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برامج الإعداد - التطبيقات الأكثر شعبية

يدير برنامج الإعداد رحلة الإعداد للموظفين الجدد، مما يقلل العبء الإداري على مديري التوظيف. فهو يسهل الانتقال السلس للموظفين الجدد إلى أدوارهم عن طريق استبدال الأوراق بنظام موحد. بالإضافة إلى ذلك، يبدأ البرنامج التواصل بين الموظفين الجدد وأصحاب العمل قبل تاريخ البدء، مما يعزز الإنتاجية المبكرة وتكامل الفريق. علاوة على ذلك، فهو يمكّن الموظفين ومديري التوظيف من مراقبة تقدم الأعمال الورقية والتدريب بشكل فعال.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.

Waybook

Waybook

waybook.com

Waybook هو تطبيق يتيح للفرق توثيق ومشاركة المعرفة والعمليات التنظيمية في مكان واحد، مع أدوات لتنظيم المحتوى والتعاون.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual هو تطبيق يتيح للفرق توثيق وتدريب سياسات وإجراءات العمل بسهولة، مما يسهل عملية onboarding والتدريب داخل المؤسسات.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit هو تطبيق سحابي لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوفر أتمتة في حساب الرواتب وإدارة الإجازات والمصروفات للموظفين.

Whale

Whale

usewhale.io

تطبيق Whale يساعد في توثيق وإدارة الإجراءات والعمليات داخل الفريق، كما يوفر مصدر مركزي للمعرفة في الشركة.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.

Humanforce

Humanforce

humanforce.com

تطبيق Humanforce هو منصة لإدارة القوى العاملة تدعم الجدولة، تتبع الوقت، وكشوف المرتبات، مما يسهل العمليات الإدارية للموظفين والشركات.

Workstream

Workstream

workstream.us

ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.

Namely

Namely

namely.com

نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.

Access

Access

theaccessgroup.com

تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

Workable

Workable

workable.com

Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.

Harri

Harri

harri.com

Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro هو نظام تتبع المتقدمين السحابي يساعد الشركات في تبسيط وإدارة عمليات التوظيف بكفاءة وفعالية.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

تونكيان هي منصة لإدارة عمليات الأعمال تساعد الفرق مثل الشراء والقانون على أتمتة وتبسيط الإجراءات الداخلية بدون الحاجة للرموز.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe هو تطبيق يساعد الشركات على توظيف الموظفين بسهولة من خلال إدارة طلبات العمل، جدولة المقابلات، وإتمام الأوراق الإدارية.

Recruitive

Recruitive

recruitive.com

Recruitive هو تطبيق توظيف يعتمد على السحابة، يُبسّط عملية التوظيف ويعزز تجربة المرشحين من خلال أدوات متعددة لتتبع المرشحين والجدولة.

Empeon

Empeon

empeon.com

تعد Empeon منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، تدعم الموظفين في إدارة جداولهم ومعلوماتهم المالية بكفاءة.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

50skills

50skills

50skills.com

تطبيق 50skills يهدف إلى تحسين عمليات الموارد البشرية من خلال أتمتة المهام وتقليل الأعباء، مما يسهل سير العمل وزيادة الإنتاجية.

Cleary

Cleary

gocleary.com

يقدم تطبيق Cleary منصة للفرق الموزعة، حيث يسهل إدارة التواصل، بناء ثقافة متصلة، وتعزيز التعاون بين الفرق.

talentReef

talentReef

mitratech.com

TalentReef هو تطبيق لإدارة المواهب يسهّل عمليات التوظيف للشركات ذات الحجم الكبير، من نشر الوظائف إلى اختيار المتقدمين والاندماج.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.

Worknice

Worknice

worknice.com

تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.

Preppio

Preppio

preppio.com

بريبيو هو تطبيق لتسهيل عملية تهيئة الموظفين من خلال إنشاء روبوتات دردشة في MS Teams وSlack وWorkplace. يقوم بأتمتة سير العمل في أنظمة الموارد البشرية.

PlaybookBuilder

PlaybookBuilder

playbookbuilder.com

PlaybookBuilder هو تطبيق يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة كتب اللعب لتنظيم الاستراتيجيات وتحسين الأداء في السياقات المختلفة.

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية والرواتب، مصممة للشركات الصغيرة لتسهيل التوظيف وإدارة الموظفين والدفع.

kiwiHR

kiwiHR

kiwihr.com

تطبيق Kiwihr يدير الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل تتبع الحضور وإدارة الإجازات وتحسين كفاءة الموارد البشرية.

Fountain

Fountain

fountain.com

يتيح تطبيق Fountain توظيف الأشخاص بسهولة وسرعة، حيث يمكنك إدارة وتتبع عمليات التوظيف في جميع مواقع العمل من خلال الويب أو الأجهزة المحمولة.

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