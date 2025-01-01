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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج الإعداد - التطبيقات الأكثر شعبية

يدير برنامج الإعداد رحلة الإعداد للموظفين الجدد، مما يقلل العبء الإداري على مديري التوظيف. فهو يسهل الانتقال السلس للموظفين الجدد إلى أدوارهم عن طريق استبدال الأوراق بنظام موحد. بالإضافة إلى ذلك، يبدأ البرنامج التواصل بين الموظفين الجدد وأصحاب العمل قبل تاريخ البدء، مما يعزز الإنتاجية المبكرة وتكامل الفريق. علاوة على ذلك، فهو يمكّن الموظفين ومديري التوظيف من مراقبة تقدم الأعمال الورقية والتدريب بشكل فعال.