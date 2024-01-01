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برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا
يعد برنامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت مكونًا أساسيًا لإدارة البيانات الحديثة، حيث يوفر وسيلة موثوقة لحماية المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها على الويب. يتم استخدام هذه الأدوات متعددة الاستخدامات على نطاق واسع عبر مجالات مختلفة للحفاظ على البيانات والملفات الهامة. تعتمد المؤسسات على حلول النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت لضمان عمليات سلسة في حالة فشل الأجهزة، أو الحذف العرضي، أو أي ظروف أخرى غير متوقعة تتطلب إمكانية الوصول إلى البيانات في المستقبل. تتميز حلول النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت عن تقنيات النسخ الاحتياطي التقليدية للخوادم، حيث تعمل عبر الإنترنت، وتقوم بتخزين الملفات المحلية أو المستندة إلى الويب بشكل آمن في المستودعات المستندة إلى السحابة. وهذا يضمن قدرة الشركات على التعافي بسرعة من الاضطرابات دون المساس بسلامة البيانات. ليتم النظر في إدراجه في فئة النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * قم بتخزين الملفات والبيانات بشكل آمن عبر الإنترنت أو في السحابة، مما يوفر التكرار والمرونة ضد فقدان البيانات. * التكامل بسلاسة مع التطبيقات المختلفة أو المزامنة مع نقاط النهاية لتسهيل عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للملفات. * توفير وصول بديهي عبر الإنترنت إلى عناصر التحكم في النسخ الاحتياطي، وتمكين المستخدمين من إدارة ومراقبة أنشطة النسخ الاحتياطي الخاصة بهم بسهولة
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Multcloud
multcloud.com
مدير التخزين السحابي المتعدد: ترحيل الملفات السحابية ونقلها ومزامنتها ونسخها ونسخها احتياطيًا ونقلها باستخدام MultCloud، الذي يدعم Dropbox وBox وGoogle Drive وMega وOneDrive وFTP، وما إلى ذلك.
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
Backblaze
backblaze.com
Backblaze هو مزود تخزين البيانات. ويقدم منتجين: B2 Cloud Storage - خدمة تخزين كائنات مشابهة لخدمة Amazon S3. النسخ الاحتياطي للكمبيوتر - أداة نسخ احتياطي عبر الإنترنت تسمح لمستخدمي Windows وmacOS بعمل نسخة احتياطية لبياناتهم في مراكز البيانات خارج الموقع. تم تصميم الخدمة للشركات والمستخدمين النهائ...
IDrive
idrive.com
يوفر IDrive خدمة النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت إلى السحابة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وiPhone وAndroid والأجهزة المحمولة الأخرى، كل ذلك في حساب واحد مقابل رسوم منخفضة واحدة
Sync
sync.com
قم بتخزين ملفاتك ومشاركتها والوصول إليها من أي مكان باستخدام Sync.
NinjaRMM
ninjaone.com
اجعل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك أكثر فعالية باستخدام برنامج RMM الذي يعمل على أتمتة إدارة تكنولوجيا المعلومات وزيادة كفاءة الفنيين وتحسين النتيجة النهائية.
OpenDrive
opendrive.com
الكل في واحد التخزين السحابي. تخزين سحابي غير محدود، ونسخ احتياطي، وإدارة المحتوى السحابي.
Datto
datto.com
Datto، Inc. هي شركة أمريكية للأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي للبيانات. تأسست في عام 2007 في نورووك، كونيتيكت، وفي عام 2017 أصبحت شركة تابعة لشركة Vista Equity Partners واندمجت مع شركة Autotask.
Aruba Cloud
arubacloud.com
اكتشف Aruba Cloud، السحابة المناسبة لك! الحوسبة السحابية القائمة على الاستخدام، Cloud PRO & VPS، السحابة الخاصة، خدمات التخزين والنسخ الاحتياطي والمراقبة.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
SimpleBackups
simplebackups.com
أتمتة النسخ الاحتياطية لجميع الخوادم وقواعد البيانات (MySQL وPostgreSQL وMongoDB) والمجموعات الخاصة بك. قم بتوصيل أي وحدة تخزين، والاسترداد السريع، وراحة البال.
Carbonite
carbonite.com
يساعد برنامج النسخ الاحتياطي السحابي من Carbonite على حماية بياناتك الشخصية وبيانات العمل من الأشكال الشائعة لفقدان البيانات. جرب Carbonite وقم بتنزيل نسخة تجريبية مجانية اليوم!
CBackup
cbackup.com
CBackup هي خدمة نسخ احتياطي سحابي آمنة تتيح لك إجراء نسخ احتياطي للملفات تلقائيًا من أجهزة كمبيوتر غير محدودة لتأمين السحابات، ونقل الملفات ومزامنتها من محرك أقراص سحابي إلى آخر للنسخ الاحتياطي، والجمع بين وحدات تخزين سحابية خاملة متعددة لتخزين النسخ الاحتياطية دون أي تكلفة.
Axcient
axcient.com
حلول شاملة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث لمقدمي خدمات MSP منصة واحدة لاستمرارية الأعمال الموثوقة وسهلة الاستخدام والتعافي من الكوارث لجميع حالات استخدام MSP تقريبًا
Pulseway
pulseway.com
Pulseway هو برنامج كامل للمراقبة والإدارة عن بعد (RMM)، مع الأتمتة والتصحيح والتحكم عن بعد واكتشاف الشبكة. ابدأ باستخدام أداة مجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Jottacloud
jottacloud.com
الوصول إلى كل شيء، مخزنة بأمان بغض النظر عما إذا كنت فردًا أو عائلة أو شركة، فإن Jottacloud يسمح لك بالتخزين والمشاركة والإنتاجية أينما كنت.
Backupify
backupify.com
الحماية والاستعادة والأمان والامتثال لجميع بيانات SaaS الخاصة بك.
Files.fm
files.fm
توفر منصة التخزين السحابي Files.fm حلولاً شاملة لتخزين ومشاركة ونشر وحتى بيع أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والتطبيقات والكتب والمستندات.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. قم بتبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعا...
Cohesity
cohesity.com
تخلص من تجزئة البيانات الجماعية باستخدام إدارة بيانات الجيل التالي من Cohesity. ابدأ بالنسخ الاحتياطي، واحصل على التعافي الفوري. تعلم المزيد اليوم.
exabackup
exabackup.com
يعد xabackup الحل الأمثل للمحترفين المشغولين الذين لديهم الكثير من البيانات لإدارتها. تتيح خدمتنا المستندة إلى السحابة للعملاء إجراء نسخ احتياطي لملفاتهم المهمة بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين. مع exabackup، لا داعي للقلق بشأن الإعدادات أو الأنظمة المعقدة، فكل ما يحتاجون إليه هو اختيار الملفات ...
ADrive
adrive.com
يوفر ADrive حلول التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت للبيانات الشخصية والتجارية والمؤسسية.
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
برنامج مراقبة النسخ الاحتياطي - اكتشف المخاطر غير المعروفة في النسخ الاحتياطية لبياناتك. يساعدك Backup Radar على رؤية المخاطر الخفية من خلال منح MSP الخاص بك أدوات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين الأتمتة وإعداد التقارير والإشراف.
Druva
druva.com
النسخ الاحتياطي السحابي للمؤسسات وإدارة البيانات عبر أحمال العمل السحابية والمحلية والسحابية
NoSky
nosky.io
يُعد NoSky، المدعوم من AWS، حلاً متكاملاً للنسخ الاحتياطي السحابي مع الإدارة المركزية والمراقبة وإعداد التقارير. في عالم تواجه فيه البيانات تهديدات مستمرة من الأشرار الأشرار مثل المتسللين والفيروسات والفساد وبرامج الفدية، يظهر NoSky باعتباره البطل الخارق المطلق لحماية معلوماتك القيمة. بفضل قواها ال...
MyPCBackup
mypcbackup.com
MyPCBackup هو برنامج نسخ احتياطي مميز بالكامل مصمم لخدمة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر MyPCBackup حلولاً شاملة مصممة لنظام التشغيل Windows. يوفر نظام النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت سجل النسخ الاحتياطي والتشفير والوصول إلى الويب/الاستعادة وجدولة النسخ الاحتياطي والتخزين الآمن للبيانات في مك...
Data Deposit Box
datadepositbox.com
يعد Data Deposit Box أحد موفري النسخ الاحتياطي والتخزين السحابي الرائدين في العالم لموزعي تكنولوجيا المعلومات ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs). تسمح تقنية الشركة الحاصلة على براءة اختراع للشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسخ الاحتياطي وإدارة عدد غير محدود من الأجهزة (بما ف...
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive هو حل تخزين سحابي ونسخ احتياطي عبر الإنترنت حائز على جوائز للشركات والمستهلكين والبائعين. تأسست الشركة في عام 2008 على يد أندرو مايكل ونمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال التخزين السحابي في العالم. توفر المنظمة خدمات التخزين السحابي لأكثر من 500000 عميل مدفوع على مستوى العالم وقد فا...
BDRCloud
bdrcloud.com
BDRCloud هو برنامج نسخ احتياطي واسترداد سحابي شامل وفعال من حيث التكلفة لحماية البيانات عبر تطبيقات SaaS (Microsoft 365 وGoogle Workspace)، والخوادم (Windows وLinux)، والتطبيقات وقواعد البيانات (Microsoft Exchange Server، وSQL Server، وSharePoint Server)، و نقاط النهاية (ويندوز، ماك). * مباشرة إلى ...
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup هو تطبيق نسخ احتياطي آمن وسهل الاستخدام للتطبيقات السحابية الشائعة مثل Airtable وAsana وClickUp وmonday.com وTrello. قد يكون استخدام تطبيق سحابي لإدارة أعمالك أمرًا مخيفًا للغاية، حيث أنه غالبًا ما يكون من السهل جدًا حذف المعلومات المهمة للأعمال. من خلال الحصول على نسخة احتياطية قوية ومس...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync هو برنامج نسخ احتياطي ومزامنة الملفات. يتم استخدامه لمزامنة الملفات بين دليلين، إما على جهاز كمبيوتر واحد، أو بين كمبيوتر وجهاز تخزين آخر (مثل كمبيوتر آخر أو قرص قابل للإزالة أو محرك أقراص محمول أو هاتف ذكي) أو بين كمبيوتر وكمبيوتر أو خادم بعيد. يتيح برنامج GoodSync الاحتفاظ بنفس الإصدار م...
Cove Data Protection
n-able.com
تعد Cove Data Protection، من N-able، خدمة نسخ احتياطي سحابية أولية وخدمة التعافي من الكوارث للخوادم ومحطات العمل وMicrosoft 365™، ويتم إدارتها جميعًا من خلال لوحة معلومات مستندة إلى الويب متعددة المستأجرين. تم إنشاء Cove وتحسينه للسحابة، لذا فإن النسخ الاحتياطية التزايدية تكون أصغر بما يصل إلى 60 مر...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
في عالم مليء بالأشخاص العموميين، تعتبر NetApp شركة متخصصة. نحن نركز على شيء واحد، وهو مساعدة عملك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك. تقدم NetApp خدمات البيانات على مستوى المؤسسات التي تعتمد عليها إلى السحابة والمرونة البسيطة للسحابة في مركز البيانات. تعمل حلولنا الرائدة في الصناعة عبر بيئات العملاء ...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik هي خدمة من نوع خدمة النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)، مما يعني أنك ستحتاج إلى تثبيت وكيلهم على خوادمك وإدارة البيانات الاحتياطية من لوحة الإدارة الخاصة بهم. Ottomatik هي خدمة مدفوعة، ولكن لا يزال هناك خيار مجاني متاح يناسب المستخدمين الذين لديهم خادم واحد فقط. لذلك، مع الاستخدام المجاني، يمكن...
Nethopper
nethopper.io
كانت Nethopper رائدة في KAOPS، وهو إطار عمل هندسي للنظام الأساسي يركز على السحابة الأصلية GitOps لمساعدة فرق النظام الأساسي و DevOps على إطلاق منصات المطورين الداخلية الخاصة بهم، أو IDPs. تتضمن إمكانات إطار عمل هندسة النظام الأساسي المرتكز على GitOps من Nethopper KAOPS ما يلي: * أتمتة البنية التحتي...
CloudPockets
cloudpockets.com
النسخ الاحتياطية السحابية الكندية نسخة احتياطية سحابية على مستوى الأعمال تحافظ على بياناتك بنسبة 100% في كندا. نحن نركز على الشركات الصغيرة في جميع أنحاء كندا ونوفر عميل نسخ احتياطي قوي وآمن قائم على البرامج ولا يتطلب أي أجهزة أو تكاليف مسبقة. هذه نسخة احتياطية مختلطة تسمح لك بالنسخ الاحتياطي محليًا...
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa عبارة عن خدمة نسخ احتياطي واسترداد وDR وترحيل من Kubernetes للتطوير وDevOps وهندسة الأنظمة الأساسية وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم AKS وجميع توزيعات Kubernetes الرئيسية الأخرى والخدمات المُدارة بما في ذلك EKS وGKE وRed Hat OpenShift. باستخدام CloudCasa، يمكنك أيضًا إدارة عمليات ...
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud هو برنامج نسخ احتياطي عبر الإنترنت قائم على السحابة. باستخدام Zip Cloud، يمكنك مزامنة ملفاتك بسلاسة عبر أجهزة كمبيوتر متعددة، وتحديد الملفات والمجلدات التي تريد مزامنتها واختيار المكان الذي تريد مزامنتها معه. تمنحك لوحة التحكم عبر الإنترنت الخاصة بـ Zip Cloud إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك ...
Opti9
opti9tech.com
Opti9 هي شركة رائدة في مجال توفير الحلول السحابية الهجينة ولها مكاتب في جاردن سيتي، نيويورك، أوماها، نبراسكا، أوفرلاند بارك، كانساس، وسانت لويس، ميسوري، وشبكة عالمية من مراكز البيانات. نحن شريك AWS للاستشارات المتقدمة وVeeam Platinum VCSP، متخصصون في الخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات وتحديثها، والن...
Deft
deft.com
تعد شركة Deft، إحدى شركات Summit، مزودًا موثوقًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى قائمة Fortune 500. تأسست في عام 1999، ونحن نقدم خدمات الموقع المشترك والسحابة والتعافي من الكوارث وخدمات الشبكات الحائزة على جوائز في أفضل مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. استحوذت ...
Cloudback
cloudback.it
يعد Cloudback حلاً شاملاً لحماية مستودعاتك. النسخ الاحتياطي اليومي التلقائي والاستعادة الفورية لمستودعات GitHub والبيانات التعريفية وحتى LFS. قم بالنسخ الاحتياطي إلى أي مساحة تخزين تريدها. * SOC2 قيد التقدم * النسخ الاحتياطية التلقائية * أرشيفات ZIP مكتفية ذاتيًا ومحمية بكلمة مرور مع تشفير AES-256 ...
SyncBackPro
archiware.com
تركز شركة Archiware على حلول الأعمال التجارية المبتكرة والفعالة والشاملة والجاهزة للاستخدام. تشمل منتجات Archiware الوحدات الموجودة في منصة برامج P5. يتضمن نظام برامج P5 أربع وحدات قابلة للدمج - الأرشفة والنسخ الاحتياطي والمزامنة. تتيح هذه للمستخدمين مزامنة البيانات ونسخها احتياطيًا وأرشفتها في بيئ...
SkyKick
skykick.com
SkyKick عبارة عن نظام أساسي لإدارة السحابة يساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على بناء أعمال سحابية أكثر نجاحًا. تم تصميم منتجات ومنصتنا SaaS لتسهيل وفعالية أتمتة سير عمل تكنولوجيا المعلومات في السحابة. Cloud Manager – أتمتة وإدارة وتأمين مكتب المساعدة السحابي الخاص بك جزء واحد لإدارة آمنة وفعال...
Memopal
memopal.com
Memopal هو برنامج للنسخ الاحتياطي والتخزين والمزامنة عبر الإنترنت يقوم بأرشفة ملفاتك في الوقت الفعلي إلى خادم بعيد. لا يهم عدد المرات التي تقوم فيها بتغيير أجهزة الكمبيوتر: ستعرف دائمًا مكان وجود بياناتك. يمكنك تصفح جميع ملفاتك من أي موقع إنترنت أو هاتف محمول جاهز للاتصال بالإنترنت. يمكنك مشاركة ا...
IBackup
ibackup.com
IBackup هو حل بسيط للنسخ الاحتياطي للملفات عبر الإنترنت يسمح للمستخدمين بعمل نسخة احتياطية لعدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Mac وLinux في حساب واحد. IBackup، حلول تخزين النسخ الاحتياطي المتكاملة عبر الإنترنت، تتضمن تطبيقات تتميز بالجدولة التلقائية للنسخ الاحتياطية، وضغط البيانات، والتشفير، ...
Zmanda
zmanda.com
Zmanda هو حل موثوق وعالي الأداء للنسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسات. مع Zmanda، لن تدفع مقابل إجراء نسخ احتياطي لبياناتك. وبدلاً من ذلك، يمكنك الحصول على حل كامل مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وبتكلفة أقل بنسبة 50% من المنافسة. منذ عام 1991. تحظى Zmanda بثقة الشركات والحكومات والمؤسسات ا...
CloudAlly
cloudally.com
تأسست شركة CloudAlly في عام 2011، وهي شركة OpenText، وكانت رائدة في مجال النسخ الاحتياطي والاسترداد SaaS على مستوى المؤسسات. نحن نقدم مجموعة قوية من حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد عالية التصنيف لـ Microsoft 365 وGoogle Workspace وSharePoint/ OneDrive وSalesforce وBox.com وDropBox.com لماذا النسخ ا...
Infrascale
infrascale.com
Infrascale هي شركة DRaaS تستخدم السحابة للقضاء على فترات التوقف عن العمل. تأسست الشركة في عام 2011، وتهدف إلى منح كل شركة القدرة على التعافي من الكوارث بسرعة وسهولة وبتكلفة معقولة. إن الجمع بين البرامج الذكية وقوة السحابة هو الطريقة التي تكسر بها Infrascale حاجز تكلفة التعافي من الكوارث دون الحاجة إ...
YesBackup
yesbackup.com
يتيح لك YesBackup الوصول إلى الملفات التي تم نسخها احتياطيًا أثناء التنقل باستخدام جهاز Android الخاص بك. يمكنك تصفح الصور والمستندات ومشاركتها، وبث الموسيقى، ومزامنة ملفاتك، ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك في أي مكان وفي أي وقت متصل بشبكة لاسلكية أو بشبكة 3G. بالإضافة إلى كل هذه الميزات الرائعة، ي...
Xopero
xopero.com
يعد Xopero ONE Backup & Recovery حلاً لحماية البيانات على مستوى المؤسسات لبرنامج VMware الخاص بك، والذي يتميز بالبساطة والفعالية من حيث التكلفة والموثوقية، ويلبي توقعات البيئات الافتراضية والهجينة الأكثر تطلبًا. سمات * النسخ الاحتياطي التلقائي بدون وكيل * خطط النسخ الاحتياطي المتقدمة والتكوين * خيا...
Veritas
veritas.com
تعد Veritas Technologies شركة رائدة في إدارة البيانات السحابية المتعددة. يعتمد علينا أكثر من 80.000 عميل - بما في ذلك 87% من Fortune Global 500 - للمساعدة في ضمان حماية بياناتهم وقابلية استعادتها والامتثال لها. تتمتع شركة Veritas بسمعة طيبة فيما يتعلق بالموثوقية على نطاق واسع، مما يوفر المرونة التي ...
Nexetic
nexetic.com
Nexetic Shield هي خدمة نسخ احتياطي سحابي توفر نسخًا احتياطيًا غير محدود لبيانات شركتك. تقوم خدمة النسخ الاحتياطي لدينا تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لجميع ملفاتك وتغييرات الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا تعرض الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي الخاص بشركتك للتلف أو الضياع أو السر...
Zoolz
zoolz.com
Zoolz هي المزود الرائد في السوق للتخزين السحابي. يوفر حلاً سحابيًا آمنًا وبأسعار معقولة للشركات والأفراد.
Clumio
clumio.com
يساعد Clumio المؤسسات على تبسيط حماية البيانات في AWS. يمكّن حل SaaS الآمن الخاص به المؤسسات من تحقيق متطلبات الامتثال الصارمة، والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات في دقائق، والحصول على رؤية أفضل لتحسين تكاليف التخزين السحابي. تم تصميم Clumio كحل SaaS أصلي على السحابة، ولا يتطلب أي نشر لمكونات البرا...
Arcserve
arcserve.com
توفر Arcserve حلولاً استثنائية لحماية الأصول الرقمية التي لا تقدر بثمن للمؤسسات التي تحتاج إلى حماية واسعة النطاق وشاملة للبيانات وبرامج الفدية. تأسست شركة Arcserve عام 1983، وهي المزود الأكثر خبرة في العالم لحلول استمرارية الأعمال التي تحمي البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات متعددة الأجيال من خلال ...
Iron Mountain
ironmountain.com
تأسست شركة Iron Mountain Incorporated (رمزها في بورصة نيويورك: IRM) عام 1951، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التخزين وإدارة المعلومات. تحظى شركة Iron Mountain بثقة أكثر من 225000 منظمة حول العالم، ومع شبكة عقارية تبلغ مساحتها أكثر من 85 مليون قدم مربع عبر أكثر من 1400 منشأة في أكثر من 50 د...
CyberFortress
cyberfortress.com
CyberFortress هي شركة عالمية تسهل إجراء النسخ الاحتياطي الكامل لجميع البيانات المفقودة أو المسروقة واستردادها بسرعة لمنع حدوث أي ضرر وتعطيل للمؤسسات من جميع الأحجام. يتم تخزين البيانات في مرافق آمنة ومتكررة جغرافيًا، وتمكن مجموعة الحلول لدينا متخصصي استعادة البيانات لدينا من إنشاء حل مخصص وشامل لكل...
Redstor
redstor.com
Redstor هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات السحابية والمحلية والمختلطة، وتتمثل مهمتها في جعل إدارة البيانات أكثر بساطة وسهولة وأكثر متعة، وتوفير الوصول الفوري إلى جميع البيانات - أينما تم تخزينها، من خلال عنصر تحكم واحد مركز. إنها تساعد الآلاف من الشركات في جميع أنح...