برامج الخروج من الطائرة - التطبيقات الأكثر شعبية - آيسلندا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج Offboarding على تبسيط عملية خروج الموظفين وإنهائهم من خلال تبسيط المهام الإدارية. فهو يساعد على إدارة انتقال الموظفين المغادرين بشكل أكثر كفاءة عن طريق تقليل الأعمال الورقية ومركزية عملية الخروج من الخدمة في واجهة واحدة. يقوم البرنامج بأتمتة المهام الإدارية المختلفة، مثل إنشاء وثائق الإجازة المخصصة، وإنشاء مستندات الخروج، وإصدار خطابات مرجعية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في الحفاظ على العلامة التجارية للشركة وسمعتها أثناء مغادرة الموظفين. غالبًا ما يتم دمج برنامج خارج الخدمة في نظام أوسع لإدارة الموارد البشرية، وهو يكمل وظائف أخرى مثل التوظيف والتأهيل ومقابلات الخروج.