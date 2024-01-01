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برامج إدارة المجتمع عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي
ينشئ برنامج إدارة المجتمع عبر الإنترنت بيئة افتراضية لتعزيز التفاعل واستضافة المناقشات والإشراف على مجتمع عبر الإنترنت. وضمن هذه المجتمعات الرقمية، يمكن للمشاركين تبادل وجهات النظر والرؤى حول الاهتمامات المشتركة. تستفيد الشركات من منصات إدارة المجتمع عبر الإنترنت لإنشاء مركز رقمي موحد يفضي إلى إجراء حوارات بناءة بين موظفيها أو عملائها. وهذا يسهل جمع التعليقات حول المفاهيم أو العروض أو الخدمات المختلفة. وبالتالي، يمكن للمؤسسات التعامل بكفاءة مع استفسارات الدعم، وقياس مستويات الرضا، ومراقبة المشاركة، وتعزيز الاتصالات الأعمق مع مكونات المجتمع، واستخلاص رؤى قيمة في نهاية المطاف لتعزيز مشاركة المجتمع.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة شاملة تساعد المبدعين ورجال الأعمال على بناء أعمال تجارية ناجحة عبر الإنترنت من خلال توفير حلول بسيطة لتحويل شغفهم ومهاراتهم وخبراتهم إلى مصادر إيرادات متنوعة. مع Kajabi، يمكن لأي شخص إنشاء دورات تدريبية غنية عبر الإنترنت، وتقديم عضويات حصرية، وتنمية مجتمع مزدهر، وإنشاء ملفات صوت...
Mighty Networks
mightynetworks.com
المنصة المجتمعية الشاملة الأكثر شعبية للمبدعين ورجال الأعمال. 370 مليون دولار من أرباح منشئي المحتوى في عام 2023 ✨ مع Mighty، يمكنك جمع دوراتك وعضوياتك وعروضك معًا في مجتمع قوي تحت علامتك التجارية الخاصة على iOS وAndroid والويب. Mighty مختلفة - منصة مجتمعية مكونة من نوع جديد من "الفضاء" المبتكر بدون...
Heartbeat
heartbeat.chat
Heartbeat هي منصة الكل في واحد للشركات المجتمعية. نحن نجمع كل الأدوات اللازمة لإدارة أعمال مجتمعية مربحة وقابلة للتطوير - المناقشات والمحادثات والدورات التدريبية والمستندات وصفحات الأحداث والقنوات الصوتية والتحليلات وإدارة برامج الإحالة ومجموعة المدفوعات الكاملة - كل ذلك ضمن موقع الويب الخاص بك.
Nas.io
nas.io
العضويات والمنتجات الرقمية والأحداث المدفوعة وغير ذلك الكثير. تم تصميمه من الأسس للشركات التي يقودها المجتمع.
Podia
podia.com
موقع الويب الخاص بك والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمنتجات. كل ذلك تحت سقف واحد. يستخدم الآلاف من الأشخاص مثلك Podia لجلب أعمالهم بالكامل إلى منصة واحدة. بوديا مجانية. ومع نموك، فهو يحتوي على كل الأدوات التي ستحتاجها لمواصلة النمو.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt عبارة عن منصة مجتمعية تعتمد على الفيديو أولاً، وهي مصممة لمساعدة الشركات التي تركز على العملاء في خدمة المزيد من الأشخاص وجهًا لوجه. يستخدم StoryPrompt، وهو الأول من نوعه، فيديو غير متزامن لمساعدة منشئي المجتمع على التواصل حقًا مع العملاء على المستوى البشري، وتعميق العلاقات، وجمع الشهادا...
Bettermode
bettermode.com
Bettermode عبارة عن منصة متكاملة لمجتمع العملاء تساعد الشركات على تبسيط تجربة العملاء وتحسين مشاركة العملاء وبناء علاقات هادفة. من خلال مجتمع مبني على Bettermode، تقوم فرق المنتج بجمع الأفكار والتعليقات. تقوم فرق دعم العملاء والنجاح ببناء مراكز الموارد وقاعدة المعرفة. تتواصل فرق التسويق مع العملاء، ...
Disciple
disciplemedia.com
نحن نساعد الأشخاص على بناء مجتمعات مستقلة وقيمة وموثوقة في مساحة آمنة يمتلكونها ويسيطرون عليها. باستخدام منصة مجتمع Disciple، يمكنك إنشاء مجموعات متعددة لتقسيم جمهورك ونشر المحتوى ومقاطع الفيديو والبث المباشر وبيع الدورات والاشتراكات عبر الإنترنت واستخدام التحليلات لفهم مجتمعك بشكل أفضل. يمكن لأعضائ...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ هو حل مصمم خصيصًا لدمج المراسلة في رحلة العميل الرقمية وتسهيل المحادثات مع العملاء عبر قنوات المراسلة والتواصل الاجتماعي على نطاق واسع. من خلال توفير حل مشاركة العملاء الرقمي لقنوات المراسلة، تجمع Verint بين استجابة الوكيل والمساعد الافتراضي جنبًا إلى جنب مع أتمتة القوى العاملة وإد...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية والمختلطة. نحن نجمع بين تقنية الفيديو القوية وقدرات التسويق والخبرة التفاعلية القوية لإنشاء أحداث ذات علامة تجارية فريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الشاملة لإنشاء أحداث افتراضية وم...
Threado AI
threado.com
يساعدك مساعد الطيار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تقديم أفضل دعم لعملائك وأفراد المجتمع عبر Slack وDiscord والويب. ابدأ مجانًا!
Khoros
khoros.com
تمكن شركة Khoros Marketing العملاء من تبسيط عملية التسويق الاجتماعي المعقدة لبناء وحماية علامتهم التجارية. تقدم خوروس للتسويق للعملاء: * التسويق الاجتماعي: تنظيم الحملات الاجتماعية المتكاملة وإدارتها وإشراكها وقياسها في نظام أساسي سهل التكوين وقابل للتكيف بدرجة كبيرة. * الذكاء: ابق في صدارة السوق و...
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity عبارة عن نظام أساسي مجتمعي سحابي أصلي بدون تعليمات برمجية وعالي الأداء يسمح بما يلي: التحكم بنسبة 100% في الوظائف والمستخدمين والمحتوى وبيانات النظام الأساسي. ضمان مستويات كافية من المشاركة والاحتفاظ بفضل تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية. تنظيم محتوى المجتمع وتوزيعه بشكل فعال ودقيق. استخدم...
GroupApp
group.app
مجتمع عضويتك والدورات عبر الإنترنت في مكان واحد! يمكنك زيادة المشاركة وزيادة الإيرادات باستخدام نظام أساسي موحد والتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل دون الحاجة إلى الاستعانة بمطور.
NodeBB
nodebb.org
NodeBB هي منصة منتدى المجتمع للجيل القادم. بناءً على برامج مفتوحة المصدر، ساعدنا مئات الشركات على إشراك عملائها.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webe...
Beam.gg
beam.gg
منصة مجتمعية مبنية على الألعاب مصممة لسهولة المشاركة. قم ببناء مجتمعات متفاعلة ومخلصة عبر الإنترنت وتحقيق الدخل منها من خلال قوة اللعب.
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
NbliK
nblik.com
NbliK عبارة عن منصة مجتمعية شاملة للمبدعين والمنظمات والعلامات التجارية. إنها منصة يمكن للعلامات التجارية من خلالها دمج المجتمع ذو العلامات البيضاء في موقعها الإلكتروني/تطبيقها من أجل تسريع بناء المجتمع، وبالتالي تحقيق قيمة إجمالية أعلى.
Glue Up
glueup.com
Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة الت...
Rungway
rungway.com
Rungway عبارة عن منصة للتواصل والمشاركة تساعد الشركات على دمج ثقافات متصلة وشاملة. ومن خلال تحويل كيفية مشاركة الموظفين للنصائح والتفاعل مع الإدارة، يؤدي الموظفون أفضل ما لديهم لأنهم يشعرون بالاستماع والفهم والتقدير. يمكن للأفراد في كل درجات السلم، الذين يمكن الوصول إليهم عبر التطبيق أو الويب، مشارك...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
تطبيق Smart Match هو برنامج CRM حائز على جوائز للتوفيق بين الأعضاء وإدارة العضوية ويخدم أكثر من 100000 مستخدم حول العالم. قم بمطابقة عملائك، ورتب المقدمات والتواريخ، واحصل على تعليقات قيمة حول التاريخ باستخدام أدوات التوفيق الاحترافية. يعالج برنامج Smart CRM المزود بأدوات ووظائف التوفيق الاحترافية ا...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee عبارة عن منصة مجتمعية سحابية حديثة تسمح بإنشاء مجتمع ذو علامة تجارية عبر الإنترنت من خلال الأسئلة والأجوبة والمناقشات وتوليد الأفكار ومقالات قاعدة المعرفة.
ProBoards
proboards.com
أعضاء غير محدود، مواضيع غير محدودة، حجم غير محدود! أنشئ منتدى المناقشة الذي تحلم به من خلال خدمة استضافة المنتدى المجانية الحائزة على جوائز من ProBoards.
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
تعتبر Brilliant Directorys عبارة عن منصة متكاملة جاهزة لإطلاق مواقع العضوية وإدارة الأعضاء وبيع الاشتراكات ونشر المحتوى والمزيد.
Groupsite
groupsite.com
قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الر...
AtomChat
atomchat.com
يوفر AtomChat حلول الدردشة السريعة لموقعك على الويب. مع خيارات المراسلة النصية والصوتية وكذلك مكالمات الفيديو في الوقت الفعلي. نحن على استعداد لاستخدام تطبيق الدردشة/البرنامج الإضافي الذي يتكامل بسهولة مع أكثر من 30 منصة ويجعل الدردشة على موقع الويب الخاص بك جاهزة في دقائق! يوفر لك المكون الإضافي أي...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. ...
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal هو نظام لإدارة الحياة السكنية يساعد على ربط السكان بموظفي الحياة السكنية في الكليات. أنت تصنع فرقًا، ونحن نساعدك على تتبعه. تم إنشاء بوابة ResLife من خلال الخبرة الإلكترونية المباشرة في الحياة السكنية في الحرم الجامعي في القسم الأول، وهي بمثابة حل لإدارة الحياة السكنية، مع التركيز على...
Advocu
advocu.com
يعد Advocu حلاً متكاملاً لفرق علاقات المطورين لإنشاء برنامج دعم المطورين أو برنامج السفراء والمشاركة فيه وتتبعه وتوسيع نطاقه. يساعد Advocu فريقك على التركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية المجتمع، وإحداث تأثير مفيد، وقياس قيمة برامجك. اقض المزيد من الوقت في الأشياء ذات الأهمية الإستراتيجية وقل وداعً...
Talkbase
talkbase.io
يساعد Talkbase الشركات على قياس سبب أهمية المجتمع. تصور تأثير مجتمعك على الأعمال وقم ببناء برامج قوية باستخدام البيانات الصحيحة. باستخدام تحليلات مجتمع Talkbase، يمكن للفرق بسهولة تحليل كيفية وسبب مشاركة العملاء في مجتمعهم خلال عملية الاستحواذ والتأهيل والاحتفاظ. نحن نتصور تأثير المجتمع على نمو عملك...
Insticator
insticator.com
في Insticator، نحن في مهمة تتمثل في إنشاء نظام أساسي ذكي وموحد مصمم لجمع وتجميع واستثمار جميع بيانات الطرف الأول للناشر. تعمل مجموعة منتجات المشاركة لدينا على تمكين الناشرين والمستهلكين على حدٍ سواء من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم في بيئات آمنة وتفاعلية. من منصة التعليق الخاصة بنا المدعومة بالذك...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot عبارة عن منصة لتعليم العملاء داخل المنتج. نحن نساعد شركات SaaS على تسريع عملية إعداد العملاء واعتماد المنتج بجهد منخفض في مجال علوم الكمبيوتر. يوفر MeltingSpot مجموعة أدوات شاملة لإشراك العملاء في المنتديات والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمزيد - مباشرة داخل منتجك...
TINT
tintup.com
TINT هي منصة تسويق مدعومة بالمجتمع تثق بها أكثر من 5000 علامة تجارية عالمية رائدة لتنمية المجتمعات التي تشعل التأييد والمشاركة، وتعزز التحويلات، وتعزز الولاء للعلامة التجارية على المدى الطويل. تقدم TINT Communities (المعروفة سابقًا باسم Vesta) للعلامات التجارية حلاً شاملاً للعثور على عملاء جدد، واحت...
Magentrix
magentrix.com
أفضل مشاركة للشركاء وتمكينهم في منصة PRM. تعاون مع الشركاء وقم بزيادة مبيعات القنوات باستخدام برنامج بوابة الشريك PX-first.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech هو حل برمجي متطور قائم على السحابة تم تطويره خصيصًا لإدارة مجتمعات الخريجين وتنميتها. تم تصميم ToucanTech للمدارس والجامعات والشركات من جميع الأحجام، وهو يمنح المؤسسات القدرة على إدارة جميع الخريجين و/أو العلاقات المجتمعية في منصة مركزية كاملة واحدة. متزامنًا مع وسائل التواصل الاجتماعي وم...