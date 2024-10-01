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برامج الخروج من الطائرة - التطبيقات الأكثر شعبية - كمبوديا

يعمل برنامج Offboarding على تبسيط عملية خروج الموظفين وإنهائهم من خلال تبسيط المهام الإدارية. فهو يساعد على إدارة انتقال الموظفين المغادرين بشكل أكثر كفاءة عن طريق تقليل الأعمال الورقية ومركزية عملية الخروج من الخدمة في واجهة واحدة. يقوم البرنامج بأتمتة المهام الإدارية المختلفة، مثل إنشاء وثائق الإجازة المخصصة، وإنشاء مستندات الخروج، وإصدار خطابات مرجعية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في الحفاظ على العلامة التجارية للشركة وسمعتها أثناء مغادرة الموظفين. غالبًا ما يتم دمج برنامج خارج الخدمة في نظام أوسع لإدارة الموارد البشرية، وهو يكمل وظائف أخرى مثل التوظيف والتأهيل ومقابلات الخروج.

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Kickresume

Kickresume

kickresume.com

اختر نموذج السيرة الذاتية، واملأ خبرتك ومهاراتك في العمل، وقم بتنزيل سيرتك الذاتية الجديدة في دقائق. اختر من بين أكثر من 35 قالبًا رائعًا للسيرة الذاتية تم تصميمها من قبل فريق من المطبعين المحترفين ومسؤولي التوظيف ذوي الخبرة. استكشف أكثر من مليون مجموعة تصميمية ممكنة واجعل سيرتك الذاتية ملكًا لك حقً...

greytHR

greytHR

greythr.com

منصة greytHR عبارة عن مجموعة من حلول الموارد البشرية السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). فهو يوفر أدوات إنتاجية لإدارة أفضل للأشخاص وعمليات موارد بشرية أبسط وتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل احترافي. تؤدي بوابة الموظف للمدير والخدمة الذاتية للموظف إلى مشاركة أفضل للموظفين وتوفير الوقت بشكل ع...

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo هو حل حديث ومتكامل للموارد البشرية مع دعم عملاء عالي التصنيف يجعل من السهل تبسيط عمليات وبيانات الموارد البشرية لديك. بدءًا من الإعداد والمزايا وحتى إدارة الأداء وكشوف المرتبات، تمتلك GoCo كل ما تحتاجه لتشغيل الموارد البشرية في حل واحد سهل الاستخدام. مهمتنا في GoCo هي مساعدة الشركات على قضاء وق...

ChurnKey

ChurnKey

churnkey.co

أنت تركز على المنتج والنمو. سوف نتعامل مع الاحتفاظ بالبيانات نيابةً عنك. استخدم Churnkey لتعزيز كل جزء من عملية الاحتفاظ بالعملاء وتحسين نمو شركتك: تدفقات الإلغاء المخصصة التي تحافظ على المشتركين، واسترداد الدفعات الفاشلة، وإعلام تطوير المنتجات التي تعتمد على العملاء.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.

Qualee

Qualee

qualee.com

Qualee هي عبارة عن منصة لتجربة الموظفين حائزة على جوائز مصممة لتمكين التوافق التنظيمي والانتماء. نحن نسهل على الشركات الحفاظ على مشاركة المواهب طوال دورة حياة الموظف - بما في ذلك الإعداد والتعلم والدراسات الاستقصائية الصغيرة والخروج من العمل. يسمح حلنا المدعم بالذكاء الاصطناعي بإنشاء مسارات عمل تفاع...

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