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برامج العافية عند الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - كيريباتي

توفر برامج العافية عند الطلب سوقًا مناسبًا حيث يمكن للمستخدمين حجز خدمات العافية التي يقدمها المقاولون المستقلون الذين يسافرون إليهم بسلاسة. يمكن تنفيذ هذه الخدمات إما عن طريق المقاولين المدرجين في النظام الأساسي أو عن طريق مقدمي الخدمة الداخليين التابعين حصريًا للبرنامج. باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، يختار المستخدمون الخدمة والمزود والفترة الزمنية المناسبة لاستيعاب جداولهم. وبعد ذلك، يتم إقرانهم بمقدم الخدمة الذي يسافر لتقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه. يمكّن هذا البرنامج الشركات من تقديم خدمات العافية في الموقع لموظفيها، مع تمكين مقاولي العافية أيضًا من توسيع نطاق عملائهم وإدارة جداولهم بكفاءة.

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FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn Health هي المنصة الرائدة في مجال الصحة والعافية للمؤسسات. نحن نقدم حلولاً صحية كاملة مثل دورات إدارة الحالة، والوصول الفوري إلى أكبر مجموعة متنوعة من دروس التمرين والتأمل من مدربين وخبراء ومشاهير عالميين. نحن نعمل مع أفضل الخطط الصحية وعملاء المؤسسات الذين يزيد عددهم عن 19 ألفًا لتحقيق أفضل مش...

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

ابحث عن الصالون أو المنتجع الصحي أو محترف اللياقة البدنية التالي. قراءة ونشر التعليقات. حدد موعدًا عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لقصات الشعر والتلوين والعناية بالأظافر والعناية بالبشرة والتدليك والمكياج والمدربين الشخصيين واليوجا والبيلاتس والمزيد!

Booksy

Booksy

booksy.com

يمنحك Booksy Biz جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها. تطبيق واحد لقبول المواعيد وإدارة التقويم الخاص بك ومعالجة المدفوعات وجذب عملاء جدد والمحافظة على عودتهم مرة أخرى. مع أكثر من 38 مليون عميل حول العالم يستخدمون Booksy لحجز المواعيد، نضمن لك زيادة مدى وصولك. قم بإدراج عملك للحصول على م...

Zeel

Zeel

zeel.com

تقدم Zeel خدمة التدليك الأكثر موثوقية عند الطلب في أقل من ساعة، أو ما يصل إلى شهر مقدمًا، سبعة أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة، مع أوقات البدء في وقت مبكر من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10:30 مساءً.

Glamsquad

Glamsquad

glamsquad.com

يجمع بين التكنولوجيا السلسة، ومحترفي التجميل الأكثر موهبة، وأهدافك الجمالية، لتمكينك من الظهور بمظهر مذهل، والشعور بالروعة، والتألق - وفقًا لشروطك الخاصة.

Manicare

Manicare

manicare.com.au

أدوات تجميل وتجميل البشرة الأساسية الموثوقة في أستراليا منذ أكثر من 40 عامًا.

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