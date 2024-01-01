برامج تقديم الطعام حسب الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يوفر برنامج تقديم الطعام عند الطلب للشركات منصة لطلب وجبات الطعام أو غيرها من الأطعمة من المطاعم المحلية على أساس الحاجة. تعمل هذه الحلول على ربط الشركات بمقدمي الأطعمة المحليين لإنشاء طلبات تقديم الطعام للمجموعات الكبيرة أو الصغيرة. وهذا يمكّن الشركات من توفير وجبات غداء منتظمة أو عرضية لموظفيها أو تلبية احتياجات اجتماعات أو أحداث معينة بسرعة وسهولة، إما مقدمًا أو في اليوم التالي.