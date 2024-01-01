برامج التجارة الشاملة - التطبيقات الأكثر شعبية - أرمينيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج التجارة Omnichannel الشركات من إنشاء تجربة شراء سلسة من خلال السماح للعملاء بالتفاعل من خلال جميع قنوات الشراء والتأثير المتاحة. يوفر هذا النوع من البرامج منصة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإدارة قنوات متعددة، بما في ذلك الإنترنت والهاتف المحمول والمتجر ووسائل التواصل الاجتماعي. يعمل على زيادة نقاط اتصال العملاء إلى الحد الأقصى مع تقليل جهود الواجهة الخلفية. يمكن لأي عمل تجاري أن يستفيد من حل القنوات الشاملة، وخاصة تلك التي تدمج القنوات عبر الإنترنت والقنوات التقليدية، والتي تعمل تقليديًا بشكل مختلف تمامًا. لتحقيق الأداء الأمثل، يجب أن تتكامل برامج التجارة متعددة القنوات مع منصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة إدارة البيع بالتجزئة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وبرامج التسويق. سيختلف تكوين عمليات التكامل هذه بناءً على النظام الأساسي واحتياجات المستخدم، ولكن الهدف الأساسي هو ربط جميع قنوات المبيعات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدير برامج القنوات المتعددة القنوات عبر الإنترنت وفي المتجر، على عكس برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات التي تركز بشكل أساسي على توحيد قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.