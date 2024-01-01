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برامج التجارة الشاملة - التطبيقات الأكثر شعبية - الأرجنتين
يمكّن برنامج التجارة Omnichannel الشركات من إنشاء تجربة شراء سلسة من خلال السماح للعملاء بالتفاعل من خلال جميع قنوات الشراء والتأثير المتاحة. يوفر هذا النوع من البرامج منصة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإدارة قنوات متعددة، بما في ذلك الإنترنت والهاتف المحمول والمتجر ووسائل التواصل الاجتماعي. يعمل على زيادة نقاط اتصال العملاء إلى الحد الأقصى مع تقليل جهود الواجهة الخلفية. يمكن لأي عمل تجاري أن يستفيد من حل القنوات الشاملة، وخاصة تلك التي تدمج القنوات عبر الإنترنت والقنوات التقليدية، والتي تعمل تقليديًا بشكل مختلف تمامًا. لتحقيق الأداء الأمثل، يجب أن تتكامل برامج التجارة متعددة القنوات مع منصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة إدارة البيع بالتجزئة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وبرامج التسويق. سيختلف تكوين عمليات التكامل هذه بناءً على النظام الأساسي واحتياجات المستخدم، ولكن الهدف الأساسي هو ربط جميع قنوات المبيعات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدير برامج القنوات المتعددة القنوات عبر الإنترنت وفي المتجر، على عكس برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات التي تركز بشكل أساسي على توحيد قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.
DelightChat
delightchat.io
قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية...
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
Kibo
kibocommerce.com
توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.
PIPE17
pipe17.com
أفضل من iPaaS. تكاملات التجارة الإلكترونية التي تساعدك على رؤية وأتمتة وإدارة العمليات والتنفيذ والأوامر والمخزون والمزيد.
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
Syncware
syncware.com
برنامج أتمتة لمزامنة الطلبات والشحنات والمخزون للعلامات التجارية للمنتجات الاستهلاكية متعددة القنوات
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Kooomo
kooomo.com
اجعل البيع أسهل مع أنظمة التجارة السحابية من Kooomo's®. تعرف على كيفية قيام منصة التجارة الرقمية الخاصة بنا بعرض منتجاتك والمساعدة في الوصول إلى المزيد...
Quivers
quivers.com
تقدم Quivers حلاً تجاريًا تعاونيًا لمساعدة علامتك التجارية على تلبية الطلبات مباشرة دون التنافس مع تجار التجزئة.
Omisell
omisell.com
تتمثل مهمة Omisell في توفير تجربة بسيطة وسلسة للبائعين عبر الإنترنت. نحن نقدم خدمات وحلول تساعد البائعين في إدارة الطلبات عبر جميع قنوات البيع عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. أصبح تحليل استراتيجيات المبيعات وأتمتة تنفيذ الطلبات أسهل بكثير، مدعومًا بنظام وبيانات Omisell. يتوفر Omisell على جميع ا...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit هو أحد حلول برامج التجارة الإلكترونية التي تتيح لك إدارة جميع طلبات الشراء وأنظمة التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسرعة وبساطة من لوحة واحدة. تعمل أداة إدارة المنتج Bicockpit على تسهيل نقل المنتج عبر الأنظمة الأساسية للمستخدمين. تتم مزامنة المنتجات بين منصات التجارة الإلكترونية والأسواق. ابد...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder هو حل متميز للبيع بالتجزئة متعدد القنوات للشركات التي تبيع على eBay وAmazon وMagento وShopify والمزيد.
SQQUID
sqquid.com
تساعد أتمتة المبيعات متعددة القنوات SQQUID تجار التجزئة على زيادة المبيعات وخفض تكاليف معالجة الطلبات والشحن عبر مواقع متاجر متعددة وقنوات عبر الإنترنت.
Twirll
twirll.com
جميع تطبيقات الأعمال في حل سحابي واحد لتنمية وأتمتة وتشغيل الأعمال في مجالات الضيافة والبيع بالتجزئة (B2C) والبيع بالجملة (B2B) والتصنيع والخدمات
Accumula
accumula.com
تعمل منصة Accumula متعددة القنوات على توحيد قنوات تجار التجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت لإنشاء تجربة عملاء سلسة. نحن ندمج عمليات التجارة الإلكترونية وفي المتجر وعمليات المكتب الخلفي في نظام واحد، مما يقلل من إعادة التدريب ويزيد المبيعات إلى الحد الأقصى. يبيع تجار التجزئة المزيد باستخدام A...
ChannelApe
channelape.com
برنامج إدارة المخزون الاستراتيجي للتجارة ثلاثة منتجات أساسية: 1. الرؤى - لوحة المعلومات والتقارير والتنبيهات المصممة للعلامات التجارية متعددة القنوات تعرف بالضبط على ما لديك وأين ولماذا. ذكاء الأعمال مصمم للتجارة. تقارير حول الطلبات والتنفيذ والمخزون وأداء المنتج. 2. سير العمل يوفر سير العمل واجهة م...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks هي منصة النمو العالمية لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بتشغيل عملية التجارة بأكملها من منصة واحدة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل (بما في ذلك المنصات الشائعة مثل Amazon وeBay وShopify وWalmart)، تغطي Linnworks كل ما تحتاجه - بدءًا من إدارة الطلبات والمخزون، والتحليلات والتنبؤ، وإدارة الم...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge هو حل معياري وقابل للتطوير لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة. يعتمد Shipedge بالكامل على الويب ووحداته الرئيسية هي إدارة الطلبات وأنظمة إدارة المستودعات لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية. نحن نساعد الشركات على إنشاء تنفيذ فعال للطلبات من خلال إدارة مستودع واحد أو عدة مستودعات (شبكات...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastr...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker هو برنامج إدارة متعدد القنوات يعمل على تبسيط المبيعات عبر جميع المنصات مثل Amazon وeBay وEtsy وReverb وMirakl، مع أكثر من 1000 عملية تكامل أخرى. - من خلال الاستفادة من وحدة الأتمتة المتقدمة لدينا، يمكن للفرق معالجة الطلبات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى م...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse هي شركة برمجيات لحلول تكامل التجارة الإلكترونية عبر الحدود مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتميز بأنها داعم قوي للشركات التي ترغب في تحقيق النجاح في ساحة التجارة الإلكترونية الدولية. فهو يوفر مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة المخزون، وإدارة الطلبات، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة التق...
easySales
easy-sales.com
easySales عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة تعمل على أتمتة أنشطة التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالبيع على قنوات متعددة بسهولة، مما يقلل من تكلفة التشغيل وتنمية أعمالهم. وهو يوفر أتمتة قائمة على السحابة ومتعددة القنوات لقوائم المنتجات وإدارة الطلبات، ومزامنة المخز...
Shopblocks
shopblocks.com
يضمن Shopblocks أسرع وقت للتجارة الإلكترونية بين الشركات لتحقيق القيمة في السوق، وهو أمر مضمون. إن التزامنا بنجاح العملاء، وبساطة التعليمات البرمجية المنخفضة أو المعدومة، وتكامل البيانات الموحدة من خلال محرك StockPort™ يوفر لك شريكًا للتجارة الإلكترونية ملتزمًا بنجاحك.
ikas
ikas.com
ikas هي عبارة عن منصة مبتكرة للتجارة الإلكترونية تم تصميمها خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورواد الأعمال. تتيح واجهته سهلة الاستخدام للمستخدم إنشاء متجر عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى أي خبرة فنية. علاوة على ذلك، تتيح ميزاته المتقدمة بيع المنتجات بسلاسة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك ...
ShopVibes
shop-vibes.de
يجمع shopvibes بين إدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة الخلاصة/القناة وتحليلات الرف الرقمي في نظام مركزي واحد، وبالتالي يتيح التحسين الشامل عبر جميع قنوات المبيعات. وبالتالي، تدعم shopvibes العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة في مبيعات متعددة القنوات في جميع أنحاء أوروبا. باستخدام Shopvibes، يمك...
Productsup
productsup.com
Productsup هي منصة رائدة من المنتج إلى المستهلك (P2C) تمكن المصنعين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات والأسواق من تحويل الفوضى التجارية إلى نجاح تجاري. توفر منصة Productsup P2C مجموعة من الحلول مثل إدارة الموجز، وتجربة السوق والتجارة الاجتماعية، ومشاركة محتوى المنتج، وتأهيل البائع والبائعين. وهي تعا...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام ...
Listing Mirror
listingmirror.com
List Mirror هو برنامج إدارة متعدد القنوات مصمم للأشخاص والشركات التي تبيع عبر الإنترنت. تتكامل List Mirror مع الأسواق الشائعة وتسمح لك بإدارة القوائم والشحن والمخزون من واجهة مستخدم واحدة. -نسخ قوائم المنتجات وإدارتها وإرسالها إلى الأسواق التي تختارها. -إدارة ومزامنة المخزونات بين كل مكان تبيعه. - ا...
Endear
endearhq.com
Endear هي أول منصة لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة تم تصميمها للزملاء داخل المتجر لإرسال وتتبع التواصل الشخصي مع العملاء. يتصل Endear بنقاط البيع والتطبيقات الأخرى ذات الصلة لدمج جميع معلومات العملاء والملاحظات وسجل الشراء في ملفات تعريف موحدة مع إعداد التقارير في الوقت الفعلي. فكر في الأمر على أنه ا...