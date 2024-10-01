متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الفاكس عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - كينيا
يتيح برنامج الفاكس عبر الإنترنت للمستخدمين إرسال واستقبال رسائل الفاكس رقميًا مع تعزيز الأمان. يمكن لهذه المنصات إرسال رسائل الفاكس مباشرة من خلال البرنامج، أو عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يحول الكمبيوتر بشكل فعال إلى جهاز فاكس افتراضي. باستخدام برامج الفاكس عبر الإنترنت، يمكن للشركات التخلص من التكاليف المرتبطة بالورق والحبر وأجهزة الفاكس المادية. توفر هذه الأنظمة الأساسية أيضًا تخزينًا آمنًا للمستندات والقدرة على توقيع الفاكسات وتحريرها رقميًا، كل ذلك دون الحاجة إلى طباعة أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقضي على المشكلات الشائعة مثل خطوط الفاكس المزدحمة. إذا كان لدى الشركة رقم فاكس بالفعل، فيمكن نقله بسهولة إلى حل الفاكس عبر الإنترنت. يقوم برنامج الفاكس عبر الإنترنت بتكرار جميع الوظائف الأساسية لجهاز الفاكس التقليدي، بما في ذلك إرسال واستقبال رسائل الفاكس. ومع ذلك، من المهم عدم الخلط بينه وبين برامج البريد الإلكتروني. في حين أن كلاهما يتضمن اتصالات إلكترونية، فإن برنامج الفاكس عبر الإنترنت يرسل المستندات، عادة بتنسيق PDF، مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلم عبر رقم فاكس. في المقابل، يرسل برنامج البريد الإلكتروني الرسائل مباشرة إلى صندوق البريد الإلكتروني. غالبًا ما يُفضل إرسال الفاكس عبر الإنترنت لإرسال المستندات الموقعة أو السرية نظرًا لمستوى الأمان العالي الذي يوفره مقارنة بالبريد الإلكتروني.
إرسال تطبيق جديد
GoTo
goto.com
يعد GoTo Meeting رائدًا في مجال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت للشركات حول العالم، ويأتي الآن كجزء من GoTo Connect، وهو برنامج اتصالات شامل مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. إن حل الاجتماعات، المتوفر للشراء بشكل مستقل، يحظى بثقة الملايين من الأشخاص يوميًا للتواصل والتعاون الافتراضي في الوقت الفعلي. احصل...
eFax
efax.com
eFax هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الفاكس عبر الإنترنت. إرسال واستقبال الفاكسات عبر البريد الإلكتروني. احصل على رقم فاكس محلي أو مجاني أو دولي. أرسل فاكسًا من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا. استخدم مساحة تخزين غير محدودة. اكتشف سبب كون eFax هي خدمة الفاكس الرائدة عبر الإنترنت أو...
iFax
ifaxapp.com
iFax عبارة عن منصة فاكس سحابية متوافقة مع HIPAA لسير عمل المستندات بشكل سلس وتعاوني وآمن. جرب iFax الآن مجانًا.
Notifyre
notifyre.com
ارفع مستوى اتصالات عملك من خلال حلول الرسائل النصية القصيرة والفاكس الآمنة من Notifyre. يمكنك تبسيط عمليات الرسائل النصية القصيرة والفاكس عبر الإنترنت، عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق، أو التكامل بسهولة من خلال واجهة برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة والفاكس سهلة المطورين. نحن حاصلون على شهادة ISO 2700...
FAX.PLUS
fax.plus
حل فاكس عبر الإنترنت آمن ومتوافق مع SOC 2 وHIPAA للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتلقي وإرسال الفاكس عبر الإنترنت من الكمبيوتر والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend هو برنامج اتصالات للشركات والمطورين. نحن نقدم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والصوت والبريد عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس - لمساعدتك في التحدث إلى الأشخاص الذين يهمونك. يتم دعم ClickSend بواسطة فريقنا الموهوب الذي يضم أكثر من 100 شخص يعملون في أستراليا والفلبين وإنجلتر...
Genius Fax
geniusfax.com
Genius Fax - إرسال الفاكس من أي مكان.
CocoFax
cocofax.com
CocoFax هو مزود حلول فاكس عبر الإنترنت متوافق مع HIPAA، ومتكامل مع Google وMicrosoft وSlack وغيرها الكثير. إنه يوفر بديلاً سهل الاستخدام لأجهزة الفاكس للمستخدمين الفرديين، مما يسمح لهم بإرسال الفاكس من Google (Google Drive، Docs، Sheets)، Microsoft (Word، PPT...) والبريد الإلكتروني إلى الفاكس (Gmail...