متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت للعملاء بوابة لحجز المواعيد عبر الإنترنت مع مساعدة الشركات على تتبع تلك المواعيد وإدارتها بكفاءة. يتيح هذا البرنامج للشركات جدولة المواعيد وعرض التقويمات وطباعة النماذج ودمج خيارات الدفع وتخصيص الجداول الزمنية وفرض قواعد الجدولة. وقد يتضمن أيضًا ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني التلقائية للتذكير والمتابعة والإلغاء وإعادة الجدولة، بالإضافة إلى الإشعارات والمدفوعات عبر الإنترنت مقابل الخدمات وملفات التعريف المخصصة وتكامل التقويم. الاتجاه المتزايد في هذا البرنامج هو استخدام جدولة الذكاء الاصطناعي، التي تحلل الجداول الزمنية النموذجية وتقترح الأوقات بناءً على المناطق الزمنية للمشاركين، وساعات العمل المثالية، والتوافر المستمر. يمكن أن يتكامل هذا البرنامج مع أنظمة إدارة محتوى المؤسسة، ومنصات البريد الإلكتروني، وأدوات إدارة الاجتماعات، وحلول مؤتمرات الفيديو، وتطبيقات التقويم، من بين البرامج المكتبية الأخرى. يتم استخدام أدوات جدولة المواعيد عبر الإنترنت من قبل مجموعة متنوعة من الشركات القائمة على المواعيد، مثل متخصصي الصحة والعافية ومحترفي الصالونات والتجميل ومقدمي الخدمات المحترفين والمتخصصين الطبيين. يتيح الوصول إلى برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت للشركات القائمة على الخدمات والمواعيد زيادة إيراداتها وتوسيع قاعدة عملائها.

إرسال تطبيق جديد


Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

تطبيق Microsoft Bookings هو أداة لجدولة المواعيد تساعد الشركات على إدارة الحجوزات والتواصل مع العملاء بسهولة.

Motion

Motion

usemotion.com

Motion هو تطبيق لإنتاجية الأفراد والفرق، يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة جدولة المهام وإدارة الوقت والتركيز على الأولويات.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

حجوزات Zoho هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، تسمح للعملاء بجدولة المواعيد والدفع بسهولة، وتدعم التكامل مع التقويمات وأدوات مؤتمرات الفيديو.

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Pro هو تطبيق لإدارة الأعمال يقدم ميزات مثل جدولة الوظائف، إدارة العملاء، الفواتير، ومعالجة المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.

Cal.com

Cal.com

cal.com

Cal.com هو تطبيق مفتوح المصدر لتسهيل جدولة المواعيد وإدارة التقويم، مما يمكّن الأفراد والشركات من حجز المواعيد بسهولة.

Bloom

Bloom

bloom.io

بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime هو تطبيق لتجدولة المواعيد يساعد الشركات في إدارة المواعيد والموظفين والخدمات عبر الإنترنت بسهولة.

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksy هو تطبيق لإدارة الأعمال والحجز، يساعد الشركات في جدولة المواعيد، إدارة المدفوعات، وزيادة قاعدة العملاء.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.me هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يسمح للعملاء بالحجز بسهولة ويقدم ميزات مثل تذكيرات عبر الرسائل والإشعارات.

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

تطبيق Mindbody يساعدك في البحث عن حصص اللياقة البدنية مثل اليوغا والبيلاتس، بالإضافة إلى خدمات التعافي مثل التدليك والعلاج بالإبر.

zcal

zcal

zcal.co

ZCAL هي منصة جدولة مجانية تساعد المستخدمين في تنظيم المواعيد الفردية والاجتماعات الجماعية بأسلوب مخصص، وتتكامل مع تطبيقات التقويم وأدوات مؤتمرات الفيديو.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore هي أداة جدولة مواعيد عبر الإنترنت تساعد على إدارة المواعيد والجدول الزمني للعملاء بسهولة من خلال تطبيق ويب.

Weshare

Weshare

weshare.net

ووشير هو تطبيق يتيح لك جدولة المواعيد بسهولة مع أي شخص، سواء عبر الإنترنت أو خارجه.

vcita

vcita

vcita.com

تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تنظيم عمليات المبيعات وتحليلها، مع واجهة رسومية لدعم تتبع العملاء والفرص.

Timely

Timely

gettimely.com

تطبيق "Timely" هو برنامج حجز يساعد صالونات التجميل على إدارة المواعيد، المدفوعات، والتواصل مع العملاء بسهولة ومرونة.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform هو تطبيق يساعد الشركات على تحويل زوار المواقع إلى عملاء باستخدام أدوات توليد العملاء المحتملين والتحليلات وإدارة العلاقات مع العملاء.

GReminders

GReminders

greminders.com

GReminders هو تطبيق للتذكير بالاجتماعات والمواعيد، يعمل مع تقاويم Google وMicrosoft، ويتيح التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

Reservio

Reservio

reservio.com

Reservio هو تطبيق لجدولة المواعيد وحجزها عبر الإنترنت، يساعد الشركات في تنظيم مواعيدها وتقديم خدمات الحجز 24/7.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe هو تطبيق جدولة يساعد الأفراد والفرق على إدارة الحجوزات بسهولة، مع صفحات مخصصة وتذكيرات آلية، وتكامل مع أنظمة التقويم.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

تطبيق OnceHub يسهل جدولة المواعيد والتفاعل الرقمي لضمان تقديم خدمات فعالة، مع دمج أنظمة التقويم وأدوات إدارة علاقات العملاء.

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

المُديِّط هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعد الأفراد والشركات على إدارة الحجوزات بكفاءة، مع تكامل مع Google وOffice 365.

EasyCalendar

EasyCalendar

easycalendar.com

تطبيق EasyCalendar يتيح لحرفائك حجز المواعيد بسهولة، ويتيح لك إدارة المواعيد تلقائيًا وتوزيعها على الفريق في مناطق زمنية مختلفة.

WaitWell

WaitWell

waitwell.ca

WaitWell هو تطبيق لإدارة الطوابير وحجز المواعيد يساعد الزوار في تنظيم زياراتهم دون الحاجة للانتظار الفعلي.

Bookwhen

Bookwhen

bookwhen.com

تطبيق Bookwhen يُتيح إدارة الحجوزات والمواعيد بسهولة للفعاليات والدورات، مع خيارات تخصيص ودمج مع أنظمة التقويم والدفع الإلكتروني.

Buk

Buk

buk.app

BUK هو تطبيق لتنظيم المهام والعمليات، يساعد المستخدمين على إدارة أنشطتهم الرقمية بكفاءة وتبسيط سير العمل.

GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

تطبيق Gorilladesk يُساعد الشركات في جدولة المهام، إدارة العملاء، الفواتير، وجمع المدفوعات بكفاءة، مما يسهّل إدارة الخدمات الميدانية.

GoReminders

GoReminders

goreminders.com

Goreminders هو تطبيق يرسل تذكيرات تلقائية للعملاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لضمان حضور المواعيد وتقليل عدم الحضور.

Practice

Practice

practice.do

يساعد تطبيق Practice الشركات التي تعتمد على العملاء في تقليل الأعمال الإدارية من خلال تنظيم الجداول والأنشطة وتوحيد الأدوات.

Schedulista

Schedulista

schedulista.com

Schedulista هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يتيح للعملاء حجز مواعيدهم بسهولة على مدار الساعة مع ميزات إدارة وتنبيهات فعالة.

Appointy

Appointy

appointy.com

Appointy هو برنامج جدولة مواعيد يساعد الشركات على إدارة الحجوزات ويتيح للعملاء حجز المواعيد عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware هو تطبيق يساعد فرق المبيعات على تتبع البريد الإلكتروني وإدارة الحملات بسهولة من خلال دمجها مع Gmail وOutlook.

Xoyondo

Xoyondo

xoyondo.com

Xoyondo هي أداة مجانية عبر الإنترنت لجدولة المواعيد واجتماعات المجموعات، تسمح بإنشاء استطلاعات رأي وتسهيل التنسيق بين الأفراد.

Retime

Retime

retime.so

Retime هو تطبيق لإدارة الاجتماعات يساعد على تنظيم التقويم، إنشاء جداول، تدوين الملاحظات، وتحديد المهام لتحسين الإنتاجية.

Zenbooker

Zenbooker

zenbooker.com

Zenbooker هو نظام حجز وت scheduling قابل للتخصيص مخصص للأعمال المنزلية، يوفر تسعيرات حية وإمكانيات إدارة للحجوزات والدفع.

JRNI

JRNI

jrni.com

JRNI هو تطبيق لإدارة المواعيد والأحداث وقوائم الانتظار باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسهل التواصل مع العملاء ويحسن تجربة الخدمة.

Bookeo

Bookeo

bookeo.com

Bookeo هو تطبيق لإدارة المواعيد والحجوزات، يسهل على مزودي الخدمات تنظيم جدولهم الزمني واستقبال الحجوزات والدفع عبر الإنترنت.

Ovatu Next

Ovatu Next

ovatu.com

Ovatu Next هو برنامج إدارة مواعيد للصالونات يتضمن الحجز عبر الإنترنت، إدارة المواعيد، وتكامل المدفوعات. يسهل تحسين العمليات وتجربة العملاء.

Full Slate

Full Slate

fullslate.com

Full Slate هو تطبيق لإدارة المواعيد يساعد الشركات على جدولة المواعيد وتنظيم التفاعلات مع العملاء عبر الإنترنت.

Zeeg

Zeeg

zeeg.me

تطبيق ZEEG هو أداة متكاملة لجدولة المواعيد والأعمال، يقدم ميزات مثل المواعيد الفردية والجماعية والدفع عبر الإنترنت.

imeetify

imeetify

imeetify.com

iMeetify هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يساعد على إدارة الاجتماعات وأتمتة سير العمل بشكل فعال.

SimplyMeet.me

SimplyMeet.me

simplymeet.me

SimplyMeet.me هو تطبيق جدولة meetings يسمح للمستخدمين بإدارة مواعيد الاجتماعات وتخصيصها بفاعلية داخل مؤسساتهم.

Booxi

Booxi

booxi.com

تطبيق Booxi هو برنامج لجدولة المواعيد يساعد المتاجر على تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات شخصية واستشارات متخصص.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad هو منصة تسويقية تتيح للشركات تحسين وإدارة الفعاليات والجولات لتزيد من ولاء العملاء والإيرادات.

Thryv

Thryv

thryv.com

تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.

DaySmart Appointments

DaySmart Appointments

daysmart.com

تطبيق Daysmart المواعيد يتيح إدارة المواعيد للشركات بسهولة، مع إمكانية الحجز والإلغاء والتحديث عبر الإنترنت، مما يسهل تجربة العميل.

Vyte

Vyte

vyte.in

تطبيق Vyte هو أداة جدولة مواعيد تسهل تنظيم الاجتماعات مع خيارات مخصصة وتذكيرات آلية، متكامل مع أنظمة التقويم.

Waitwhile

Waitwhile

waitwhile.com

Waitwhile هو نظام إدارة قائمة انتظار ومواعيد سهل الاستخدام يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات من خلال قوائم انتظار افتراضية وإعدادات مخصصة.

Qwaiting

Qwaiting

qwaiting.com

تطبيق Qwaiting هو خدمة إدارة قوائم الانتظار السحابية، توفر حجز المواعيد وتتبع بيانات العملاء لتحسين تجربة الخدمة وتقليل أوقات الانتظار.

Bookitit

Bookitit

bookitit.com

تطبيق Bookitit هو نظام حجز عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إدارة المواعيد والحجوزات من خلال موقعهم الإلكتروني أو صفحاتهم على التواصل الاجتماعي.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.