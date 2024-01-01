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برامج الإعداد - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي
يدير برنامج الإعداد رحلة الإعداد للموظفين الجدد، مما يقلل العبء الإداري على مديري التوظيف. فهو يسهل الانتقال السلس للموظفين الجدد إلى أدوارهم عن طريق استبدال الأوراق بنظام موحد. بالإضافة إلى ذلك، يبدأ البرنامج التواصل بين الموظفين الجدد وأصحاب العمل قبل تاريخ البدء، مما يعزز الإنتاجية المبكرة وتكامل الفريق. علاوة على ذلك، فهو يمكّن الموظفين ومديري التوظيف من مراقبة تقدم الأعمال الورقية والتدريب بشكل فعال.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في...
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
PayFit
payfit.com
PayFit عبارة عن منصة سحابية متكاملة لكشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية، تقدم لك أفضل ما في الاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات واستخدام برامج الرواتب، في حل واحد. إنه حل آلي يوفر الكثير من الوقت ويزيل الأخطاء المتعلقة بكشوف المرتبات؛ يقوم تلقائيًا بإنشاء كشوف مرتبات موظفيك في التواريخ التي اخت...
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السري...
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...
factoHR
factohr.com
ارفع مستوى إدارة الموارد البشرية لديك باستخدام FactoHR، وهي منصة HCM متقدمة تتمحور حول الهاتف المحمول وتعمل على أتمتة كل وظائف الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى التقاعد. توفر منصتنا الذكية رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. انضم إلى أكثر من 3500 شركة وقوة عاملة يبلغ عدد...
Whale
usewhale.io
أسرع طريقة لتنسيق فريقك. قم بتوثيق إجراءاتك وعملياتك وجعلها مركزية، وتدريب فريقك وإدارة مصدر مركزي واحد للحقيقة لجميع معارف شركتك.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean هو النظام الأساسي الأول من نوعه لتنسيق العمليات والخبرة الذي يساعد فرق الخدمة الداخلية في المؤسسة مثل المشتريات والشؤون القانونية على إنشاء تجارب عملية يتبعها الأشخاص فعليًا. يلتف Tonkean بسلاسة حول السياسات والأنظمة الحالية، مما يسمح للفرق الداخلية بعمل المزيد باستخدام ما لديهم بالفعل. باست...
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على ال...
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Waybook
waybook.com
قم ببناء كتاب قواعد اللعبة لعملك. كل ما تحتاج إليه من تدريب وتأهيل وتوثيق العمليات وأفضل الممارسات في مكان واحد.
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بت...
Fountain
fountain.com
يجلب Fountain التوظيف إلى مكان واحد حتى تتمكن من توظيف أشخاص أفضل بشكل أسرع، سواء كنت مؤسسة كبيرة أو صاحبة امتياز أو شركة صغيرة. تتبع وإدارة وانضم إلى كل مكان. سواء كان لديك موقعًا واحدًا أو 1000 موقع، فنحن نبقي الأمر بسيطًا. يتوفر Fountain على الويب والأجهزة المحمولة، حتى تتمكن من توظيف المرشحين، س...
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها....
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع ...
WorkBright
workbright.com
يعمل WorkBright على إزالة الاختناقات التي تبطئ عملية التوظيف حتى تتمكن من جعل الموظفين الجدد يعملون بشكل أسرع بما يصل إلى 8 مرات دون المساس بالأمان أو الدقة. يعمل الإعداد الفعال على تقوية الفرق، وتعزيز الاتصالات الدائمة، وتعزيز سعادة الموظفين. ابدأ مع برنامج تأهيل الموظفين النهائي للموارد البشرية. ب...
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...
HigherMe
higherme.com
يسهل HigherMe العثور على الموظفين وفحصهم وإجراء مقابلات معهم وإعدادهم من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك تقليل وقت وتكلفة التوظيف باستخدام الأدوات والتكنولوجيا لمراجعة المتقدمين بسرعة، وجدولة المقابلات، وإدارة جميع منشورات لوحة الوظائف، وإكمال الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد. تم تصميم HigherMe للشركات ال...
ApplicantPro
applicantpro.com
نحن نساعد الشركات على التوظيف بشكل أفضل! في بيئة العمل التنافسية والفوضوية هذه، قد يمثل جذب أفضل الأشخاص وتوظيفهم تحديًا! يوفر ApplicantPro حلولاً قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات التوظيف الفريدة الخاصة بك!
kiwiHR
kiwihr.com
برنامج للموارد البشرية يجعل حياتك أسهل - الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: وفر ما يصل إلى 30% من وقتك باستخدام برنامج إدارة الموارد البشرية البديهي والشامل المصمم لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
50skills
50skills.com
50skills Journeys عبارة عن منصة لأتمتة عمليات الأشخاص تعمل على تبسيط رحلات الموظفين وتعزيز الإنتاجية من خلال نهجها المبتكر الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية. تم تصميمه بواجهة مستخدم بديهية، مما يجعل إدارة عمليات الأشخاص واضحة وفعالة. في جوهرها، تسمح 50skills Journeys للمديرين بتخطيط عمليات الأشخاص، و...
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
Humanforce
humanforce.com
Humanforce هي المنصة الأفضل في واحد للقوى العاملة المرنة في الخطوط الأمامية، حيث تقدم مجموعة إدارة رأس المال البشري (HCM) تتمحور حول الموظف وذكية ومتوافقة - دون أي تنازلات. تأسست Humanforce في عام 2002، ولديها قاعدة عملاء تزيد عن 2300 وأكثر من نصف مليون مستخدم حول العالم. اليوم، لدينا مكاتب في جميع ...
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعما...
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd هي المورد الرائد في المملكة المتحدة لحلول برامج التوظيف القائمة على السحابة من البداية إلى النهاية والمصممة للموارد البشرية وفرق التوظيف ومديري التوظيف مع تعزيز رحلة المرشح بشكل كبير. تسمح لك تقنيتنا الحائزة على جوائز بإدارة عملية التوظيف بأكملها داخل الشركة. نحن نقدم برامج توظيف ATS ...
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب وال...
Preppio
preppio.com
Preppio هو مستقبل تأهيل الموظفين. أنشئ روبوتات الدردشة في MS Teams وSlack وWorkplace بواسطة Meta. أتمتة سير عمل الموارد البشرية لديك في Workday، SuccessFactors
Tangelo
tangelo.ai
لقد أصبح الإعداد رائعًا. يعيد Tangelo تصور تجربة التوظيف الجديدة - من خلال بناء رحلات بسيطة وجذابة للموظفين تعمل على تمكين الفرق المتنامية. نحن نؤمن بأن الأيام الأولى والتغييرات الكبيرة في العمل يجب أن تكون مثيرة. لذلك قمنا ببناء منصة تسمح للشركات بدمج ثقافتها بسلاسة في رحلات الصعود والصعود والخروج....
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل...
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
قم ببناء العمليات التجارية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. سواء كنت تتطلع إلى استقطاب أشخاص جدد، أو التوسع أو البيع، أو ببساطة تحسين أداء مؤسستك، يمكن لـ PlaybookBuilder - الآن مع ChatGPT مساعدتك.
Worknice
worknice.com
برنامج مبهج للموارد البشرية - تم تصميمه وتصنيعه ودعمه بنسبة 100% في أستراليا. استفد من منصة الموارد البشرية المرنة والبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية لديك وهيكلة البيانات لتحقيق أشياء عظيمة. تفتخر Worknice بتجربة مستخدم رائدة في السوق عبر الموارد البشرية الأساسية؛ عملية تأهيل مبسطة، والمستندات ا...
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ...
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe هي أداة لتمكين مبيعات الفيديو تم تحسينها لدعم فرق المبيعات والتسويق في بناء الثقة والعلاقة من خلال رسائل فيديو مخصصة وصفحات مقصودة قابلة للتخصيص بالكامل.
ApplicantStack
applicantstack.com
ApplicantStack هو نظام تتبع مقدم الطلب متكامل الخدمات يعمل على أتمتة وتبسيط جميع مراحل عملية التوظيف. ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم! استخدم ApplicantStack للعثور على الموظف الجديد التالي. استمتع بتجربة منصة التوظيف الرائدة لأصحاب العمل في مجال الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتكنولوجيا والت...
Introist
introist.com
اعتماد التشغيل الآلي المتقدم لتحقيق الكفاءة المثلى وقابلية التوسع، والحفاظ على الاتصال البشري في اللحظات الحاسمة.
Amploo
amploo.io
Amploo هو حل تعاوني شامل مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل التعاون الجماعي والإدارة والتعلم المؤسسي ووظائف الموارد البشرية والمزيد. فهو يجمع كل هذه الميزات في منصة واحدة مريحة، مما يزيل متاعب استخدام أدوات متعددة.