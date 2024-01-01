متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة المجتمع عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - بوتان
ينشئ برنامج إدارة المجتمع عبر الإنترنت بيئة افتراضية لتعزيز التفاعل واستضافة المناقشات والإشراف على مجتمع عبر الإنترنت. وضمن هذه المجتمعات الرقمية، يمكن للمشاركين تبادل وجهات النظر والرؤى حول الاهتمامات المشتركة. تستفيد الشركات من منصات إدارة المجتمع عبر الإنترنت لإنشاء مركز رقمي موحد يفضي إلى إجراء حوارات بناءة بين موظفيها أو عملائها. وهذا يسهل جمع التعليقات حول المفاهيم أو العروض أو الخدمات المختلفة. وبالتالي، يمكن للمؤسسات التعامل بكفاءة مع استفسارات الدعم، وقياس مستويات الرضا، ومراقبة المشاركة، وتعزيز الاتصالات الأعمق مع مكونات المجتمع، واستخلاص رؤى قيمة في نهاية المطاف لتعزيز مشاركة المجتمع.
إرسال تطبيق جديد
Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة أعمال شاملة لإنشاء أعمالك المعرفية وتوسيع نطاقها. جرب Kajabi مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا اليوم.
Mighty Networks
mightynetworks.com
أنشئ عضويات لكل شيء في Mighty Network أو قم بتحصيل رسوم مقابل الدورات والمجموعات المتميزة - من السهل إعدادها كما أن بيعها أسهل.
Heartbeat
heartbeat.chat
يمكنك استضافة المحادثات والأحداث والمحتوى وغير ذلك الكثير على نطاقك الخاص. يمنحك Heartbeat العناصر الأساسية لإنشاء مجتمع مخصص تمامًا عبر الإنترنت.
Nas.io
nas.io
العضويات والمنتجات الرقمية والأحداث المدفوعة وغير ذلك الكثير. تم تصميمه من الأسس للشركات التي يقودها المجتمع.
Podia
podia.com
Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt عبارة عن منصة مجتمعية تعتمد على الفيديو أولاً، وهي مصممة لمساعدة الشركات التي تركز على العملاء في خدمة المزيد من الأشخاص وجهًا لوجه. يستخدم StoryPrompt، وهو الأول من نوعه، فيديو غير متزامن لمساعدة منشئي المجتمع على التواصل حقًا مع العملاء على المستوى البشري، وتعميق العلاقات، وجمع الشهادا...
Bettermode
bettermode.com
منصة مجتمعية قوية، مدمجة في منتجك. زيادة مشاركة المستخدم، وزيادة معدل الاحتفاظ به، وتعزيز القيمة الدائمة للعميل. القبيلة سابقا.
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.
Disciple
disciplemedia.com
حقبة جديدة لبناة المجتمع. انضم إلى حركتنا. اجمع الأشخاص والعضويات والمحتوى الخاص بك معًا في منصة مجتمعية خاصة ذات علامة تجارية كاملة. بيع الدورات وشحن الاشتراكات والبث المباشر وغير ذلك الكثير. كل ذلك دون أي قيود على وسائل التواصل الاجتماعي.
Threado AI
threado.com
يساعدك مساعد الطيار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تقديم أفضل دعم لعملائك وأفراد المجتمع عبر Slack وDiscord والويب. ابدأ مجانًا!
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity عبارة عن نظام أساسي مجتمعي سحابي أصلي بدون تعليمات برمجية وعالي الأداء يسمح بما يلي: التحكم بنسبة 100% في الوظائف والمستخدمين والمحتوى وبيانات النظام الأساسي. ضمان مستويات كافية من المشاركة والاحتفاظ بفضل تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية. تنظيم محتوى المجتمع وتوزيعه بشكل فعال ودقيق. استخدم...
Khoros
khoros.com
يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!
GroupApp
group.app
مجتمع عضويتك والدورات عبر الإنترنت في مكان واحد! يمكنك زيادة المشاركة وزيادة الإيرادات باستخدام نظام أساسي موحد والتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل دون الحاجة إلى الاستعانة بمطور.
NodeBB
nodebb.org
NodeBB هي منصة منتدى المجتمع للجيل القادم. بناءً على برامج مفتوحة المصدر، ساعدنا مئات الشركات على إشراك عملائها.
Beam.gg
beam.gg
منصة مجتمعية مبنية على الألعاب مصممة لسهولة المشاركة. قم ببناء مجتمعات متفاعلة ومخلصة عبر الإنترنت وتحقيق الدخل منها من خلال قوة اللعب.
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webe...
Rungway
rungway.com
قم بإنشاء مساحة آمنة للأشخاص للحصول على نصائح العمل والحياة من زملائهم. أكثر من مجرد منصة توجيه، تعمل Rungway على إحياء قيم شركتك وتمنح الجميع صوتًا حول الموضوعات الأكثر أهمية بالنسبة لهم، كما تعمل على تحسين مشاركة الموظفين ورفاهيتهم
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
تطبيق Smart Match هو برنامج حائز على جوائز لإدارة علاقات العملاء (CRM) للتوفيق بين الأعضاء وإدارة العضوية، ويخدم أكثر من 100000 مستخدم حول العالم. قم بمطابقة عملائك، ورتب المقدمات والتواريخ، واحصل على تعليقات قيمة حول التاريخ باستخدام أدوات التوفيق الاحترافية. يعالج برنامج Smart CRM المزود بأدوات وو...
NbliK
nblik.com
NbliK عبارة عن منصة مجتمعية شاملة للمبدعين والمنظمات والعلامات التجارية. إنها منصة يمكن للعلامات التجارية من خلالها دمج المجتمع ذو العلامات البيضاء في موقعها الإلكتروني/تطبيقها من أجل تسريع بناء المجتمع، وبالتالي تحقيق قيمة إجمالية أعلى.
Forumbee
forumbee.com
Forumbee عبارة عن منصة مجتمعية سحابية حديثة تسمح بإنشاء مجتمع ذو علامة تجارية عبر الإنترنت من خلال الأسئلة والأجوبة والمناقشات وتوليد الأفكار ومقالات قاعدة المعرفة.
ProBoards
proboards.com
أعضاء غير محدود، مواضيع غير محدودة، حجم غير محدود! أنشئ منتدى المناقشة الذي تحلم به من خلال خدمة استضافة المنتدى المجانية الحائزة على جوائز من ProBoards.
Glue Up
glueup.com
Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة الت...
Groupsite
groupsite.com
قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الر...
AtomChat
atomchat.com
يوفر AtomChat حلول الدردشة السريعة لموقعك على الويب. مع خيارات المراسلة النصية والصوتية وكذلك مكالمات الفيديو في الوقت الفعلي. نحن على استعداد لاستخدام تطبيق الدردشة/البرنامج الإضافي الذي يتكامل بسهولة مع أكثر من 30 منصة ويجعل الدردشة على موقع الويب الخاص بك جاهزة في دقائق! يوفر لك المكون الإضافي أي...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير التي تختارها بسلاسة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحلي...
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
تعتبر Brilliant Directorys عبارة عن منصة متكاملة جاهزة لإطلاق مواقع العضوية وإدارة الأعضاء وبيع الاشتراكات ونشر المحتوى والمزيد.
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal هو نظام لإدارة الحياة السكنية يساعد على ربط المقيمين بموظفي الحياة السكنية في الكليات. أنت تصنع فرقًا، ونحن نساعدك على تتبعه. تم إنشاء بوابة ResLife Portal من الخبرة الإلكترونية المباشرة في الحياة السكنية في الحرم الجامعي في القسم الأول، وهي بمثابة حل لإدارة الحياة السكنية، مع التركيز...
Advocu
advocu.com
يعد Advocu حلاً متكاملاً لفرق علاقات المطورين لإنشاء برنامج دعم المطورين أو برنامج السفراء والمشاركة فيه وتتبعه وتوسيع نطاقه. يساعد Advocu فريقك على التركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية المجتمع، وإحداث تأثير مفيد، وقياس قيمة برامجك. اقض المزيد من الوقت في الأشياء ذات الأهمية الإستراتيجية وقل وداعً...
Talkbase
talkbase.io
يساعد Talkbase الشركات على قياس سبب أهمية المجتمع. تصور تأثير مجتمعك على الأعمال وقم ببناء برامج قوية باستخدام البيانات الصحيحة. باستخدام تحليلات مجتمع Talkbase، يمكن للفرق بسهولة تحليل كيفية وسبب مشاركة العملاء في مجتمعهم خلال عملية الاستحواذ والتأهيل والاحتفاظ. نحن نتصور تأثير المجتمع على نمو عملك...
Insticator
insticator.com
في Insticator، نحن في مهمة تتمثل في إنشاء نظام أساسي ذكي وموحد مصمم لجمع وتجميع واستثمار جميع بيانات الطرف الأول للناشر. تعمل مجموعة منتجات المشاركة لدينا على تمكين الناشرين والمستهلكين على حدٍ سواء من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم في بيئات آمنة وتفاعلية. من منصة التعليق الخاصة بنا المدعومة بالذك...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot عبارة عن منصة لتعليم العملاء داخل المنتج. نحن نساعد شركات SaaS على تسريع عملية إعداد العملاء واعتماد المنتج بجهد منخفض في مجال علوم الكمبيوتر. يوفر MeltingSpot مجموعة أدوات شاملة لإشراك العملاء في المنتديات والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمزيد - مباشرة داخل منتجك...
TINT
tintup.com
TINT هي منصة تسويق مدعومة بالمجتمع تثق بها أكثر من 5000 علامة تجارية عالمية رائدة لتنمية المجتمعات التي تشعل التأييد والمشاركة، وتعزز التحويلات، وتعزز الولاء للعلامة التجارية على المدى الطويل. تقدم TINT Communities (المعروفة سابقًا باسم Vesta) للعلامات التجارية حلاً شاملاً للعثور على عملاء جدد، واحت...
Magentrix
magentrix.com
أفضل مشاركة للشركاء وتمكينهم في منصة PRM. تعاون مع الشركاء وقم بزيادة مبيعات القنوات باستخدام برنامج بوابة الشريك PX-first.
ToucanTech
toucantech.com
نظام واحد لإدارة المجتمع بشكل أكثر ذكاءً موقع ويب متصل وبوابة إلكترونية وحل إدارة علاقات العملاء والاتصالات