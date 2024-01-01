برامج إدارة المجتمع عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt عبارة عن منصة مجتمعية تعتمد على الفيديو أولاً، وهي مصممة لمساعدة الشركات التي تركز على العملاء في خدمة المزيد من الأشخاص وجهًا لوجه. يستخدم StoryPrompt، وهو الأول من نوعه، فيديو غير متزامن لمساعدة منشئي المجتمع على التواصل حقًا مع العملاء على المستوى البشري، وتعميق العلاقات، وجمع الشهادا...