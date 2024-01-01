برامج العافية عند الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - جيبوتي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

توفر برامج العافية عند الطلب سوقًا مناسبًا حيث يمكن للمستخدمين حجز خدمات العافية التي يقدمها المقاولون المستقلون الذين يسافرون إليهم بسلاسة. يمكن تنفيذ هذه الخدمات إما عن طريق المقاولين المدرجين في النظام الأساسي أو عن طريق مقدمي الخدمة الداخليين التابعين حصريًا للبرنامج. باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، يختار المستخدمون الخدمة والمزود والفترة الزمنية المناسبة لاستيعاب جداولهم. وبعد ذلك، يتم إقرانهم بمقدم الخدمة الذي يسافر لتقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه. يمكّن هذا البرنامج الشركات من تقديم خدمات العافية في الموقع لموظفيها، مع تمكين مقاولي العافية أيضًا من توسيع نطاق عملائهم وإدارة جداولهم بكفاءة.