برنامج الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR). - التطبيقات الأكثر شعبية - جيرسي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

برنامج الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) عبارة عن أدوات متخصصة مصممة لتحديد الأهداف والنتائج وتوصيلها وتتبعها وقياسها داخل الشركات. باستخدام برنامج OKR، يمكن للإدارة تحديد الأهداف والإشراف عليها بكفاءة لكل من الفرق والأفراد. توفر هذه الأدوات بديلاً فعالاً للطرق غير الرسمية مثل المراسلة الفورية أو التعليقات ضمن الأدوات الأخرى لتسجيلات الأهداف، حيث يمكن أن يكون تتبع التقدم أمرًا صعبًا ويمكن فقدان البيانات بسهولة. يوفر برنامج OKR منصة مخصصة ومركزية لأعضاء الفريق لتوثيق التقدم المحرز في تحقيق أهدافهم، وتحديد العوائق، والإبلاغ عن الإنجازات، مما يمكّن الإدارة من قياس الإنتاجية الإجمالية عبر المؤسسة. تتضمن بعض أنظمة إدارة الأداء ميزات OKR إلى جانب آليات ردود الفعل والمراجعة الشاملة التي توجد عادةً في هذه المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يشترك برنامج OKR في بعض أوجه التشابه مع برنامج إدارة المهام، على الرغم من أنه يركز بشكل أكبر على ضمان توافق المهام اليومية مع أهداف الفريق والشركة الأوسع.