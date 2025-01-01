برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.
يوفر برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت للعملاء بوابة لحجز المواعيد عبر الإنترنت مع مساعدة الشركات على تتبع تلك المواعيد وإدارتها بكفاءة. يتيح هذا البرنامج للشركات جدولة المواعيد وعرض التقويمات وطباعة النماذج ودمج خيارات الدفع وتخصيص الجداول الزمنية وفرض قواعد الجدولة. وقد يتضمن أيضًا ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني التلقائية للتذكير والمتابعة والإلغاء وإعادة الجدولة، بالإضافة إلى الإشعارات والمدفوعات عبر الإنترنت مقابل الخدمات وملفات التعريف المخصصة وتكامل التقويم. الاتجاه المتزايد في هذا البرنامج هو استخدام جدولة الذكاء الاصطناعي، التي تحلل الجداول الزمنية النموذجية وتقترح الأوقات بناءً على المناطق الزمنية للمشاركين، وساعات العمل المثالية، والتوافر المستمر. يمكن أن يتكامل هذا البرنامج مع أنظمة إدارة محتوى المؤسسة، ومنصات البريد الإلكتروني، وأدوات إدارة الاجتماعات، وحلول مؤتمرات الفيديو، وتطبيقات التقويم، من بين البرامج المكتبية الأخرى. يتم استخدام أدوات جدولة المواعيد عبر الإنترنت من قبل مجموعة متنوعة من الشركات القائمة على المواعيد، مثل متخصصي الصحة والعافية ومحترفي الصالونات والتجميل ومقدمي الخدمات المحترفين والمتخصصين الطبيين. يتيح الوصول إلى برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت للشركات القائمة على الخدمات والمواعيد زيادة إيراداتها وتوسيع قاعدة عملائها.
إرسال تطبيق جديد
Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
Microsoft Bookings
microsoft.com
تطبيق Microsoft Bookings هو أداة لجدولة المواعيد تساعد الشركات على إدارة الحجوزات والتواصل مع العملاء بسهولة.
Motion
usemotion.com
Motion هو تطبيق لإنتاجية الأفراد والفرق، يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة جدولة المهام وإدارة الوقت والتركيز على الأولويات.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
Zoho Bookings
zoho.com
حجوزات Zoho هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، تسمح للعملاء بجدولة المواعيد والدفع بسهولة، وتدعم التكامل مع التقويمات وأدوات مؤتمرات الفيديو.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro هو تطبيق لإدارة الأعمال يقدم ميزات مثل جدولة الوظائف، إدارة العملاء، الفواتير، ومعالجة المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.
Doodle
doodle.com
Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.
Cal.com
cal.com
Cal.com هو تطبيق مفتوح المصدر لتسهيل جدولة المواعيد وإدارة التقويم، مما يمكّن الأفراد والشركات من حجز المواعيد بسهولة.
Bloom
bloom.io
بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.
Picktime
picktime.com
Picktime هو تطبيق لتجدولة المواعيد يساعد الشركات في إدارة المواعيد والموظفين والخدمات عبر الإنترنت بسهولة.
Booksy
booksy.com
Booksy هو تطبيق لإدارة الأعمال والحجز، يساعد الشركات في جدولة المواعيد، إدارة المدفوعات، وزيادة قاعدة العملاء.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يسمح للعملاء بالحجز بسهولة ويقدم ميزات مثل تذكيرات عبر الرسائل والإشعارات.
Mindbody
mindbodyonline.com
تطبيق Mindbody يساعدك في البحث عن حصص اللياقة البدنية مثل اليوغا والبيلاتس، بالإضافة إلى خدمات التعافي مثل التدليك والعلاج بالإبر.
zcal
zcal.co
ZCAL هي منصة جدولة مجانية تساعد المستخدمين في تنظيم المواعيد الفردية والاجتماعات الجماعية بأسلوب مخصص، وتتكامل مع تطبيقات التقويم وأدوات مؤتمرات الفيديو.
Setmore
setmore.com
Setmore هي أداة جدولة مواعيد عبر الإنترنت تساعد على إدارة المواعيد والجدول الزمني للعملاء بسهولة من خلال تطبيق ويب.
Weshare
weshare.net
ووشير هو تطبيق يتيح لك جدولة المواعيد بسهولة مع أي شخص، سواء عبر الإنترنت أو خارجه.
vcita
vcita.com
تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.
Qualified
qualified.com
Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تنظيم عمليات المبيعات وتحليلها، مع واجهة رسومية لدعم تتبع العملاء والفرص.
Timely
gettimely.com
تطبيق "Timely" هو برنامج حجز يساعد صالونات التجميل على إدارة المواعيد، المدفوعات، والتواصل مع العملاء بسهولة ومرونة.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform هو تطبيق يساعد الشركات على تحويل زوار المواقع إلى عملاء باستخدام أدوات توليد العملاء المحتملين والتحليلات وإدارة العلاقات مع العملاء.
GReminders
greminders.com
GReminders هو تطبيق للتذكير بالاجتماعات والمواعيد، يعمل مع تقاويم Google وMicrosoft، ويتيح التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
Reservio
reservio.com
Reservio هو تطبيق لجدولة المواعيد وحجزها عبر الإنترنت، يساعد الشركات في تنظيم مواعيدها وتقديم خدمات الحجز 24/7.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe هو تطبيق جدولة يساعد الأفراد والفرق على إدارة الحجوزات بسهولة، مع صفحات مخصصة وتذكيرات آلية، وتكامل مع أنظمة التقويم.
OnceHub
oncehub.com
تطبيق OnceHub يسهل جدولة المواعيد والتفاعل الرقمي لضمان تقديم خدمات فعالة، مع دمج أنظمة التقويم وأدوات إدارة علاقات العملاء.
Appointlet
appointlet.com
المُديِّط هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعد الأفراد والشركات على إدارة الحجوزات بكفاءة، مع تكامل مع Google وOffice 365.
EasyCalendar
easycalendar.com
تطبيق EasyCalendar يتيح لحرفائك حجز المواعيد بسهولة، ويتيح لك إدارة المواعيد تلقائيًا وتوزيعها على الفريق في مناطق زمنية مختلفة.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell هو تطبيق لإدارة الطوابير وحجز المواعيد يساعد الزوار في تنظيم زياراتهم دون الحاجة للانتظار الفعلي.
Bookwhen
bookwhen.com
تطبيق Bookwhen يُتيح إدارة الحجوزات والمواعيد بسهولة للفعاليات والدورات، مع خيارات تخصيص ودمج مع أنظمة التقويم والدفع الإلكتروني.
Buk
buk.app
BUK هو تطبيق لتنظيم المهام والعمليات، يساعد المستخدمين على إدارة أنشطتهم الرقمية بكفاءة وتبسيط سير العمل.
GorillaDesk
gorilladesk.com
تطبيق Gorilladesk يُساعد الشركات في جدولة المهام، إدارة العملاء، الفواتير، وجمع المدفوعات بكفاءة، مما يسهّل إدارة الخدمات الميدانية.
GoReminders
goreminders.com
Goreminders هو تطبيق يرسل تذكيرات تلقائية للعملاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لضمان حضور المواعيد وتقليل عدم الحضور.
Practice
practice.do
يساعد تطبيق Practice الشركات التي تعتمد على العملاء في تقليل الأعمال الإدارية من خلال تنظيم الجداول والأنشطة وتوحيد الأدوات.
Schedulista
schedulista.com
Schedulista هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يتيح للعملاء حجز مواعيدهم بسهولة على مدار الساعة مع ميزات إدارة وتنبيهات فعالة.
Appointy
appointy.com
Appointy هو برنامج جدولة مواعيد يساعد الشركات على إدارة الحجوزات ويتيح للعملاء حجز المواعيد عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
Yesware
yesware.com
Yesware هو تطبيق يساعد فرق المبيعات على تتبع البريد الإلكتروني وإدارة الحملات بسهولة من خلال دمجها مع Gmail وOutlook.
Xoyondo
xoyondo.com
Xoyondo هي أداة مجانية عبر الإنترنت لجدولة المواعيد واجتماعات المجموعات، تسمح بإنشاء استطلاعات رأي وتسهيل التنسيق بين الأفراد.
Retime
retime.so
Retime هو تطبيق لإدارة الاجتماعات يساعد على تنظيم التقويم، إنشاء جداول، تدوين الملاحظات، وتحديد المهام لتحسين الإنتاجية.
Zenbooker
zenbooker.com
Zenbooker هو نظام حجز وت scheduling قابل للتخصيص مخصص للأعمال المنزلية، يوفر تسعيرات حية وإمكانيات إدارة للحجوزات والدفع.
JRNI
jrni.com
JRNI هو تطبيق لإدارة المواعيد والأحداث وقوائم الانتظار باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسهل التواصل مع العملاء ويحسن تجربة الخدمة.
Bookeo
bookeo.com
Bookeo هو تطبيق لإدارة المواعيد والحجوزات، يسهل على مزودي الخدمات تنظيم جدولهم الزمني واستقبال الحجوزات والدفع عبر الإنترنت.
Ovatu Next
ovatu.com
Ovatu Next هو برنامج إدارة مواعيد للصالونات يتضمن الحجز عبر الإنترنت، إدارة المواعيد، وتكامل المدفوعات. يسهل تحسين العمليات وتجربة العملاء.
Full Slate
fullslate.com
Full Slate هو تطبيق لإدارة المواعيد يساعد الشركات على جدولة المواعيد وتنظيم التفاعلات مع العملاء عبر الإنترنت.
Zeeg
zeeg.me
تطبيق ZEEG هو أداة متكاملة لجدولة المواعيد والأعمال، يقدم ميزات مثل المواعيد الفردية والجماعية والدفع عبر الإنترنت.
imeetify
imeetify.com
iMeetify هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يساعد على إدارة الاجتماعات وأتمتة سير العمل بشكل فعال.
SimplyMeet.me
simplymeet.me
SimplyMeet.me هو تطبيق جدولة meetings يسمح للمستخدمين بإدارة مواعيد الاجتماعات وتخصيصها بفاعلية داخل مؤسساتهم.
Booxi
booxi.com
تطبيق Booxi هو برنامج لجدولة المواعيد يساعد المتاجر على تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات شخصية واستشارات متخصص.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هو منصة تسويقية تتيح للشركات تحسين وإدارة الفعاليات والجولات لتزيد من ولاء العملاء والإيرادات.
Thryv
thryv.com
تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.
DaySmart Appointments
daysmart.com
تطبيق Daysmart المواعيد يتيح إدارة المواعيد للشركات بسهولة، مع إمكانية الحجز والإلغاء والتحديث عبر الإنترنت، مما يسهل تجربة العميل.
Vyte
vyte.in
تطبيق Vyte هو أداة جدولة مواعيد تسهل تنظيم الاجتماعات مع خيارات مخصصة وتذكيرات آلية، متكامل مع أنظمة التقويم.
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile هو نظام إدارة قائمة انتظار ومواعيد سهل الاستخدام يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات من خلال قوائم انتظار افتراضية وإعدادات مخصصة.
Qwaiting
qwaiting.com
تطبيق Qwaiting هو خدمة إدارة قوائم الانتظار السحابية، توفر حجز المواعيد وتتبع بيانات العملاء لتحسين تجربة الخدمة وتقليل أوقات الانتظار.
Bookitit
bookitit.com
تطبيق Bookitit هو نظام حجز عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إدارة المواعيد والحجوزات من خلال موقعهم الإلكتروني أو صفحاتهم على التواصل الاجتماعي.
© 2025 WebCatalog, Inc.