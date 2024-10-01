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برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر القمر
يوفر برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت للعملاء بوابة لحجز المواعيد عبر الإنترنت مع مساعدة الشركات على تتبع تلك المواعيد وإدارتها بكفاءة. يتيح هذا البرنامج للشركات جدولة المواعيد وعرض التقويمات وطباعة النماذج ودمج خيارات الدفع وتخصيص الجداول الزمنية وفرض قواعد الجدولة. وقد يتضمن أيضًا ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني التلقائية للتذكير والمتابعة والإلغاء وإعادة الجدولة، بالإضافة إلى الإشعارات والمدفوعات عبر الإنترنت مقابل الخدمات وملفات التعريف المخصصة وتكامل التقويم. الاتجاه المتزايد في هذا البرنامج هو استخدام جدولة الذكاء الاصطناعي، التي تحلل الجداول الزمنية النموذجية وتقترح الأوقات بناءً على المناطق الزمنية للمشاركين، وساعات العمل المثالية، والتوافر المستمر. يمكن أن يتكامل هذا البرنامج مع أنظمة إدارة محتوى المؤسسة، ومنصات البريد الإلكتروني، وأدوات إدارة الاجتماعات، وحلول مؤتمرات الفيديو، وتطبيقات التقويم، من بين البرامج المكتبية الأخرى. يتم استخدام أدوات جدولة المواعيد عبر الإنترنت من قبل مجموعة متنوعة من الشركات القائمة على المواعيد، مثل متخصصي الصحة والعافية ومحترفي الصالونات والتجميل ومقدمي الخدمات المحترفين والمتخصصين الطبيين. يتيح الوصول إلى برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت للشركات القائمة على الخدمات والمواعيد زيادة إيراداتها وتوسيع قاعدة عملائها.
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Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعدك على تتبع حجوزاتك وموظفيك وعملائك. لن تفوت أي موعد أبدًا، وسيكون لديك عدد أقل من حالات عدم الحضور.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Housecall Pro
housecallpro.com
يدعم Housecall Pro المحترفين في جميع جوانب سير العمل اليومي، بما في ذلك: جدولة الوظائف، وقاعدة بيانات العملاء، ومعالجة الفواتير والدفع، وإرسال الفنيين، وغير ذلك الكثير. كما أنه متكامل تمامًا مع الوصول إلى تطبيق حجز المستهلك Housecall. Housecall Pro هي أداة متكاملة الخدمات تمكن محترفي الخدمة من إدارة...
Zoho Bookings
zoho.com
جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!
Doodle
doodle.com
تعتبر Doodle الشركة الرائدة عالميًا في الجدولة عبر الإنترنت، وهي أقوى طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء والزملاء والفرق. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير باستخدام مجموعة أدوات التقويم سهلة الاستخدام. تعرف على سبب ثقة 30 مليون مستخدم في Doodle كل شهر لجمع الأشخاص...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هي منصة إدارة تدفق العملاء المركزية التي تمكن الشركات المستقلة من تقديم تجارب عملاء رائعة والعمل بثقة. الميزات الأساسية: - الفواتير - المقترحات - المدفوعات عبر الإنترنت - الجدولة - نموذج الاتصال وإدارة العملاء المحتملين - الكتيبات ذات العلامات التجارية - مسك الدفاتر - تكامل Quickbooks - تذ...
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...
Mindbody
mindbodyonline.com
هل تبحث عن تمرين جديد؟ هل ترغب في الانضمام إلى دروس اليوغا بتكلفة أقل؟ هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على تمارين جديدة في المنزل؟ يمكن أن يساعدك تطبيق Mindbody في العثور على أفضل مكان لممارسة التمارين الرياضية على هذا الجسم الشاطئي. سواء كنت تبحث عن تمرين للمبتدئين أو تحاول تحقيق أهداف اللياقة البدني...
Bloom
bloom.io
Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات ا...
Picktime
picktime.com
Picktime عبارة عن منصة جدولة المواعيد التي تمكن الشركات من إدارة المواعيد والموظفين والخدمات دون أي متاعب. إنه حل شامل للشركات التي تحتاج إلى جدولة من أي نوع. سواء كان ذلك لإدارة الغرف، أو تأجير المعدات، أو حجوزات الفصول الدراسية، أو إدارة الأحداث، أو إدارة الدورة التدريبية، فنحن ندعمك. قم بالتسجيل ...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي عبارة عن منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. بدءًا من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع وحت...
Cal.com
cal.com
جدولة مفتوحة المصدر: أرسل رابطًا واجتمع أو أنشئ سوقًا كاملاً ليتواصل البشر معه.
Timely
gettimely.com
في الوقت المناسب. برنامج الحجز الذي يحافظ على عودة العملاء. قم بتشغيل صالونك مثل المحترفين باستخدام برنامج حجز سهل الاستخدام يتيح لك التحكم في تجربة العميل بأكملها. يبدأ كل شيء بتقويمنا الرائع القابل للتخصيص. يتيح لك التقويم إدارة أعمالك المتعلقة بالشعر أو التجميل من أي مكان ويتيح لعملائك حجز مواعيد...
Setmore
setmore.com
Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.
Booksy
booksy.com
يمنحك Booksy Biz جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها. تطبيق واحد لقبول المواعيد وإدارة التقويم الخاص بك ومعالجة المدفوعات وجذب عملاء جدد والمحافظة على عودتهم مرة أخرى. مع أكثر من 38 مليون عميل حول العالم يستخدمون Booksy لحجز المواعيد، نضمن لك زيادة مدى وصولك. قم بإدراج عملك للحصول على م...
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - م...
zcal
zcal.co
الجيل التالي من بديل استطلاعات الرأي Calendly ورسومات الشعار المبتكرة المجانية التي تجعل الجدولة شخصية مرة أخرى. ابحث عن الوقت المثالي للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسج...
SimplyBook.me
simplybook.me
يقدم SimpleBook.me برنامجًا بسيطًا وواسع النطاق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت يناسب جميع الشركات التي تقبل المواعيد الزمنية. الآن يمكن لعملائك أخيرًا حجز المواعيد عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتلقي تذكيرات عبر الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني للتخلص من عدم الحضور. سوف تحصل على صفحة...
Weshare
weshare.net
اسمح لـ Weshare بأتمتة جدولة مواعيدك. Weshare هي أسهل طريقة لجدولة المواعيد مع أي شخص وفي أي مكان. متصل بالإنترنت، وغير متصل بالإنترنت، أثناء التنقل.
YouCanBook.me
youcanbook.me
امنح عملائك تجربة حجز أفضل وتميز عن منافسيك من خلال تجربة جدولة مخصصة بالكامل تعمل ببساطة. الحجوزات هي عملك. يتيح لك YouCanBookMe إنشاء أفضل تجربة حجز لعملائك - ولعملك. قم بتخصيص صفحة الحجز الخاصة بك لتناسب طريقة عملك. أنشئ تجربة جدولة فريدة لشركتك من خلال خيارات عرض متعددة وإشعارات قابلة للتخصيص حت...
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving هو برنامج إدارة الأعمال الشامل والأسرع نموًا في مجال اللياقة البدنية والعافية. يعد WellnessLiving، الذي يحظى بثقة أكثر من 5000 من أصحاب الأعمال وأكثر من 15 مليون مستخدم حول العالم، البرنامج الوحيد الذي تحتاجه لإدارة أعمالك وتنميتها. إنها ميسورة التكلفة وموثوقة وسهلة الاستخدام، وتوفر ج...
OnceHub
oncehub.com
يساعد OneHub المؤسسات الكبيرة والصغيرة على تسريع المبيعات وتبسيط تقديم الخدمات من خلال جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم "ScheduleOnce"، نحن معروفون على نطاق واسع باعتبارنا الشركة الرائدة في الحجز والتقويم عبر الإنترنت، ولكن عر...
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من ...
Yesware
yesware.com
تساعد Yesware فرق المبيعات عالية الأداء على القيام بالتواصل الهادف عبر البريد الإلكتروني على نطاق واسع. إذا كنت بحاجة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني، ولكن برامج مبيعات المؤسسات المعقدة مبالغ فيها - فجرّب Yesware. توجد الوظيفة الإضافية لـ Outlook وGmail الخاصة بـ ...
Appointy
appointy.com
برنامج جدولة المواعيد برنامج جدولة المواعيد برنامج جدولة المواعيد برنامج مجاني لجدولة المواعيد عبر الإنترنت نظام الحجز برنامج الحجز برنامج الحجز عبر الإنترنت
Appointlet
appointlet.com
يتيح لك Appointlet تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء من خلال السماح لهم بالتواصل معك مباشرة من الصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني ومسارات المبيعات. تتم بعد ذلك إضافة الحجوزات بسلاسة إلى تقويم Google أو Office 365 الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على البيع! أبلغ العملاء عن زيادة تصل إلى...
Xoyondo
xoyondo.com
Xoyondo هي أداة جدولة مجانية عبر الإنترنت تعمل على تبسيط مهمة العثور على موعد لحدث أو اجتماع بين مجموعة من الأشخاص. إنه يوفر العديد من الميزات مثل استطلاعات الاجتماع المجهولة والتذكيرات وطلب معلومات إضافية والمزيد. يمكن الجمع بين أنواع متعددة من استطلاعات الرأي. يقدم الإصدار التجاري من Xoyondo تصميم...
Ovatu Next
ovatu.com
برنامج حجز عالمي بأفضل الأسعار مجموعة أدواتك المضادة للرصاص لإدارة المواعيد. انضم إلى مجتمعنا الذي يضم آلاف الشركات التي تحب العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر.
Full Slate
fullslate.com
يعد Full Slate أسهل طريقة لملء دفتر المواعيد الخاص بك والتخلص من الضغط الناتج عن الجدولة. بينما تركز على تقديم خدمة رائعة، يعمل Full Slate في الخلفية لملء جدولك الزمني. تساعدك Full Slate على حجز المزيد من الأعمال عن طريق قبول المواعيد التي يتواجد فيها عملاؤك والمحتملون بالفعل: عبر الإنترنت - بما في ...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Reservio
reservio.com
Reservio هو برنامج لجدولة المواعيد والحجز عبر الإنترنت تم تحسينه بعناية لأكثر من 70 فئة أعمال. نسخة مجانية إلى الأبد متاحة. فهو يساعد على تنظيم الجدول الزمني، وقبول الحجوزات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوفير الوقت الذي تقضيه على الهاتف، ويقدم معلومات مفيدة حول الأعمال وعملائها.
Vyte
vyte.in
أداة جدولة ذكية الكل في واحد. مليئة بالميزات القوية التي ستوفر لك الوقت وتخفف من كل ما تعانيه من الصداع
GorillaDesk
gorilladesk.com
بدءًا من جدولة المهام وحتى تحسين المسارات وإعداد فواتير العملاء وحتى تحصيل المدفوعات، يوفر لك برنامج مكافحة الحشرات من GorillaDesk كل ما تحتاجه. ابدأ اليوم! قم بتنمية أعمال الخدمة الميدانية الخاصة بك من خلال الجدولة الشاملة والفواتير والأتمتة والمزيد. يساعدك GorillaDesk على تنمية أعمالك وتنظيم ع...
Bookwhen
bookwhen.com
مهما كان نشاطك، فإننا نجعل الحجز بسيطًا. نحن نظام الحجز المرن عبر الإنترنت للفصول والدورات وورش العمل والأحداث. تسهل صفحة الجدول الزمني البسيطة الخاصة بنا على الحاضرين حجز حدث دون الحاجة إلى التسجيل المسبق. تشمل الميزات قائمة الانتظار ونظام "سلة" الحجز ونموذج الحجز المخصص والدفع عبر الإنترنت والمرفق...
Zeeg
zeeg.me
Zeeg هو حل جدولة متقدم وغني بالميزات وجميل للأفراد وكذلك الفرق والشركات. قم بإنشاء صفحات مقصودة غنية لك ولفرقك واستخدم رابط zeeg.me الخاص بك كارتباط في السيرة الذاتية أو بطاقة عمل عبر الإنترنت. يستوعب Zeeg الخاص بك عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص مثل: - الوسائط: الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو - ال...
GReminders
greminders.com
يحتوي GReminders على تذكيرات قوية بالمواعيد وتذكيرات بجدول الاجتماعات. أحد أفضل تطبيقات جدولة المواعيد، فهو يقدم تذكيرات بالمواعيد كخدمات رسائل نصية قصيرة. يمكنك الآن إرسال إشعارات نصية إلى العملاء باستخدام تقويم Google أو Microsoft للحصول على تجربة سلسة والتخلص من حالات عدم الحضور.
Bookitit
bookitit.com
Bookitit هو نظام الحجز عبر الإنترنت الذي يسمح لعملائك بالحجز من خلال موقع الويب الخاص بك أو صفحتك على Facebook أو ملفك الشخصي على Instagram.
Practice
practice.do
تساعد الممارسة الشركات القائمة على العملاء على تقليل عملها الإداري من خلال تبسيط الجدولة والتنفيذ، ومركزية نشاط العميل، وتوحيد الأدوات. مصمم لأصحاب الأعمال الذين يعملون مع المقاولين والعملاء.
Taggg
taggg.com
جدولة اجتماعات المجموعة، على الفور. تواصل مع جهات الاتصال وحدد مدى توفرك للعثور على أقرب وقت للقاء. لا حاجة للتصويت أو الاقتراع!
Visibook
visibook.com
برنامج جدولة العملاء وتطبيق حجز المواعيد. تطبيق جدولة بسيط لسطح المكتب والهاتف المحمول عبر الإنترنت للأشخاص الذين لديهم عملاء.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell عبارة عن منصة انتظار وحجز مصممة لمواقع الخدمة المزدحمة، مما يضمن وصول الزوار إلى المكان المناسب، في الوقت المناسب، والاستعداد الكامل لخدمتهم. تتضمن حالات الاستخدام الأساسية لدينا ما يلي: - إدارة قائمة الانتظار: استبدل القوائم الفعلية بقائمة انتظار افتراضية مناسبة. يمكن للزائرين الانضمام إلى...
GoReminders
goreminders.com
رسالة نصية وتذكير موعد البريد الإلكتروني! يمكنك تقليل عدم حضور العملاء في المواعيد والاجتماعات باستخدام نظام جدولة المواعيد والتذكير. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال التذكيرات والتأكيدات التلقائية لعملائك والمرضى والموظفين والمتطوعين والمزيد. رسائل تذكير قابلة للتخصيص والمواعيد المتكررة. جربه بدون ...
Schedulista
schedulista.com
جدولة المواعيد عبر الإنترنت لعملك. يقوم العملاء بحجز أنفسهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا يفوتون موعد آخر.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لت...
Workadu
workadu.com
إدارة عملك مع Workadu. أنشئ موقعًا إلكترونيًا مجانيًا، وقم ببيع خدماتك، وعرض الحجوزات، وقبول الدفع عبر الإنترنت، وإصدار الفواتير وغير ذلك الكثير.
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile هو نظام إدارة قوائم الانتظار وجدولة المواعيد الأكثر سهولة في الاستخدام في السوق، وهو مصمم لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء من خلال قوائم الانتظار الافتراضية، وجدولة المواعيد بسلاسة، والمراسلة ثنائية الاتجاه، وخدمة العملاء، والأتمتة، وإدارة القوى العاملة، والمزيد. اكتشف إمكانات Waitwhil...
EasyCalendar
easycalendar.com
EasyCalendar هو برنامج جدولة مواعيد لكل متخصص في الأعمال، مما يسهل على عملائك حجز موعد معك ببضع نقرات. أضف أتمتة حول المواعيد من خلال دمجها مع أدوات العمل الأخرى. يساعدك في الحصول على مواعيدك حسب توفرك. توزيع الموعد على فريق العمل في مناطق زمنية مختلفة. إنه يزيد من مرونة فريقك من خلال السماح للمدعوي...
Retime
retime.so
Retime هي أداة إنتاجية تساعدك على تبسيط اجتماعاتك من خلال إدارة التقويم الخاص بك وإنشاء جداول الأعمال وتدوين الملاحظات وإنشاء المهام، كل ذلك في مكان واحد. باستخدام Retime، يمكنك بسهولة جدولة اجتماعاتك وتعيين جداول الأعمال وتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع وإنشاء المهام بعد الاجتماع. وهذا يساعد على جعل...
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هي منصة التسويق التجريبية الرائدة، والتي تمكن الشركات من تشغيل وتحسين الأحداث والجولات والفصول الدراسية والتنشيطات لتنمية ولاء المستهلك للعلامة التجارية وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار من تجارب ضيوفهم. فهو يسمح للشركات بتبسيط برامجها التجريبية وتوسيع نطاقها باستخدام نظام أساسي مرن وقابل للتكو...
Yocale
yocale.com
Yocale هو أفضل برامج الجدولة عبر الإنترنت وأداة إدارة التقويم في السوق اليوم لجميع الشركات القائمة على المواعيد. بالنسبة للشركات، يتيح Yocale لهم إدارة عمليات يومية سلسة وفعالة، من خلال حل شامل للتسويق وإدارة الأعمال يتضمن: الجدولة عبر الإنترنت، وأدوات علاقات العملاء، والترويج للمواعيد المتاحة، والت...
Inita
inita.com
Inita عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين على إنشاء مواقع ويب من صفحة واحدة بسرعة وكفاءة، بأكثر من 30 لغة. فهو يوفر أدوات لبيع الخدمات والمنتجات وإدارة الحجوزات عبر الإنترنت وإنشاء محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي. المنصة موجهة نحو أولئك الذين يح...
Zenbooker
zenbooker.com
Zenbooker هو نظام حجز وجدولة عبر الإنترنت قابل للتخصيص تم تصميمه خصيصًا لشركات الخدمات المنزلية. قم بتقديم عروض أسعار في الوقت الفعلي ومدى التوفر للعملاء الراغبين في جدولة خدماتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. قم بإعداد مناطق الخدمة وقواعد التسعير وحقول النماذج المخصصة لصفحة الحجز الخاصة بك. أرس...
Qwaiting
qwaiting.com
تعتبر خدمة Qwaiting، وهي خدمة إدارة قوائم الانتظار المستندة إلى السحابة والقائمة على SaaS، معروفة جيدًا. يحتوي هذا النظام على ميزة غنية، ونظام انتظار قوي يركز على المستخدم، تم إنشاؤه لمساعدة الشركات من جميع الأحجام في تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء. فهو يتيح للأشخاص استخدام الوسائل الرقمية للتحقق من...
MyMeet.io
mymeet.io
MyMeet.io عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط عملية جدولة اجتماعات العملاء واستضافتها وتلخيصها. فهو يقدم مجموعة من الميزات لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجارب العملاء: - صفحات الحجز ذات العلامات التجارية: قم بتخصيص صفحة الحجز الخاصة بك باستخدام شعار علامتك التجارية وألوانها وصورة ملفك الشخ...
imeetify
imeetify.com
imeetify.com- منصة جدولة المواعيد عبر الإنترنت، مخطط الوقت، المجدول، إدارة التقويم يتيح لك برنامج الجدولة الديناميكي وسهل الاستخدام الخاص بنا التركيز على مهامك اليومية ومواءمتها. تخلص من متاعب رسائل البريد الإلكتروني المتعددة ودع جني الجدول الزمني يسهل عليك الأمور. انضم إلى هذه المجموعة القوية من ال...