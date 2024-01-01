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برنامج الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR). - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي
برنامج الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) عبارة عن أدوات متخصصة مصممة لتحديد الأهداف والنتائج وتوصيلها وتتبعها وقياسها داخل الشركات. باستخدام برنامج OKR، يمكن للإدارة تحديد الأهداف والإشراف عليها بكفاءة لكل من الفرق والأفراد. توفر هذه الأدوات بديلاً فعالاً للطرق غير الرسمية مثل المراسلة الفورية أو التعليقات ضمن الأدوات الأخرى لتسجيلات الأهداف، حيث يمكن أن يكون تتبع التقدم أمرًا صعبًا ويمكن فقدان البيانات بسهولة. يوفر برنامج OKR منصة مخصصة ومركزية لأعضاء الفريق لتوثيق التقدم المحرز في تحقيق أهدافهم، وتحديد العوائق، والإبلاغ عن الإنجازات، مما يمكّن الإدارة من قياس الإنتاجية الإجمالية عبر المؤسسة. تتضمن بعض أنظمة إدارة الأداء ميزات OKR إلى جانب آليات ردود الفعل والمراجعة الشاملة التي توجد عادةً في هذه المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يشترك برنامج OKR في بعض أوجه التشابه مع برنامج إدارة المهام، على الرغم من أنه يركز بشكل أكبر على ضمان توافق المهام اليومية مع أهداف الفريق والشركة الأوسع.
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Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تشير شركة Forrester, Inc. إلى أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك داستن موسك...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
إن Bloom Growth موجود هنا لمساعدة فرق قيادة ريادة الأعمال على تحقيق أهدافها، وتقديم يد العون في رعاية الصحة التنظيمية والمهارات القيادية. نحن ندرك أن كل عميل فريد من نوعه، وله أحلامه وفرقه وعقباته الخاصة. سيضمن نظامنا البيئي للنمو الصحة والعافية في جميع أنحاء مؤسستك ويجعل كل شخص يعمل كقائد. من خلال ...
15Five
15five.com
تعمل منصة إدارة الأداء الإستراتيجية لشركة 15Five على تحفيز العمل والتأثير، مما يساعد الشركات وأفرادها على الازدهار. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي المولد والتحليلات المخصصة والمبادئ التي تركز على الإنسان، يمكن لقادة الموارد البشرية تسريع المشاركة والأداء والاحتفاظ من خلال مراجعات الأداء الشاملة ...
Profit.co
profit.co
يساعد برنامج OKR الخاص بـ Profit.co مؤسستك في تنفيذ استراتيجياتك باستخدام منهج OKR المركزي. يتيح لك Profit.co التكرار بشكل أسرع باستخدام دورة التخطيط والتنفيذ والمشاركة والتعلم كل ثلاثة أشهر. يمكنك تخطيط الأهداف والأهداف الرئيسية ومواءمتها في بداية ربع السنة، وتتبع التنفيذ من خلال عمليات تسجيل الوصو...
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
Range
range.co
النطاق هو المكان المناسب للفرق البعيدة والمختلطة للتواصل مع بعضها البعض، سواء بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي. قم بإجراء عمليات تسجيل وصول واجتماعات فعالة وفقًا للجدول الزمني المفضل لفريقك والذي يسمح لكم جميعًا بمعرفة: - معرفة من يعمل على ماذا، ومن يحتاج إلى المساعدة، وكيف يشعرون - أجب عن أسئلة ا...
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext المديرين على إدارة اجتماعات أكثر فعالية ترتبط بالأهداف والنتائج والمراجعات الخاصة بهم ويحظى بثقة أكثر من 100 ألف مدير في شركات مثل Netflix وReprise وCentrecode وPolicyMe والمزيد. يستخدم المديرون تطبيقنا لتشغيل اجتماعاتهم الفردية واجتماعات الفريق والأهداف والأهداف الرئيسية في سير ع...
Officevibe
officevibe.com
يقدم Workleap Officevibe أدوات بسيطة للمشاركة والتقدير وإدارة الأداء. فهو يمكّن قادة الموارد البشرية من التعاون مع مديريهم لتحويل التعليقات بسرعة إلى إجراءات ملموسة، وبناء ثقافة التقدير الهادف، ودفع إدارة الأداء المستمر. إنه يمكّن الجميع في الشركة من إحداث تأثير ملموس على الاحتفاظ بأفضل المواهب وأدا...
WorkBoard
myworkboard.com
WorkBoard هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تنفيذ إستراتيجيات المؤسسات وبرامج OKR، مما يوفر التوافق والمساءلة على مستوى المؤسسة أمام الشركات في جميع أنحاء العالم. تعتمد Intel، وVMware، وRenault، وAstraZeneca، وNational Grid، و3M، وWorkday، وغيرها الكثير على منصة WorkBoard وقواعد اللعبة والخبرة ل...
OnePlan
oneplan.ai
تقدم OnePlan محفظة استراتيجية ومنصة مالية وإدارة عمل وموارد مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تناسب احتياجات كل مؤسسة. يتصل OnePlan بـ Microsoft Project وProject للويب وMicrosoft Planner وAzure DevOps وJira وSmartsheet والمزيد للحصول على عرض كامل لجميع الأعمال عبر المؤسسة.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire عبارة عن منصة برمجية قوية تستخدم الذكاء الاصطناعي المتطور لتبسيط استراتيجية الشركة وتعزيز تعاون الموظفين وتعزيز الأداء. باستخدام Inspire AI، يقوم الموظفون بإنشاء أهداف SMART والأهداف والأهداف الرئيسية في مساحة عمل ديناميكية، مما يعزز المساءلة ويؤدي إلى نتائج أعمال واضحة. لقد ثبت أن Inspire ي...
Perdoo
perdoo.com
Perdoo هو نظام إدارة الأداء رقم 1 الذي يساعد في إنشاء أعمال تجارية عالية الأداء. مواءمة الجميع مع استراتيجية شركتك. ركز الفرق على الأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية. وقم بإشراك موظفيك ليشعروا ويبذلوا قصارى جهدهم في العمل.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...
Apptio
apptio.com
Apptio هي شركة مقرها بلفيو، واشنطن تأسست في عام 2007 وتقوم بتطوير برامج إدارة الأعمال التكنولوجية كخدمة (SaaS) التطبيقات. تم تصميم تطبيقات Apptio Enterprise لتقييم تكلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإبلاغها لأغراض التخطيط ووضع الميزانية والتنبؤ. توفر خدمات Apptio أدوات لمدراء تكنولوجيا المعلومات لإدار...
Weekdone
weekdone.com
Weekdone هي أداة لقادة الأعمال والفرق لوضع أهداف منظمة، وتتبع الأنشطة، وجعل الجميع يعملون لتحقيق رؤية الشركة - ككيان واحد. ضبط التركيز والحصول على نتائج حقيقية. شركة Weekdone هي الشركة الرائدة في السوق المبتكرة منذ عام 2013، وهي تحظى بالثقة والمحبة من قبل الآلاف من العملاء. لقد قمنا بتصميم برنامج OK...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks هي الشركة الرائدة في حلول برامج إدارة الأداء الذكية. تساعد منصة SaaS المرنة والجاهزة للمؤسسات القوى العاملة والمؤسسات على تحقيق أعلى إمكاناتها باستخدام الأدوات التي تعزز فعالية المديرين وأداء الموظفين بشكل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة والاحتفاظ، وفي النهاية، نتائج أعمال أفضل. يجمع ح...
Peoplebox
peoplebox.ai
فهو يوفر منصة واحدة لمراجعات الأداء، والمراجعات الشاملة، والأهداف المتوافقة (OKRs)، و1:1، والاستبيانات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة المهام/المشروعات، والاجتماعات الإستراتيجية، وتحليلات الأشخاص. على عكس الأدوات الأخرى، فإن تكامله مع Slack/Teams يتجاوز الإشعارات ويتيح لك إجراء مراجعات الأداء بالكا...
Swit
swit.io
Swit هو مركز عمل لكل فريق يعمل على دمج أساسيات التعاون في مكان واحد - المهام والدردشة والأهداف والموافقات وعمليات التكامل مع Google Workspace وMicrosoft 365. لقد تم تصميمه خصيصًا لتعزيز اتصال الموظفين حيثما يكون ذلك مهمًا. اجمع شركتك بأكملها معًا على منصة موحدة تدعم الاتصال وإدارة العمل وتتبع المهام...
Tability
tability.app
Tability عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط عملية تتبع الأهداف وتحفيز الأداء ومساعدة المستخدمين على البقاء متوافقين مع أهدافهم الرئيسية والأهداف والنتائج الرئيسية (الأهداف والنتائج الرئيسية). ويستخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة استراتيجيات تعتمد على الأهداف، واقتراح أهداف ومهام قابلة ل...
Ally.io
ally.io
Ally.io هو برنامج OKR الرائد الذي يحافظ على توافق الفرق واتصالها وتركيزها على النتائج الصحيحة، مع منح القادة الرؤية اللازمة للعمل الذي يتم إنجازه، سواء شخصيًا أو عن بعد. تستخدم المؤسسات ذات النمو المرتفع بجميع أحجامها Ally.io لمواءمة الأهداف والنتائج وتتبعها وقياسها. يمكن للمستخدمين تحديد أولوياتهم ...
Quantive
quantive.com
تعمل تقنية Quantive على تمكين المؤسسات الحديثة من تحويل طموحاتها إلى واقع من خلال المرونة الإستراتيجية. Quantive Results عبارة عن منصة لتنفيذ الإستراتيجية وأحد حلول إدارة الإستراتيجية الشاملة التي تقدمها Quantive. تم تصميم النتائج الكمية للمرونة والتوسع، وهي تدمج السياق الاستراتيجي والأولويات والتقد...
Businessmap
businessmap.io
يقدم Businessmap البرنامج الأكثر مرونة لسرعة المؤسسات التي تعتمد على النتائج. تعمل وظيفتها التي لا مثيل لها على دمج ثلاث فئات من الأدوات في واحدة: إدارة محفظة المشاريع، وإدارة الأهداف من خلال الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، وإدارة العمل. يتيح هذا التحسين النشر بأسعار معقولة على نطاق واسع، والرؤية ...
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark هو مركز عمل ديناميكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويزود الفرق بالمكونات اللازمة لإدارة المشاريع والأشخاص والعمليات. قم بتشكيل مسارات عمل فريدة بمساعدة لوحات المعلومات متعددة الاستخدامات والقوالب القابلة للتخصيص ومجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في MetaSpark. يمكنك التكامل بسلاسة مع أكثر من 1000 ...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • ...
ConectoHub
conectohub.com
ConectoHub عبارة عن منصة Agile OKR وإدارة العمل للفرق غير التقنية. يتيح لك التركيز على ربط نتائج الأعمال بأهداف الشركة. مع نظام OKR المتكامل مع إدارة العمل، سيساعدك على إدارة استراتيجية فريقك وأدائه. ضع الأهداف واربط أهدافك بالمهام والمشاريع اليومية وشاهد التقدم على الفور. يمكنك أيضًا متابعة مشاريعك...
dobee
dobee.it
تحفيز التعبئة للاستراتيجيات والأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية! دعونا نفعل ذلك! هي أداة رقمية تخلق المشاركة والشفافية والتركيز والسرعة عندما يجب تحويل الاستراتيجيات إلى أفعال. احصل على قوة التنفيذ التي تستحقها!
Simplamo
simplamo.com
Simplamo هو برنامج إدارة حديث يجمع بين BSC وOKRs وKPI وEOS لمواءمة مؤسستك مع أهداف عملك، مما يساعدك على التركيز على الأهداف وزيادة الإيرادات. يوفر Simplamo أدوات قوية لتنفيذ استراتيجياتك بفعالية: الرؤية، والأهداف والأهداف والأهداف، وبطاقة الأداء، والمخطط التنظيمي، والاجتماع، والقضايا، والمهام، والمح...
Frankli
frankli.io
نظام إدارة الأداء ومنصة المشاركة للمؤسسات عالية الأداء. ربط الأشخاص بالشركة والاستراتيجية وبعضهم البعض. متكاملة بسهولة.
ACELERA
acelera.io
ACELERA عبارة عن منصة شاملة للاستراتيجية والتنفيذ تسمح بمواءمة أهداف المنظمة مع جميع المتعاونين باستخدام منهجية OKRs باعتبارها جوهرنا.
Maus
maus.com
التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الذي يضاعف قيمة الأعمال. Maus عبارة عن منصة شاملة للتخطيط الاستراتيجي والمالي والتخطيط للخروج الذي يحول الأفكار الكبيرة إلى أفعال. في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يمكنك تخطيط أعمالك وتنفيذها وقياسها وتنميتها. لا يكفي مجرد إنشاء خطة. مع Maus، يمكنك تحويل إستراتيجيتك إلى خري...
DoerHRM
doerhrm.com
توفر DoerHRM حل OKR التقدمي والأفضل في فئته، مع مجموعة من الكفاءات الأساسية في الموارد البشرية، والتي تمكن المستخدمين من المنافسة في السوق. يجمع DoerHRM بين إدارة الأداء المستمر وتحديد الأهداف وإشراك الموظفين وإدارة المهام في حل واحد موحد يمكن استخدامه للتدريب وتقدير الموظفين وتطوير الفريق والتحول ا...
Twiser
twiser.com
Twiser عبارة عن مجموعة متعددة الاستخدامات من أدوات إدارة المواهب المصممة للشركات من جميع الأحجام والصناعات. تشمل المنصة مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك: • تحديد الأهداف باستخدام OKRs • مساعد OKR القائم على الذكاء الاصطناعي • إدارة الكفاءة • مراقبة الأداء وإدارته • التعاقب التخطيط • LMS ما يميز ...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp هو نظام تشغيل الكل في واحد لتطوير فرق مرنة ومتفاعلة وعالية الأداء - أينما كانوا يعملون. باستخدام أدوات مرنة مثل OKRs وتسجيلات الوصول، تسعى Mooncamp جاهدة لمساعدة المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام على إنشاء أماكن عمل سعيدة واحتضان عالم العمل الجديد. تعرف على المزيد على: Mooncamp.com
Kendis
kendis.io
Kendis عبارة عن لوحة برامج رقمية تُستخدم لتخطيط وإدارة قطارات الإصدار السريع والإصدارات والمحفظة. تزويد المؤسسات بتصور مثالي وفوري أثناء زيادة البرامج أو الحلول. يتكامل Kendis مع JIRA ويقدم مزامنة ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي. يمكن استخدام لوحة Kendis من أجل: تخطيط P.I (SAFe)، تخطيط الفرق الموزعة،...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt هو الحل الذي تستخدمه المؤسسات الرائدة لربط وإدارة وتنفيذ أهم خططها ومبادراتها.
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches هي منصة إدارة المسرّعات الأكثر تقدمًا في العالم، والتي توفر الأدوات اللازمة لتوسيع نطاق برامج المسرّعات والحاضنات الحديثة.
ITIKsoft
itiksoft.com
Itik عبارة عن مجموعة إدارة سحابية تم تطويرها بهدف تحسين التكامل والتنسيق والتواصل بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الشركة. تتكون هذه المنصة من منهجية استشارات الأعمال المتجسدة في وحدات مختلفة: الاستراتيجية، والإدارة، والإنتاجية، ورأس المال البشري، واستشارات الأعمال، والتميز التشغيلي، والخدمات اللوجستية،...
GoalSpan
goalspan.com
تعمل شركة GoalSpan على خلق المستقبل لملاحظات الموظفين وأدائهم. إنها أداة ذكية تحل محل المراجعة السنوية القديمة بمنصة رقمية بسيطة وبديهية. يقوم الجميع بسهولة بتحديد الأهداف ومشاركة الأفكار والحصول على تعليقات في الوقت الفعلي. يتيح ذلك للموظفين أداء أفضل ما لديهم لأن لديهم رؤية واضحة، ويفهمون كيفية مس...
Jell
jell.com
اجتماعات الوقوف اليومية لتوحيد الفرق. إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية (OKRs). يتكامل مع Slack وMS Teams وJira وGithub وTrello والمزيد. جربه مجانًا لمدة 14 يومًا.
Devokr
devokr.net
Devokr هو جيل جديد من برامج OKR التي توفر شاشات بسيطة وسهلة الاستخدام لإدارة OKRs ومواءمة الفرق مع بعضها البعض. يمكن للمنظمات تصميم استراتيجياتها بسهولة وربطها بالأهداف لتوسيع هذه الاستراتيجيات لتشمل جميع أعضاء المنظمة. Devokr عبارة عن منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وسهلة الاستخدام لتنفيذ منهجية OKR...
Workteam
workte.am
Workteam هو حل لإدارة الموظفين قائم على السحابة ويسعى جاهداً لتحقيق أقصى قدر من الاحتفاظ بالموظفين في المؤسسات من خلال زيادة مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم من خلال استراتيجيات اللعب.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker عبارة عن منصة لذكاء الأداء تساعد القادة على بناء أعمال أفضل. إن ذكاء الأداء في الوقت الفعلي لأي شركة يعني أن الجميع يعرف أين يقفون، ويمكن للقادة أن يقودوا، ويتلقى أعضاء الفريق تدريبًا فعالاً، وأن العمل أفضل. Waymaker هو حل قائم على السحابة لمشكلة معرفة كيفية العثور على الأولويات ذات القيمة ...
Alignment.io
alignment.io
أفضل طريقة لمواءمة فرقك. قم بإنشاء رؤيتك ومواءمتها وتنفيذها باستخدام منصة الإستراتيجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Alignment، قم بمحاذاة فريقك حول الأمور الأكثر أهمية: أتمتة الإيقاع، التوقيت المتسق والأتمتة التي تحافظ على تحرك إطار العمل بالوتيرة المثالية، نظام التسجيل، طريقة سريعة وبسيطة لرؤية كل...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy هو برنامج OKR والاستراتيجية الوحيد الذي يتضمن خبيرًا استراتيجيًا متخصصًا يتمتع بسنوات من الخبرة الواقعية لبناء خطتك وتنفيذها وإدارتها. يعاني معظم الرؤساء التنفيذيين من تغير المطالب التي تجعل إبقاء رؤيتهم طويلة المدى مرتبطة بالأولويات الأسبوعية أمرًا فوضويًا. لذلك قمنا بإنشاء إطار عمل وتطب...
Possibleworks
possibleworks.com
PossibleWorks هو نظام لإدارة الأهداف قائم على OKR للشركات الصغيرة والمتوسطة. التركيز على تمكين المواءمة الفردية والجماعية مع الأولويات التنظيمية لتحقيق النتائج الصحيحة. نحن نمكن القادة من بناء فرق عالية الأداء تتمتع برؤية في الوقت الفعلي لما يتم إنجازه بشأن النتائج المهمة. نظام أساسي جاهز للاستخدام ...
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة ت...
WorkDove
workdove.com
تعمل منصة إدارة المشاركة والأداء والمواهب الخاصة بـ WorkDove على تعزيز تجربة الموظف. يقوم عملاؤنا بإنشاء فرق مشاركة وعالية الأداء ويجعلون من المواهب ميزة تنافسية لتحقيق نتائج الأعمال. تعمل منصة WorkDove على تمكين العملاء من مواءمة المنظمة (حول القيم الأساسية والأهداف والأهداف الرئيسية المتتالية/الأه...
Dragonboat
dragonboat.io
تساعد Dragonboat الفرق على تقديم المنتجات التي تعمل على تسريع نتائج الأعمال. تسمح منصة مجموعة المنتجات سريعة الاستجابة والحائزة على جوائز للفرق بوضع إستراتيجيات منتجاتهم وتحديد أولوياتها وتخطيطها وتقديمها وقياسها وتحسينها. حقق أكثر من 4000 فريق في 60 دولة تسليمًا أسرع بأربعة أضعاف ونتائج أعلى بنسبة ...
Mirro
mirro.io
يعمل موقع Mirro.io على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع من بناء ثقافات شفافة ومزدهرة في مكان العمل تعزز رفاهية الموظفين وتحسن الاحتفاظ بالمواهب. تساعد منصة إدارة الأداء الخاصة بنا المؤسسات على التغلب على عدم الارتباط المختلط في مكان العمل من خلال تشجيع الشعور بالهدف وتحفيز المشاركة ...