر الوقت من خلال السماح للمستخدمين بإدراج قوائمهم في العديد من الأسواق أو قنوات التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة. السماح للمستخدمين بإدارة مخزو...
3DSellers
3dsellers.com
أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger هي أداة برنامج Amazon PPC الوحيدة التي ستحتاجها لتحسين حملاتك. احصل على أحدث التدريبات على إعلانات أمازون وحقق النمو في مجتمعنا.
Teikametrics
teikametrics.com
تحسين السوق – أعلن عن عملك بذكاء خارق! قم بتوصيل أعمالك وتحسينها وتنميتها باستخدام Flywheel 2.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتوفر الآن على Amazon وWalmart.com وغيرهما.
Roketfy
roketfy.com
Roketfy - قم بزيادة مبيعات Etsy لديك! كل ما تحتاجه لزيادة مبيعاتك في أداة واحدة. ميزات قوية وأرباح مستدامة. قم بزيادة مبيعاتك الآن!
Sellesta
sellesta.ai
تساعد Sellesta.ai بائعي أمازون على تنمية أعمالهم من خلال زيادة تصنيف قوائم المنتجات وتحويلها
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti هي طريقة أنيقة وذكية للتغلب على حركة المرور على أمازون. نحن نقدم حلولاً منظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعمق في صفحات قوائمك والتقاط كل تلك التفاصيل الصغيرة التي قد تعيقك عن إجراء التحويلات. قم بإلقاء نظرة على كل رقم ASIN، مُصنف عبر 185 معلمة في واجهة سهلة القراءة ويمكن الوصول إليها. قا...
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel هو حل برمجي شامل مصمم خصيصًا لبائعي أمازون. فهو يقدم مجموعة من الميزات والأدوات القوية لتبسيط وتحسين الجوانب المختلفة لإدارة أعمال أمازون. بدءًا من إدارة المخزون وتتبع التكاليف وحتى تحليلات الإعلانات والمبيعات، توفر NeonPanel للبائعين الأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات...
Entriwise
entriwise.com
المحاسبة الآلية لبائعي أمازون في QuickBooks، وهو حل شامل لاستيراد جميع معاملات Amazon Seller Central: الطلبات والمبالغ المستردة والرسوم والمبالغ المستردة وما إلى ذلك إلى QuickBooks Online وDesktop وEnterprise - البرامج المدعومة: QuickBooks Desktop وEnterprise وOnline - تفاصيل الاستيراد: فردي المعامل...
Bookkeep
bookkeep.com
إذا كنت تستخدم Shopify وAmazon وSquare وPayPal وغيرها من أنظمة التجارة الإلكترونية ونقاط البيع الشهيرة، فإن Bookkeep هو سلاحك السري. تنشر أداتنا تلقائيًا البيانات المالية لملخص المبيعات اليومية المستندة إلى الاستحقاق إلى QuickBooks Online أو Zoho Books أو Xero أو Sage Intacct، وتقوم بتسوية إيداعات ا...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في...
DataHawk
datahawk.co
Datahawk هي منصة تحليلات أعمال التجارة الإلكترونية الأكثر مرونة، حيث توفر أفضل تغطية وعمق لبيانات Amazon لمديري العلامات التجارية، مع تكامل لا مثيل له في أدوات التصور ولوحة المعلومات الخاصة بهم. توفر DataHawk رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتخصيص لتحسين تواجدك في Amazon. تعمل منصتنا على أتمتة جمع البيانا...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
أداة سهلة وذكية للتجارة الإلكترونية، مثالية لاستخراج الأسعار ونتائج البحث في الوقت الفعلي من المتاجر الإلكترونية والأسواق دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. استخدم تطبيق الويب الخاص بنا لجدولة الأسعار وبيانات البائع على أساس يومي. استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا والتي تتيح لك الوصول إلى ال...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator هو حل مرن لإدارة التجارة يسمح لك بتبسيط وأتمتة وإدارة منتجاتك وقوائمك وأسعارك ومخزونك وطلباتك عبر قنوات وأسواق متعددة. يقضي عملاء StoreAutomator وقتًا أقل بنسبة 50% في المهام الإدارية غير الضرورية، ونمو المبيعات بسرعة، وزيادة الإيرادات في السنة الأولى.
Sellbery
sellbery.com
تعد Sellbery طريقة سهلة للمتاجر عبر الإنترنت لتحسين مزامنة المنتج والطلب بين القنوات المختلفة. قم باستيراد القوائم ومزامنة جميع طلباتك بين منصات مثل Shopify وAmazon وeBay وغيرها الكثير. أصبح إطلاق قناة جديدة أسهل وأسرع.
AsinSeed
asinseed.com
ابحث في الكلمات الرئيسية الحقيقية لمنافسيك والتي تجلب لهم أكبر عدد من الزيارات. الطريقة الأكثر مباشرة لتحسين الكلمات الرئيسية - توفير تكلفة الدفع لكل نقرة (PPC) وتعزيز تصنيف كلماتك الرئيسية.
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Mergado
mergado.com
نحن نساعد المتاجر عبر الإنترنت في الحصول على المزيد من Google Shopping وFacebook ومحركات التسوق المقارنة الأخرى. نقوم يوميًا بضبط الإعلانات لزيادة أرباح المتجر بتكلفة معقولة.
Seller Terminal
sellerterminal.com
مرحبًا بك في Seller Terminal، الحل الشامل لاستعادة الإيرادات المفقودة داخل نظام Amazon FBA البيئي. بفضل سجل حافل من النجاح، قمنا بتمكين أكثر من 1000 بائع وعلامة تجارية ومجمع ومستودع لاستعادة السيطرة على أعمال FBA الخاصة بهم. نهجنا: قد يكون التعامل مع التعقيدات التي تواجهها أمازون أمرًا صعبًا، خاصة ع...
SellerLion
sellerlion.com
احصل على أفضل برامج المراجعة والملاحظات لبائعي أمازون مع برنامج مراجعة أمازون رقم 1 في الهند من Sellerlion بسعر تنافسي. شراء تطبيق أمازون للتعليقات.
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox هي أداة تحليل وتحسين شاملة لبائعي أمازون. فهو يبسط عملية تتبع مقاييس الأداء للمنتجات والكلمات الرئيسية، مما يمكّن المستخدمين من اكتشاف فرص التحسين والحصول على مزايا تنافسية. توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام تعمل على دمج بيانات الأداء المهمة، مما يوفر الوقت والموارد عن طريق تقليل الحاجة إلى...
Hivearchive
hivearchive.com
Hivearchive عبارة عن تطبيقات برمجية قائمة على الويب تساعد بائعي أمازون على تتبع مبيعاتهم ومخزونهم ونفقاتهم. يوفر البرنامج للمستخدمين رؤى وتقارير بيانات في الوقت الفعلي، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أعمالهم. تم تصميم البرنامج لتوفير وقت المستخدمين من خلال أتمتة العديد من المهام المطلوبة ل...
tool4seller
tool4seller.com
Tool4seller هي أداة بائع على Amazon توفر تحليلات البيانات وتترجمها إلى تقارير وملخصات ولوحات معلومات ورسوم بيانية لمساعدة البائعين على اتخاذ قرارات تشغيلية أفضل. تشمل الميزات الرئيسية: البحث عن الكلمات الرئيسية، وتحسين الدفع لكل نقرة (PPC)، واتجاهات المبيعات، وتحليلات الأرباح، وإدارة مخزون FBA، وتحل...
Seller.Tools
seller.tools
مجموعة كاملة من الأدوات التي تستفيد من بيانات أمازون للارتقاء بأعمالك إلى آفاق جديدة. حتى أبرز العلامات التجارية تعتمد على البيانات والأدوات والعمليات القديمة لإدارة أعمالها. الآن هو الوقت المناسب لتأمين عملك في المستقبل من خلال الموارد الأكثر ابتكارًا المتاحة لبائعي أمازون، والتي أنشأها بائعون حقيق...
SellerGeni
sellergeni.com
توفر منصة التجارة الإلكترونية للشركات التي تبيع على Amazon SellerGeni تحسينًا للنمو وتعزيزًا للإدراج لأذكى شركات التجارة الإلكترونية في العالم. يقوم مستخدمو SellerGeni بإنشاء الأهداف - وهي هياكل حملات معدة مسبقًا ومصممة لتنفيذ أي استراتيجية يمكن إطلاقها ببضع نقرات.
PPC Storm
ppcstorm.com
PPC Storm هي أداة قوية لإدارة الدفع لكل نقرة (PPC) لبائع أمازون أو مزود الخدمة. العمل كمحرك للقيام بكل "الأعمال الثقيلة" المرتبطة بإدارة الدفع لكل نقرة (PPC) الفعالة على أمازون. خيار استخدام الأتمتة لتنفيذ إجراءات قابلة للتخصيص نيابةً عنك، مع قواعد مصممة خصيصًا لتناسب عملك - أو ببساطة إدارة جميع إعل...
ConvertMate
convertmate.io
حول ConvertMate ConvertMate هو تطبيق Shopify الذي يعمل على أتمتة عملية تحسين محركات البحث لمتجر Shopify الخاص بك. انسَ قضاء ساعات طويلة في البحث عن الكلمات الرئيسية، وصياغة منتجك ومجموعتك وصفحات المدونة حول أفضل الكلمات الرئيسية. يقوم برنامج ConvertMate بذلك تلقائيًا نيابةً عنك. هذا يعني أنك توفر ال...
ZonBase
zonbase.com
هدفنا هو إنشاء برنامج سهل الاستخدام وبأسعار معقولة لمساعدة الآلاف من البائعين الجدد الذين ينضمون إلى أمازون في العثور على المنتجات الفائزة. لكنهم قرروا أنهم لن يركزوا فقط على أبحاث المنتجات، بل ستحتوي برامجهم على جميع الأدوات الضرورية التي يحتاجها بائعو أمازون للسيطرة على أمازون. أدى ذلك إلى ولادة Z...
InsightLeap
insightleap.com
توفر InsightLeap منصة شاملة لتحليل البيانات ومراقبة الأسعار للعلامات التجارية والوكالات التي تبيع على Amazon Vendor Central. تقوم منصة InsightLeap بالزحف إلى قوائم منتجات Amazon.com الخاصة بك يوميًا لإطلاعك على أي تغييرات تطرأ على قوائمك، وعروض الجهات الخارجية، وملكية صندوق الشراء، وتغييرات رمز التج...
Link My Books
linkmybooks.com
يساعد Link My Books الشركات التي تبيع على Amazon وeBay على أتمتة عملية مسك الدفاتر الخاصة بها. في كل مرة تتلقى فيها عائدًا من Amazon أو eBay، نقوم تلقائيًا باستيراد تفاصيل جميع المعاملات التي تشكل تلك العوائد. نحن نتحقق من التفاصيل الضريبية لكل معاملة ونقوم بإنشاء فاتورة موجزة تتضمن جميع المبيعات وا...
Levanta
levanta.io
تعمل Levanta، وهي أول منصة تابعة لبائعي أمازون، على تسهيل النمو وفتح حركة المرور الخارجية من خلال شراكات مباشرة مع الناشرين والشركات التابعة والمؤثرين. يتيح هذا النهج للبائعين جذب زيارات عالية الجودة إلى متاجرهم، وإقامة شراكات مع كبار المبدعين، وإدارة تكاليف التسويق بفعالية من خلال الدفع مقابل المبي...
ChannelReply
channelreply.com
تسهل ChannelReply على بائعي التجارة الإلكترونية الاتصال وإدارة رسائل خدمة العملاء لـ Amazon وeBay وWalmart وShopify وBack Market - كل ذلك دون مغادرة مكتب المساعدة المفضل لديك. لا مزيد من تسجيل الدخول والخروج من لوحات معلومات السوق المختلفة. لا مزيد من إضاعة الوقت في البحث عن بيانات طلبات العملاء. يت...
MerchantWords
merchantwords.com
MerchantWords هي قاعدة البيانات الأكثر شمولاً لبيانات البحث عن الكلمات الرئيسية للمتسوقين المتوفرة في أي مكان. نقوم بجمع عمليات البحث من أكبر محرك بحث عن المنتجات في العالم: Amazon. يتيح لنا ذلك رؤية ما يدور في أذهان المتسوقين - عملائك - وإبلاغك بكيفية بناء إستراتيجية قوية ورشيقة لتوسيع نطاق أعمالك....
AMZ Alert
amzalert.com
تنبيهات ذكية لمنتجات أمازون - إشعارات فورية عن مخترقي Buybox، وقمع المنتجات، والمراجعات السيئة، وتغيرات الأسعار، والمحتالين، وغير ذلك الكثير، لترتاح أخيرًا في الليل! تأخذ تقنية Smart Automation Technology® المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي تكره القيام بها أكثر من غيرها وتضعها في وضع التشغيل التل...
Kapoq
kapoq.com
Kapoq هي الطريقة الأكثر ذكاءً لإدارة العديد من العلامات التجارية على أمازون، مما يمنح الوكالات والمجمعات والعلامات التجارية ميزة على منافسيها. تساعد منصة الإدارة الشاملة الخاصة بنا والتي تحتوي على ست وحدات مترابطة الفرق على تحديد الفجوات عبر نقاط البيانات المهمة واتخاذ الإجراءات بكفاءة لتعزيز أداء ا...
AmzChart
amzchart.com
AmzChart هي أداة مخطط Amazon BSR وأداة بحث عن المنتجات يمكنها مساعدتك في العثور على منتجات ذات إمكانات عالية.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks هي منصة النمو العالمية لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بتشغيل عملية التجارة بأكملها من منصة واحدة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل (بما في ذلك المنصات الشائعة مثل Amazon وeBay وShopify وWalmart)، تغطي Linnworks كل ما تحتاجه - بدءًا من إدارة الطلبات والمخزون، والتحليلات والتنبؤ، وإدارة الم...
Analytic Index
analyticindex.com
يساعد المؤشر التحليلي الوكالات والعلامات التجارية على تحقيق نمو فائق في التجارة الإلكترونية بالتجزئة من خلال نظام مثبت لتحسين أداء البحث العضوي والمدعوم بشكل كبير. توفر تحليلات الجيل التالي الخاصة واستشارات وسائط البيع بالتجزئة الأساس لـ AI Accelerator، وهو النظام الذي يساعد كلاً من الوكالات والعلام...
Epsilo
epsilo.ai
تعد Epsilo مركز تنفيذ واحد لكل فريق تجارة إلكترونية. مهمتنا هي تمكين رواد الأعمال والعلامات التجارية عبر جميع فئات البيع في الأسواق من زيادة إيراداتهم من خلال الأتمتة والبحث والتعاون. يمكن للبائعين، سواء كانوا صغارًا أو متوسطين أو كبيرًا، بجميع أحجامهم سواء في سوق واحد أو أكثر، الاستفادة من Epsilo ل...