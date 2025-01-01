برامج الإعداد - التطبيقات الأكثر شعبية

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يدير برنامج الإعداد رحلة الإعداد للموظفين الجدد، مما يقلل العبء الإداري على مديري التوظيف. فهو يسهل الانتقال السلس للموظفين الجدد إلى أدوارهم عن طريق استبدال الأوراق بنظام موحد. بالإضافة إلى ذلك، يبدأ البرنامج التواصل بين الموظفين الجدد وأصحاب العمل قبل تاريخ البدء، مما يعزز الإنتاجية المبكرة وتكامل الفريق. علاوة على ذلك، فهو يمكّن الموظفين ومديري التوظيف من مراقبة تقدم الأعمال الورقية والتدريب بشكل فعال.
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Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Lark
larksuite.com
Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
Waybook
waybook.com
Waybook هو تطبيق يتيح للفرق توثيق ومشاركة المعرفة والعمليات التنظيمية في مكان واحد، مع أدوات لتنظيم المحتوى والتعاون.
Trainual
trainual.com
Trainual هو تطبيق يتيح للفرق توثيق وتدريب سياسات وإجراءات العمل بسهولة، مما يسهل عملية onboarding والتدريب داخل المؤسسات.
PayFit
payfit.com
PayFit هو تطبيق سحابي لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوفر أتمتة في حساب الرواتب وإدارة الإجازات والمصروفات للموظفين.
Whale
usewhale.io
تطبيق Whale يساعد في توثيق وإدارة الإجراءات والعمليات داخل الفريق، كما يوفر مصدر مركزي للمعرفة في الشركة.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
Humanforce
humanforce.com
تطبيق Humanforce هو منصة لإدارة القوى العاملة تدعم الجدولة، تتبع الوقت، وكشوف المرتبات، مما يسهل العمليات الإدارية للموظفين والشركات.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.
factoHR
factohr.com
factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
Access
theaccessgroup.com
تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.
Harri
harri.com
Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
Juno Journey
junojourney.com
جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro هو نظام تتبع المتقدمين السحابي يساعد الشركات في تبسيط وإدارة عمليات التوظيف بكفاءة وفعالية.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
Superworks
superworks.com
Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.
Tonkean
tonkean.com
تونكيان هي منصة لإدارة عمليات الأعمال تساعد الفرق مثل الشراء والقانون على أتمتة وتبسيط الإجراءات الداخلية بدون الحاجة للرموز.
HigherMe
higherme.com
HigherMe هو تطبيق يساعد الشركات على توظيف الموظفين بسهولة من خلال إدارة طلبات العمل، جدولة المقابلات، وإتمام الأوراق الإدارية.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive هو تطبيق توظيف يعتمد على السحابة، يُبسّط عملية التوظيف ويعزز تجربة المرشحين من خلال أدوات متعددة لتتبع المرشحين والجدولة.
Empeon
empeon.com
تعد Empeon منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، تدعم الموظفين في إدارة جداولهم ومعلوماتهم المالية بكفاءة.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
50skills
50skills.com
تطبيق 50skills يهدف إلى تحسين عمليات الموارد البشرية من خلال أتمتة المهام وتقليل الأعباء، مما يسهل سير العمل وزيادة الإنتاجية.
Cleary
gocleary.com
يقدم تطبيق Cleary منصة للفرق الموزعة، حيث يسهل إدارة التواصل، بناء ثقافة متصلة، وتعزيز التعاون بين الفرق.
talentReef
mitratech.com
TalentReef هو تطبيق لإدارة المواهب يسهّل عمليات التوظيف للشركات ذات الحجم الكبير، من نشر الوظائف إلى اختيار المتقدمين والاندماج.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.
Worknice
worknice.com
تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.
Preppio
preppio.com
بريبيو هو تطبيق لتسهيل عملية تهيئة الموظفين من خلال إنشاء روبوتات دردشة في MS Teams وSlack وWorkplace. يقوم بأتمتة سير العمل في أنظمة الموارد البشرية.
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
PlaybookBuilder هو تطبيق يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة كتب اللعب لتنظيم الاستراتيجيات وتحسين الأداء في السياقات المختلفة.
Eddy
eddy.com
Eddy هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية والرواتب، مصممة للشركات الصغيرة لتسهيل التوظيف وإدارة الموظفين والدفع.
kiwiHR
kiwihr.com
تطبيق Kiwihr يدير الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل تتبع الحضور وإدارة الإجازات وتحسين كفاءة الموارد البشرية.
Fountain
fountain.com
يتيح تطبيق Fountain توظيف الأشخاص بسهولة وسرعة، حيث يمكنك إدارة وتتبع عمليات التوظيف في جميع مواقع العمل من خلال الويب أو الأجهزة المحمولة.
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