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برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - التشيك
يعد برنامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت مكونًا أساسيًا لإدارة البيانات الحديثة، حيث يوفر وسيلة موثوقة لحماية المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها على الويب. يتم استخدام هذه الأدوات متعددة الاستخدامات على نطاق واسع عبر مجالات مختلفة للحفاظ على البيانات والملفات الهامة. تعتمد المؤسسات على حلول النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت لضمان عمليات سلسة في حالة فشل الأجهزة، أو الحذف العرضي، أو أي ظروف أخرى غير متوقعة تتطلب إمكانية الوصول إلى البيانات في المستقبل. تتميز حلول النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت عن تقنيات النسخ الاحتياطي التقليدية للخوادم، حيث تعمل عبر الإنترنت، وتقوم بتخزين الملفات المحلية أو المستندة إلى الويب بشكل آمن في المستودعات المستندة إلى السحابة. وهذا يضمن قدرة الشركات على التعافي بسرعة من الاضطرابات دون المساس بسلامة البيانات. ليتم النظر في إدراجه في فئة النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * قم بتخزين الملفات والبيانات بشكل آمن عبر الإنترنت أو في السحابة، مما يوفر التكرار والمرونة ضد فقدان البيانات. * التكامل بسلاسة مع التطبيقات المختلفة أو المزامنة مع نقاط النهاية لتسهيل عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للملفات. * توفير وصول بديهي عبر الإنترنت إلى عناصر التحكم في النسخ الاحتياطي، وتمكين المستخدمين من إدارة ومراقبة أنشطة النسخ الاحتياطي الخاصة بهم بسهولة
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Multcloud
multcloud.com
MultCloud هو تطبيق ويب مجاني وسهل الاستخدام يسمح لك بنقل الملفات عبر محركات الأقراص السحابية، ودعم إدارة محركات أقراص سحابية متعددة من واجهة واحدة. وقم بمزامنة الملفات أو حتى إدارة مشاركة الملفات بين خدمات التخزين السحابية مثل Dropbox وGoogle Drive وOneDrive وAmazon S3 وFTP وSugarSync وWebDav وMEGA ...
Sync
sync.com
المزامنة عبارة عن نظام أساسي لتخزين الملفات والتعاون في المستندات يساعد الفرق على البقاء آمنًا ومتصلًا في السحابة منذ عام 2011، كانت Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم، يستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات Sync السحابية الحائزة على جوائز وميزات حماية الخصوصية الرا...
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
IDrive
idrive.com
يحمي IDrive جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والأجهزة المحمولة والخوادم في حساب نسخ احتياطي سحابي واحد. يقدم IDrive العديد من الخطط المختلفة للنسخ الاحتياطي السحابي أو في الموقع بما في ذلك: -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 Compatible Object...
Backblaze
backblaze.com
Backblaze هو مزود تخزين البيانات. ويقدم منتجين: B2 Cloud Storage - خدمة تخزين كائنات مشابهة لخدمة Amazon S3. النسخ الاحتياطي للكمبيوتر - أداة نسخ احتياطي عبر الإنترنت تسمح لمستخدمي Windows وmacOS بعمل نسخة احتياطية لبياناتهم في مراكز البيانات خارج الموقع. تم تصميم الخدمة للشركات والمستخدمين النهائ...
NinjaRMM
ninjaone.com
اجعل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك أكثر فعالية باستخدام برنامج RMM الذي يعمل على أتمتة إدارة تكنولوجيا المعلومات وزيادة كفاءة الفنيين وتحسين النتيجة النهائية.
OpenDrive
opendrive.com
مساحة تخزين سحابية غير محدودة وإدارة المهام والملاحظات للحفاظ على تنظيم أعمالك في السحابة. يسمح OpenDrive للمستخدمين بإدارة المحتوى الخاص بهم المخزن في السحابة باستخدام تطبيقات الويب ومحرك الأقراص وسطح المكتب والهاتف المحمول. يمكن لتطبيقات أو مواقع الطرف الثالث الوصول إلى ملفات المستخدمين أو إدارت...
Datto
datto.com
باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول الأمنية والبرمجيات المستندة إلى السحابة والمصممة خصيصًا لمقدمي خدمات الخدمات المدارة (MSP)، تعتقد شركة Datto، التابعة لشركة Kasya، أنه لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المناسبة. تعمل حلول الاستمرارية الموحدة ...
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud: بيئة سحابية كاملة لتطوير مشاريعك. تم تصميم Aruba Cloud لتوفير مجموعة كاملة من الخدمات السحابية، وهي تلبي احتياجات الشركات مهما كان مشروعها. من خلال تطوير بنية تحتية افتراضية، أو أرشفة البيانات ومشاركتها، أو إعداد خطط التعافي من الكوارث، أو الاستعانة بمصادر خارجية للنسخ الاحتياطية، أو ح...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups هو حل نسخ احتياطي قائم على السحابة يقوم تلقائيًا بأتمتة عمليات النسخ الاحتياطي للخوادم وقواعد البيانات وتطبيقات SaaS. يوفر SimpleBackups ميزات متنوعة مثل قاعدة البيانات والخادم والتخزين السحابي والنسخ الاحتياطي لتطبيق SaaS. يسمح للمستخدمين بجدولة النسخ الاحتياطية المتزايدة لقواعد بيان...
CBackup
cbackup.com
CBackup هي خدمة نسخ احتياطي سحابي آمنة تتيح لك إجراء نسخ احتياطي للملفات تلقائيًا من أجهزة كمبيوتر غير محدودة لتأمين السحابات، ونقل الملفات ومزامنتها من محرك أقراص سحابي إلى آخر للنسخ الاحتياطي، والجمع بين وحدات تخزين سحابية خاملة متعددة لتخزين النسخ الاحتياطية دون أي تكلفة.
Carbonite
carbonite.com
توفر Carbonite منصة قوية لحماية البيانات للشركات، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث والتوفر العالي وتكنولوجيا ترحيل عبء العمل. تدعم منصة حماية البيانات Carbonite الأعمال من أي حجم، في مواقع حول العالم من خلال بنية تحتية سحابية عالمية آمنة وقابلة للتطوير.
Axcient
axcient.com
تسمح حلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث من Axcient لمقدمي خدمات MSP بحماية كل شيء. من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام، يساعدك Axcient في الحفاظ على أمان عملائك. شارك في تحدي Axcient، واكتشف كيف يمكنك الحصول على BDR كامل لجميع حالات استخدام عملائك - مقابل ما يصل إلى 50% أقل مما تدفعه اليوم مقابل...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترت...
Pulseway
pulseway.com
Pulseway هي الطريقة الأسهل لمراقبة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها عن بعد من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي، مما يتيح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات المشغولين إصلاح المشكلات أثناء التنقل وزيادة إنتاجيتهم. تم إطلاق هذا الحل في نهاية عام 2010 ويضم أكثر من 275000 مستخدم لتكنولوجيا المعلومات حول العالم....
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud هي شركة مملوكة للنرويج تقدم خدمات التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي أو التجاري. باستخدام Jottacloud، يمكنك تحميل البيانات ونسخها احتياطيًا ومزامنتها عبر أجهزتك ومشاركة المجلدات أو الملفات أو الصور مع الآخرين. تعد إدارة صورك وحمايتها هي القيمة الرئيسية التي تقد...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. تبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعات ال...
SkyKick
skykick.com
SkyKick عبارة عن نظام أساسي لإدارة السحابة يساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على بناء أعمال سحابية أكثر نجاحًا. تم تصميم منتجات ومنصتنا SaaS لتسهيل وفعالية أتمتة سير عمل تكنولوجيا المعلومات في السحابة. Cloud Manager – أتمتة وإدارة وتأمين مكتب المساعدة السحابي الخاص بك جزء واحد لإدارة آمنة وفعال...
Files.fm
files.fm
توفر منصة التخزين السحابي Files.fm حلولاً شاملة لتخزين ومشاركة ونشر وحتى بيع أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والتطبيقات والكتب والمستندات.
ADrive
adrive.com
يوفر ADrive حلول التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت للبيانات الشخصية والتجارية والمؤسسية.
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive هو حل تخزين سحابي ونسخ احتياطي عبر الإنترنت حائز على جوائز للشركات والمستهلكين والبائعين. تأسست الشركة في عام 2008 على يد أندرو مايكل ونمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال التخزين السحابي في العالم. توفر المنظمة خدمات التخزين السحابي لأكثر من 500000 عميل مدفوع على مستوى العالم وقد فا...
Backupify
backupify.com
Backupify، إحدى شركات Datto، هي الشركة الرائدة في مجال النسخ الاحتياطي من السحابة إلى السحابة، مما يمكّن المؤسسات من توسيع أفضل ممارسات حماية البيانات وإمكانية الوصول إلى السحابة. يمنح Backupify متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأمان والتحكم الذي يحتاجون إليه ضد فقدان البيانات بسبب أخطاء المستخدم والتهدي...
Cohesity
cohesity.com
Cohesity هي شركة رائدة في مجال أمن وإدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يعمل التماسك على تسهيل تأمين البيانات وحمايتها وإدارتها والحصول على القيمة منها - عبر مركز البيانات والحافة والسحابة. يساعد Cohesity المؤسسات على الدفاع ضد تهديدات الأمن السيبراني من خلال إمكانات شاملة لأمن البيانات وإدار...
exabackup
exabackup.com
يعد xabackup الحل الأمثل للمحترفين المشغولين الذين لديهم الكثير من البيانات لإدارتها. تتيح خدمتنا المستندة إلى السحابة للعملاء إجراء نسخ احتياطي لملفاتهم المهمة بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين. مع exabackup، لا داعي للقلق بشأن الإعدادات أو الأنظمة المعقدة، فكل ما يحتاجون إليه هو اختيار الملفات ...
MyPCBackup
mypcbackup.com
MyPCBackup هو برنامج نسخ احتياطي مميز بالكامل مصمم لخدمة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر MyPCBackup حلولاً شاملة مصممة لنظام التشغيل Windows. يوفر نظام النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت سجل النسخ الاحتياطي والتشفير والوصول إلى الويب/الاستعادة وجدولة النسخ الاحتياطي والتخزين الآمن للبيانات في مك...
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup هو تطبيق نسخ احتياطي آمن وسهل الاستخدام للتطبيقات السحابية الشائعة مثل Airtable وAsana وClickUp وmonday.com وTrello. قد يكون استخدام تطبيق سحابي لإدارة أعمالك أمرًا مخيفًا للغاية، حيث أنه غالبًا ما يكون من السهل جدًا حذف المعلومات المهمة للأعمال. من خلال الحصول على نسخة احتياطية قوية وم...
Veeam
veeam.com
Veeam، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حماية البيانات واسترداد برامج الفدية، تتمثل مهمتها في تمكين كل مؤسسة ليس فقط من التعافي من انقطاع البيانات أو فقدانها، بل من الارتقاء إلى الأمام. مع Veeam، تحقق المؤسسات مرونة جذرية من خلال أمن البيانات، واستعادة البيانات، وحرية البيانات لسحابتها الهجينة. توفر...
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
إن ScalePad Backup Radar عبارة عن نظام أساسي لمراقبة النسخ الاحتياطي الآلي يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة الاعتماد عليه. إنه يزيل الأخطاء ومخاطر فقدان البيانات من خلال تسليط الضوء على الثغرات الموجودة في أي بيئة نسخ احتياطي. يتيح Backup Radar لمقدمي خدمات MSP أن يكونوا خبراء حماية البيانات الذين يعتمد...
Druva
druva.com
Druva هي منصة SaaS الرائدة في الصناعة فيما يتعلق بمرونة البيانات، والمورد الوحيد الذي يضمن حماية البيانات عبر مخاطر البيانات الأكثر شيوعًا والمدعومة بضمان قدره 10 ملايين دولار. لقد أدى نهج Druva المبتكر للنسخ الاحتياطي والاسترداد إلى تغيير كيفية تأمين البيانات وحمايتها واستخدامها من قبل الآلاف من ال...
NoSky
nosky.io
يُعد NoSky، المدعوم من AWS، حلاً متكاملاً للنسخ الاحتياطي السحابي مع الإدارة المركزية والمراقبة وإعداد التقارير. في عالم تواجه فيه البيانات تهديدات مستمرة من الأشرار الأشرار مثل المتسللين والفيروسات والفساد وبرامج الفدية، يظهر NoSky باعتباره البطل الخارق المطلق لحماية معلوماتك القيمة. بفضل قواها ال...
Nethopper
nethopper.io
كانت Nethopper رائدة في KAOPS، وهو إطار عمل هندسي للنظام الأساسي يركز على السحابة الأصلية GitOps لمساعدة فرق النظام الأساسي و DevOps على إطلاق منصات المطورين الداخلية الخاصة بهم، أو IDPs. تتضمن إمكانات إطار عمل هندسة النظام الأساسي المرتكز على GitOps من Nethopper KAOPS ما يلي: * أتمتة البنية التحتي...
Data Deposit Box
datadepositbox.com
يعد Data Deposit Box أحد موفري النسخ الاحتياطي والتخزين السحابي الرائدين في العالم لموزعي تكنولوجيا المعلومات ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs). تسمح تقنية الشركة الحاصلة على براءة اختراع للشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسخ الاحتياطي وإدارة عدد غير محدود من الأجهزة (بما ف...
BDRCloud
bdrcloud.com
BDRCloud هو برنامج نسخ احتياطي واسترداد سحابي شامل وفعال من حيث التكلفة لحماية البيانات عبر تطبيقات SaaS (Microsoft 365 وGoogle Workspace)، والخوادم (Windows وLinux)، والتطبيقات وقواعد البيانات (Microsoft Exchange Server، وSQL Server، وSharePoint Server)، و نقاط النهاية (ويندوز، ماك). * مباشرة إلى ...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync هو برنامج نسخ احتياطي ومزامنة الملفات. يتم استخدامه لمزامنة الملفات بين دليلين، إما على جهاز كمبيوتر واحد، أو بين كمبيوتر وجهاز تخزين آخر (مثل كمبيوتر آخر أو قرص قابل للإزالة أو محرك أقراص محمول أو هاتف ذكي) أو بين كمبيوتر وكمبيوتر أو خادم بعيد. يتيح برنامج GoodSync الاحتفاظ بنفس الإصدار م...
Cove Data Protection
n-able.com
تعد Cove Data Protection، من N-able، خدمة نسخ احتياطي على السحابة أولاً وخدمة التعافي من الكوارث للخوادم ومحطات العمل وMicrosoft 365™، ويتم إدارتها جميعًا من لوحة معلومات مستندة إلى الويب متعددة المستأجرين. تم إنشاء Cove وتحسينه للسحابة، لذا فإن النسخ الاحتياطية التزايدية تكون أصغر بما يصل إلى 60 مر...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
في عالم مليء بالأشخاص العموميين، تعتبر NetApp شركة متخصصة. نحن نركز على شيء واحد، وهو مساعدة عملك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك. تقدم NetApp خدمات البيانات على مستوى المؤسسات التي تعتمد عليها إلى السحابة والمرونة البسيطة للسحابة في مركز البيانات. تعمل حلولنا الرائدة في الصناعة عبر بيئات العملاء ...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik هي خدمة من نوع خدمة النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)، مما يعني أنك ستحتاج إلى تثبيت وكيلهم على خوادمك وإدارة البيانات الاحتياطية من لوحة الإدارة الخاصة بهم. Ottomatik هي خدمة مدفوعة، ولكن لا يزال هناك خيار مجاني متاح مناسب للمستخدمين الذين لديهم خادم واحد فقط. لذلك، مع الاستخدام المجاني، يمكن...
CloudPockets
cloudpockets.com
النسخ الاحتياطية السحابية الكندية نسخة احتياطية سحابية على مستوى الأعمال تحافظ على بياناتك بنسبة 100% في كندا. نحن نركز على الشركات الصغيرة في جميع أنحاء كندا ونوفر عميل نسخ احتياطي قوي وآمن قائم على البرامج ولا يتطلب أي أجهزة أو تكاليف مسبقة. هذه نسخة احتياطية مختلطة تسمح لك بالنسخ الاحتياطي محليًا...
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa عبارة عن خدمة نسخ احتياطي واسترداد وDR وترحيل من Kubernetes للتطوير وDevOps وهندسة الأنظمة الأساسية وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم AKS وجميع توزيعات Kubernetes الرئيسية الأخرى والخدمات المُدارة بما في ذلك EKS وGKE وRed Hat OpenShift. باستخدام CloudCasa، يمكنك أيضًا إدارة عمليات ...
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud هو برنامج نسخ احتياطي عبر الإنترنت قائم على السحابة. باستخدام Zip Cloud، يمكنك مزامنة ملفاتك بسلاسة عبر أجهزة كمبيوتر متعددة، وتحديد الملفات والمجلدات التي تريد مزامنتها واختيار المكان الذي تريد مزامنتها معه. تمنحك لوحة التحكم عبر الإنترنت الخاصة بـ Zip Cloud إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك ...
Opti9
opti9tech.com
Opti9 هي شركة رائدة في مجال توفير الحلول السحابية الهجينة ولها مكاتب في جاردن سيتي، نيويورك، أوماها، نبراسكا، أوفرلاند بارك، كانساس، وسانت لويس، ميسوري، وشبكة عالمية من مراكز البيانات. نحن شريك AWS للاستشارات المتقدمة وVeeam Platinum VCSP، متخصصون في الخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات وتحديثها، والن...
Deft
deft.com
تعد شركة Deft، إحدى شركات Summit، مزودًا موثوقًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى قائمة Fortune 500. تأسست في عام 1999، ونحن نقدم خدمات الموقع المشترك والسحابة والتعافي من الكوارث وخدمات الشبكات الحائزة على جوائز في أفضل مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. استحوذت ...
Cloudback
cloudback.it
يعد Cloudback حلاً شاملاً لحماية مستودعاتك. النسخ الاحتياطي اليومي التلقائي والاستعادة الفورية لمستودعات GitHub والبيانات التعريفية وحتى LFS. قم بالنسخ الاحتياطي إلى أي مساحة تخزين تريدها. * SOC2 قيد التقدم * النسخ الاحتياطية التلقائية * أرشيفات ZIP مكتفية ذاتيًا ومحمية بكلمة مرور مع تشفير AES-256 ...
SyncBackPro
archiware.com
تركز شركة Archiware على حلول الأعمال التجارية المبتكرة والفعالة والشاملة والجاهزة للاستخدام. تشمل منتجات Archiware الوحدات الموجودة في منصة برامج P5. يتضمن نظام برامج P5 أربع وحدات قابلة للدمج - الأرشفة والنسخ الاحتياطي والمزامنة. تتيح هذه للمستخدمين مزامنة البيانات ونسخها احتياطيًا وأرشفتها في بيئ...
Memopal
memopal.com
Memopal هو برنامج للنسخ الاحتياطي والتخزين والمزامنة عبر الإنترنت يقوم بأرشفة ملفاتك في الوقت الفعلي إلى خادم بعيد. لا يهم عدد المرات التي تقوم فيها بتغيير أجهزة الكمبيوتر: ستعرف دائمًا مكان وجود بياناتك. يمكنك تصفح جميع ملفاتك من أي موقع إنترنت أو هاتف محمول جاهز للاتصال بالإنترنت. يمكنك مشاركة ا...
IBackup
ibackup.com
IBackup هو حل بسيط للنسخ الاحتياطي للملفات عبر الإنترنت يسمح للمستخدمين بعمل نسخة احتياطية لعدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Mac وLinux في حساب واحد. IBackup، حلول تخزين النسخ الاحتياطي المتكاملة عبر الإنترنت، تتضمن تطبيقات تتميز بالجدولة التلقائية للنسخ الاحتياطية، وضغط البيانات، والتشفير، ...
Zmanda
zmanda.com
Zmanda هو حل موثوق وعالي الأداء للنسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسات. مع Zmanda، لن تدفع مقابل إجراء نسخ احتياطي لبياناتك. وبدلاً من ذلك، يمكنك الحصول على حل كامل مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وبتكلفة أقل بنسبة 50% من المنافسة. منذ عام 1991. تحظى Zmanda بثقة الشركات والحكومات والمؤسسات ا...
CloudAlly
cloudally.com
تأسست شركة CloudAlly في عام 2011، وهي شركة OpenText، وكانت رائدة في مجال النسخ الاحتياطي والاسترداد SaaS على مستوى المؤسسات. نحن نقدم مجموعة قوية من حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد عالية التصنيف لـ Microsoft 365 وGoogle Workspace وSharePoint/ OneDrive وSalesforce وBox.com وDropBox.com لماذا النسخ ا...
Infrascale
infrascale.com
Infrascale هي شركة DRaaS تستخدم السحابة للقضاء على فترات التوقف عن العمل. تأسست الشركة في عام 2011، وتهدف إلى منح كل شركة القدرة على التعافي من الكوارث بسرعة وسهولة وبتكلفة معقولة. إن الجمع بين البرامج الذكية وقوة السحابة هو الطريقة التي تكسر بها Infrascale حاجز تكلفة التعافي من الكوارث دون الحاجة إ...
YesBackup
yesbackup.com
يتيح لك YesBackup الوصول إلى الملفات التي تم نسخها احتياطيًا أثناء التنقل باستخدام جهاز Android الخاص بك. يمكنك تصفح الصور والمستندات ومشاركتها، وبث الموسيقى، ومزامنة ملفاتك، ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك في أي مكان وفي أي وقت متصل بشبكة لاسلكية أو بشبكة 3G. بالإضافة إلى كل هذه الميزات الرائعة، ي...
Xopero
xopero.com
يعد Xopero ONE Backup & Recovery حلاً لحماية البيانات على مستوى المؤسسات لبرنامج VMware الخاص بك، والذي يتميز بالبساطة والفعالية من حيث التكلفة والموثوقية، ويلبي توقعات البيئات الافتراضية والهجينة الأكثر تطلبًا. سمات * النسخ الاحتياطي التلقائي بدون وكيل * خطط النسخ الاحتياطي المتقدمة والتكوين * خيا...
Veritas
veritas.com
تعد Veritas Technologies شركة رائدة في إدارة البيانات السحابية المتعددة. يعتمد علينا أكثر من 80.000 عميل - بما في ذلك 87% من Fortune Global 500 - للمساعدة في ضمان حماية بياناتهم وقابلية استعادتها والامتثال لها. تتمتع شركة Veritas بسمعة طيبة فيما يتعلق بالموثوقية على نطاق واسع، مما يوفر المرونة التي ...
Nexetic
nexetic.com
Nexetic Shield هي خدمة نسخ احتياطي سحابي توفر نسخًا احتياطيًا غير محدود لبيانات شركتك. تقوم خدمة النسخ الاحتياطي لدينا تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لجميع ملفاتك وتغييرات الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا تعرض الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي الخاص بشركتك للتلف أو الضياع أو السر...
Zoolz
zoolz.com
Zoolz هي المزود الرائد في السوق للتخزين السحابي. يوفر حلاً سحابيًا آمنًا وبأسعار معقولة للشركات والأفراد.
Clumio
clumio.com
يساعد Clumio المؤسسات على تبسيط حماية البيانات في AWS. يمكّن حل SaaS الآمن الخاص به المؤسسات من تحقيق متطلبات الامتثال الصارمة، والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات في دقائق، والحصول على رؤية أفضل لتحسين تكاليف التخزين السحابي. تم تصميم Clumio كحل SaaS أصلي على السحابة، ولا يتطلب أي نشر لمكونات البرا...
Arcserve
arcserve.com
توفر Arcserve حلولاً استثنائية لحماية الأصول الرقمية التي لا تقدر بثمن للمؤسسات التي تحتاج إلى حماية واسعة النطاق وشاملة للبيانات وبرامج الفدية. تأسست شركة Arcserve عام 1983، وهي المزود الأكثر خبرة في العالم لحلول استمرارية الأعمال التي تحمي البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات متعددة الأجيال من خلال ...
Iron Mountain
ironmountain.com
تأسست شركة Iron Mountain Incorporated (رمزها في بورصة نيويورك: IRM) عام 1951، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التخزين وإدارة المعلومات. تحظى شركة Iron Mountain بثقة أكثر من 225000 منظمة حول العالم، ومع شبكة عقارية تبلغ مساحتها أكثر من 85 مليون قدم مربع عبر أكثر من 1400 منشأة في أكثر من 50 د...
CyberFortress
cyberfortress.com
CyberFortress هي شركة عالمية تسهل إجراء النسخ الاحتياطي الكامل لجميع البيانات المفقودة أو المسروقة واستردادها بسرعة لمنع حدوث أي ضرر وتعطيل للمؤسسات من جميع الأحجام. يتم تخزين البيانات في مرافق آمنة ومتكررة جغرافيًا، وتمكن مجموعة الحلول لدينا متخصصي استعادة البيانات لدينا من إنشاء حل مخصص وشامل لك...