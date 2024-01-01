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برامج تقديم الطعام حسب الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - كوبا
يوفر برنامج تقديم الطعام عند الطلب للشركات منصة لطلب وجبات الطعام أو غيرها من الأطعمة من المطاعم المحلية على أساس الحاجة. تعمل هذه الحلول على ربط الشركات بمقدمي الأطعمة المحليين لإنشاء طلبات تقديم الطعام للمجموعات الكبيرة أو الصغيرة. وهذا يمكّن الشركات من توفير وجبات غداء منتظمة أو عرضية لموظفيها أو تلبية احتياجات اجتماعات أو أحداث معينة بسرعة وسهولة، إما مقدمًا أو في اليوم التالي.
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Caviar
trycaviar.com
والمطاعم الجيدة حقا. نحن نتشارك مع أروع/أفضل المواقع في مدينتك. لأن هذا هو ما نحن عليه جميعا. طلب التسليم أو الاستلام. يمكنك توفير الوقت عند التسليم أو الطلب مسبقًا وتخطي الرسوم عند الاستلام. يمكنك جدولة الطلبات لوقت لاحق أيضًا. توفير المال مع DashPass. DashPass هي خدمة اشتراك تحصل على رسوم توصيل بق...
Hoppier
hoppier.com
أرسل مكافآت عالمية إلى العملاء أو الموظفين بخمس نقرات أو أقل باستخدام عناصر التحكم Smarter Spending™! قم بإنشاء برنامج الغداء الخاص بك عن بعد، وأرسل القهوة، ومشروبات الساعة السعيدة، والهدايا الشخصية، والتبرعات الخيرية، وبدلات التعلم، والمزيد. يعمل Hoppier في أكثر من 60 دولة! أكثر من 1000 منظمة عالمي...
ezCater
ezcater.com
ezCater هو أكبر سوق وطني لتقديم الطعام للأعمال حيث يضم أكثر من 79000 مطعم ومقدم خدمات طعام ويخدم أكثر من 146 مليون شخص. توفر ezCater للشركات من جميع الأحجام، في أي مكان في البلاد، حلولًا غذائية ذكية لفيروس كورونا للعمل.
EAT Club
eatclub.com
EAT Club هي كافتيريا افتراضية يمكنها إرضاء أذواق الجميع من خلال تقديم وجبات شخصية ولذيذة لفرق العمل EAT Club هي كافتيريا افتراضية يمكنها إرضاء أذواق الجميع من خلال تقديم وجبات شخصية ولذيذة لفرق المكاتب
eatNgage
eatngage.com
قم بتمكين فرق المبيعات والتسويق من تعزيز حضور الأحداث والمشاركة الشخصية من خلال وجبة عبر الإنترنت يتم تسليمها مباشرة إلى مكتب العميل المحتمل
Cater2.me
cater2.me
تقدم Cater2.me حلول تقديم الطعام للشركات للفرق، وتتميز بطلب جماعي مخصص وأحداث افتراضية للحفاظ على مشاركة فريقك وتغذيته بشكل جيد!
ZeroCater
zerocater.com
حلول تقديم الطعام والكافتيريا للشركات مخصصة لأذواق الموظفين الفريدة مع توفير المرونة والاتساق الذي تتوقعه الشركات.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite هي منصة الفوائد الغذائية الرائدة المصممة للقوى العاملة الحديثة. تستخدم أفضل الشركات في العالم Sharebite لرفع مستوى مشاركة الموظفين. يشمل عملاؤنا شركات رائدة في مجال الخدمات المالية (البنوك الاستثمارية من الدرجة الأولى، والأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، والعقارات)، والقانونية (شركات المحاماة ...
Foodee
food.ee
Foodee هي عبارة عن منصة لتقديم الطعام للشركات تقدم الطعام من المطاعم المملوكة والمدارة محليًا إلى المكاتب في أمريكا الشمالية. يمكنك طلب وجبات معبأة بشكل فردي لفريقك بسهولة، مع توفر الخيارات لكل آكل. احصل على اقتراحات المطاعم المنسقة بناءً على الاحتياجات الغذائية لفريقك وتفضيلات المطبخ. حدد موعد طلبك...
Fooda
fooda.com
مدعومًا بالتكنولوجيا، توفر Fooda طعامًا رائعًا بأسعار معقولة للموظفين أثناء العمل. يقدم Fooda مطاعم محلية رائعة لك. تقدم المطاعم المحلية المعتمدة من Fooda الطعام اللذيذ أو توصله أو توصله إلى موقعك.