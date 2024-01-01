متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR). - التطبيقات الأكثر شعبية - بربادوس
برنامج الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) عبارة عن أدوات متخصصة مصممة لتحديد الأهداف والنتائج وتوصيلها وتتبعها وقياسها داخل الشركات. باستخدام برنامج OKR، يمكن للإدارة تحديد الأهداف والإشراف عليها بكفاءة لكل من الفرق والأفراد. توفر هذه الأدوات بديلاً فعالاً للطرق غير الرسمية مثل المراسلة الفورية أو التعليقات ضمن الأدوات الأخرى لتسجيلات الأهداف، حيث يمكن أن يكون تتبع التقدم أمرًا صعبًا ويمكن فقدان البيانات بسهولة. يوفر برنامج OKR منصة مخصصة ومركزية لأعضاء الفريق لتوثيق التقدم المحرز في تحقيق أهدافهم، وتحديد العوائق، والإبلاغ عن الإنجازات، مما يمكّن الإدارة من قياس الإنتاجية الإجمالية عبر المؤسسة. تتضمن بعض أنظمة إدارة الأداء ميزات OKR إلى جانب آليات ردود الفعل والمراجعة الشاملة التي توجد عادةً في هذه المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يشترك برنامج OKR في بعض أوجه التشابه مع برنامج إدارة المهام، على الرغم من أنه يركز بشكل أكبر على ضمان توافق المهام اليومية مع أهداف الفريق والشركة الأوسع.
إرسال تطبيق جديد
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفي...
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة لإدارة الأفراد تعمل على تمكين قادة الأفراد من بناء فرق مشاركة وعالية الأداء، وإلهام الثقافات الفائزة، واتخاذ قرارات عمل إستراتيجية تعتمد على البيانات.
Hive
hive.com
منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
15Five
15five.com
يعمل برنامج 15Five على رفع مستوى أداء الموظفين ومشاركتهم من خلال طرح الأسئلة بشكل مستمر وبدء المحادثات الصحيحة.
Profit.co
profit.co
برنامج OKR الذي يساعدك على تنفيذ إستراتيجيتك. التركيز على الأهداف. قياس التقدم المحرز الخاص بك. تحقيق النتائج.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأداء. الأهداف والأهداف والأهداف والأهداف، مراجعات الأداء، ردود الفعل، اجتماعات 1:1، استطلاعات المشاركة. العرض التجريبي الآن.
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
OnePlan
oneplan.ai
يقدم OnePlan محفظة Microsoft Office 365 الإستراتيجية وحلول الإدارة المالية وإدارة الموارد التي تناسب احتياجات كل مكتب إدارة المشاريع.
WorkBoard
myworkboard.com
قم بمواءمة النتائج وتنسيق العمل الهادف وتمكين المساءلة عبر المنظمات الموزعة.
Officevibe
officevibe.com
أخرج الأفضل في فريقك. منصة واحدة للتواصل مع أعضاء فريقك وتعزيز الثقة. واجه التحديات وقم ببناء نقاط القوة حتى يتمكن فريقك من القيام بأفضل ما لديه.
Perdoo
perdoo.com
منصة OKR تستخدمها المنظمات الطموحة في أكثر من 70 دولة. حر للابد. أهداف غير محدودة. أفضل الدعم والموارد.
Inspire Software
inspiresoftware.com
إن Inspire Software عبارة عن منصة متكاملة وشاملة ومستمرة لإدارة الأداء - بما في ذلك الأداء والأهداف أو الأهداف والأهداف الرئيسية والتعليقات و1:1 والتقدير والتعلم واستطلاعات النبض - لتحسين تنفيذ الإستراتيجية وخلق النمو.
Weekdone
weekdone.com
قم بمواءمة مؤسستك من خلال تحديد الأهداف الفعالة المستندة إلى OKR، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، وتتبع أداء الموظفين. إدارة فريق يصل إلى 3 مستخدمين مجانًا.
Apptio
apptio.com
Apptio هي شركة مقرها بلفيو، واشنطن تأسست في عام 2007 وتقوم بتطوير برامج إدارة الأعمال التكنولوجية كخدمة (SaaS) التطبيقات. تم تصميم تطبيقات Apptio Enterprise لتقييم تكلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإبلاغها لأغراض التخطيط ووضع الميزانية والتنبؤ. توفر خدمات Apptio أدوات لمديري تكنولوجيا المعلومات لإدار...
Betterworks
betterworks.com
قم بتوحيد مؤسستك وتمكين موظفيك من الأداء من خلال التوافق والالتزام والشفافية
Hirebook
hirebook.com
Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...
Swit
swit.io
Swit عبارة عن منصة تعاون جماعي على مستوى الشركة، تجمع بسلاسة بين إدارة الدردشة الجماعية وإدارة المهام في مكان واحد مناسب.
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox هو برنامج للمشاركة والأداء يتيح لك تعزيز المشاركة والاحتفاظ من خلال تدريب المديرين باستخدام رؤى التعليقات وأدوات الأداء.
Ally.io
ally.io
يوفر Ally.io أفضل برامج OKR في فئتها. تعرف على كيف يمكن لشركتك قياس الأهداف وتتبع الأداء.
Tability
tability.app
احصل على أهدافك من جداول البيانات. طريقة أكثر ذكاءً وبساطة لتنسيق فريقك حول الأهداف والنتائج - دون أن يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني.
Businessmap
businessmap.io
يقدم Businessmap البرنامج الأكثر مرونة لسرعة المؤسسات التي تعتمد على النتائج. تعمل وظيفتها التي لا مثيل لها على دمج ثلاث فئات من الأدوات في واحدة: إدارة محفظة المشاريع، وإدارة الأهداف من خلال الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، وإدارة العمل. يتيح هذا التحسين النشر بأسعار معقولة على نطاق واسع، والرؤية ...
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark هو مركز عمل ديناميكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويزود الفرق بالمكونات اللازمة لإدارة المشاريع والأشخاص والعمليات. قم بتشكيل مسارات عمل فريدة بمساعدة لوحات المعلومات متعددة الاستخدامات والقوالب القابلة للتخصيص ومجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في MetaSpark. يمكنك التكامل بسلاسة مع أكثر من 1000 ...
ConectoHub
conectohub.com
OKR إدارة العمل الرشيقة المتكاملة - إدارة عملك وربط نتائج الأعمال بأهداف الشركة - إدارة المشاريع - إدارة المهام - إدارة الفريق
dobee
dobee.it
تحفيز التعبئة للاستراتيجيات والأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية! دعونا نفعل ذلك! هي أداة رقمية تخلق المشاركة والشفافية والتركيز والسرعة عندما يجب تحويل الاستراتيجيات إلى أفعال. احصل على قوة التنفيذ التي تستحقها!
Quantive
quantive.com
أفضل منصة لتحويل الاستراتيجية إلى نتائج. قم بتضمين السياق الاستراتيجي والأولويات والتقدم في الحياة اليومية وحقق المزيد من إمكانات عملك.
Frankli
frankli.io
نظام إدارة الأداء ومنصة المشاركة للمؤسسات عالية الأداء. ربط الأشخاص بالشركة والاستراتيجية وبعضهم البعض. متكاملة بسهولة.
ACELERA
acelera.io
ACELERA عبارة عن منصة شاملة للاستراتيجية والتنفيذ تسمح بمواءمة أهداف المنظمة مع جميع المتعاونين باستخدام منهجية OKRs باعتبارها جوهرنا.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • ...
Simplamo
simplamo.com
Simplamo® هو برنامج أعمال يدمج أدوات قوية لتمكين موظفيك من البقاء سعداء مع تحقيق هدف مشترك
Kendis
kendis.io
Kendis عبارة عن لوحة برامج رقمية تُستخدم لتخطيط وإدارة قطارات الإصدار السريع والإصدارات والمحفظة. تزويد المؤسسات بتصور مثالي وفوري أثناء زيادة البرامج أو الحلول. يتكامل Kendis مع JIRA ويقدم مزامنة ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي. يمكن استخدام لوحة Kendis من أجل: تخطيط P.I (SAFe)، تخطيط الفرق الموزعة،...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt هو الحل الذي تستخدمه المؤسسات الرائدة لربط وإدارة وتنفيذ أهم خططها ومبادراتها.
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches هي منصة إدارة المسرّعات الأكثر تقدمًا في العالم، والتي توفر الأدوات اللازمة لتوسيع نطاق برامج المسرّعات والحاضنات الحديثة.
ITIKsoft
itiksoft.com
برنامج الإدارة الذي يولد التحسينات حقا. تساعد مجموعة الإدارة الخاصة بنا المديرين والمديرين على تحسين الطريقة التي يديرون بها فريقهم من خلال كونها أداة للمواءمة والتنسيق والتواصل بشكل أفضل.
GoalSpan
goalspan.com
يمنحك GoalSpan أفضل إدارة للأداء في مكان واحد. شارك الأفكار، وحدد الأهداف، واحصل على تعليقات في الوقت الفعلي.
Jell
jell.com
اجتماعات الوقوف اليومية لتوحيد الفرق. إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية (OKRs). يتكامل مع Slack وMS Teams وJira وGithub وTrello والمزيد. جربه مجانًا لمدة 14 يومًا.
Devokr
devokr.net
Devokr هو جيل جديد من برامج OKR التي توفر شاشات بسيطة وسهلة الاستخدام لإدارة OKRs ومواءمة الفرق مع بعضها البعض. يمكن للمنظمات تصميم استراتيجياتها بسهولة وربطها بالأهداف لتوسيع هذه الاستراتيجيات لتشمل جميع أعضاء المنظمة. Devokr عبارة عن منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وسهلة الاستخدام لتنفيذ منهجية OKR...
Workteam
workte.am
تم تصميم إدارة أهداف فريق العمل لمساعدة الموظفين على تخطيط أهدافهم ومواءمتها مع أهداف الشركة.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker عبارة عن منصة لذكاء الأداء تساعد القادة على بناء أعمال أفضل. إن ذكاء الأداء في الوقت الفعلي لأي شركة يعني أن الجميع يعرف أين يقفون، ويمكن للقادة أن يقودوا، ويتلقى أعضاء الفريق تدريبًا فعالاً، وأن العمل أفضل. Waymaker هو حل قائم على السحابة لمشكلة معرفة كيفية العثور على الأولويات ذات القيمة ...
Maus
maus.com
التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الذي يضاعف قيمة الأعمال. Maus عبارة عن منصة شاملة للتخطيط الاستراتيجي والمالي والتخطيط للخروج الذي يحول الأفكار الكبيرة إلى أفعال. في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يمكنك تخطيط أعمالك وتنفيذها وقياسها وتنميتها. لا يكفي مجرد إنشاء خطة. مع Maus، يمكنك تحويل إستراتيجيتك إلى خري...
Alignment.io
alignment.io
أفضل طريقة لمواءمة فرقك. قم بإنشاء رؤيتك ومواءمتها وتنفيذها باستخدام منصة الإستراتيجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Alignment، قم بمحاذاة فريقك حول الأمور الأكثر أهمية: أتمتة الإيقاع، التوقيت المتسق والأتمتة التي تحافظ على تحرك إطار العمل بالوتيرة المثالية، نظام التسجيل، طريقة سريعة وبسيطة لرؤية كل...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy هو برنامج OKR والاستراتيجية الوحيد الذي يتضمن خبيرًا استراتيجيًا متخصصًا يتمتع بسنوات من الخبرة الواقعية لبناء خطتك وتنفيذها وإدارتها. يعاني معظم الرؤساء التنفيذيين من تغير المطالب التي تجعل إبقاء رؤيتهم طويلة المدى مرتبطة بالأولويات الأسبوعية أمرًا فوضويًا. لذلك قمنا بإنشاء إطار عمل وتطب...
DoerHRM
doerhrm.com
توفر DoerHRM حل OKR التقدمي والأفضل في فئته، مع مجموعة من الكفاءات الأساسية في الموارد البشرية، والتي تمكن المستخدمين من المنافسة في السوق. يجمع DoerHRM بين إدارة الأداء المستمر وتحديد الأهداف وإشراك الموظفين وإدارة المهام في حل واحد موحد يمكن استخدامه للتدريب وتقدير الموظفين وتطوير الفريق والتحول ا...
Possibleworks
possibleworks.com
PossibleWorks هو نظام لإدارة الأهداف قائم على OKR للشركات الصغيرة والمتوسطة. التركيز على تمكين المواءمة الفردية والجماعية مع الأولويات التنظيمية لتحقيق النتائج الصحيحة. نحن نمكن القادة من بناء فرق عالية الأداء تتمتع برؤية في الوقت الفعلي لما يتم إنجازه بشأن النتائج المهمة. نظام أساسي جاهز للاستخدام ...
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة ت...
WorkDove
workdove.com
تعمل منصة إدارة المشاركة والأداء والمواهب الخاصة بـ WorkDove على تعزيز تجربة الموظف. يقوم عملاؤنا بإنشاء فرق مشاركة وعالية الأداء ويجعلون من المواهب ميزة تنافسية لتحقيق نتائج الأعمال. تعمل منصة WorkDove على تمكين العملاء من مواءمة المنظمة (حول القيم الأساسية والأهداف والأهداف الرئيسية المتتالية/الأه...
Dragonboat
dragonboat.io
تساعد Dragonboat الفرق على تقديم المنتجات التي تعمل على تسريع نتائج الأعمال. تسمح منصة مجموعة المنتجات سريعة الاستجابة والحائزة على جوائز للفرق بوضع إستراتيجيات منتجاتهم وتحديد أولوياتها وتخطيطها وتقديمها وقياسها وتحسينها. حقق أكثر من 4000 فريق في 60 دولة تسليمًا أسرع بأربعة أضعاف ونتائج أعلى بنسبة ...
Twiser
twiser.com
Twiser عبارة عن مجموعة متعددة الاستخدامات من أدوات إدارة المواهب المصممة للشركات من جميع الأحجام والصناعات. تشمل المنصة مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك: • تحديد الأهداف باستخدام OKRs • مساعد OKR القائم على الذكاء الاصطناعي • إدارة الكفاءة • مراقبة الأداء وإدارته • التعاقب التخطيط • LMS ما يميز ...
Mirro
mirro.io
يعمل موقع Mirro.io على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع من بناء ثقافات شفافة ومزدهرة في مكان العمل تعزز رفاهية الموظفين وتحسن الاحتفاظ بالمواهب. تساعد منصة إدارة الأداء الخاصة بنا المؤسسات على التغلب على عدم الارتباط المختلط في مكان العمل من خلال تشجيع الشعور بالهدف وتحفيز المشاركة ...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp هو نظام تشغيل الكل في واحد لتطوير فرق مرنة ومتفاعلة وعالية الأداء - أينما كانوا يعملون. باستخدام أدوات مرنة مثل OKRs وتسجيلات الوصول، تسعى Mooncamp جاهدة لمساعدة المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام على إنشاء أماكن عمل سعيدة واحتضان عالم العمل الجديد. تعرف على المزيد على: Mooncamp.com