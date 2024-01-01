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برامج تدوين الملاحظات - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو
يتيح برنامج تدوين الملاحظات للمستخدمين تسجيل الملاحظات أو الأفكار بتنسيق نصي. على غرار برامج إنشاء المستندات، تم تصميم هذه الأدوات للمستندات القصيرة. توفر العديد من حلول تدوين الملاحظات ميزات مثل إنشاء القائمة والقدرة على شطب العناصر أو استخدام مربعات الاختيار. تحاكي بعض الأدوات تجربة الكتابة باستخدام القلم والورق، مما يسمح للمستخدمين بكتابة ملاحظاتهم يدويًا بدلاً من كتابتها. توفر هذه التطبيقات مساحة ملائمة للمستخدمين لتدوين الأفكار أو الخطط أو المعلومات الأخرى بسرعة. الغرض منها هو أن تكون شخصية وغير رسمية، مما يساعد المستخدمين على التركيز على المعلومات الأساسية دون القلق بشأن التنسيق. في حين أن بعض أدوات التعاون، مثل برامج الإنترانت للموظفين، تتضمن ميزات تدوين الملاحظات، فإن معظم أدوات تدوين الملاحظات هي تطبيقات مستقلة. غالبًا ما تتكامل هذه مع أدوات أخرى مثل الاتصال الداخلي أو برنامج التقويم، مما يجعل من السهل مشاركة الملاحظات مع زملائك في الفريق أو مواءمتها مع تواريخ أو أحداث محددة.
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Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote هو برنامج لتدوين الملاحظات لجمع المعلومات بشكل حر والتعاون بين المستخدمين المتعددين. فهو يجمع ملاحظات المستخدمين ورسوماتهم وقصاصات الشاشة والتعليقات الصوتية. يمكن مشاركة الملاحظات مع مستخدمي OneNote الآخرين عبر الإنترنت أو الشبكة. في السابق، كان OneNote متاحًا بشكل أساسي كجزء من ...
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Evernote
evernote.com
Evernote هو تطبيق مصمم لتدوين الملاحظات والتنظيم وإدارة المهام والأرشفة. تم تطويره من قبل شركة Evernote، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملاحظات، والتي يمكن أن تكون نصًا أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو محتوى ويب محفوظًا. يتم تخزين الملاحظات في دفاتر الملاحظات ويمكن ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Notebook
zoho.com
أجمل تطبيق لتدوين الملاحظات عبر الأجهزة.
Milanote
milanote.com
Milanote هي أداة سهلة الاستخدام لتنظيم أفكارك ومشاريعك في لوحات مرئية. قم بإضافة الملاحظات والصور والروابط والملفات وتنظيمها بشكل مرئي ومشاركتها مع فريقك.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes هو تطبيق ملاحظات خاص يتميز ببساطة لا مثيل لها، وتشفير شامل، وإضافات قوية، وتطبيقات مفتوحة المصدر.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown. بالإضافة إلى التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، يمكن الوصول إليها عبر معظم متصفحات الويب. يحتوي Simplenote على واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها خارجيًا، مما يسمح للعملاء الآخرين بالكتابة: عنصر واجهة مستخدم لوحة تحكم macOS DashNote؛ nvPY، عميل S...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
RemNote
remnote.com
أداة الكل في واحد للتفكير والتعلم. بالتأكيد، إنها أداة لتدوين الملاحظات. ولكن هناك أيضًا بطاقات تعليمية وملفات PDF وروابط خلفية والمزيد - لمساعدتك على التعلم والبقاء منظمًا والتفكير.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعا...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
GoodNotes
goodnotes.com
Goodnotes عبارة عن مفكرة رقمية وأداة ترميز PDF. وهو جيد جدًا في كليهما. باعتبارها المفكرة، يغطي Goodnotes جميع القواعد. أنشئ ملاحظات باستخدام لوحة المفاتيح أو اكتبها بخط اليد باستخدام Apple Pencil. يقوم التطبيق بتحويل الأشكال المرسومة باليد إلى أشكال هندسية مثالية. الدفاتر الرقمية. عدد غير محدود من ...
Scrintal
scrintal.com
Scrintal هي أداة مرئية لتدوين الملاحظات ورسم الخرائط الذهنية تساعد الأشخاص على الحصول على تفكير واضح تمامًا والكتابة بشكل إبداعي. إنها لوحة بيضاء على الإنترنت حيث يمكنك تنظيم أفكارك وتجميعها وربطها بشكل مرئي. لذا، يمكنك الاطلاع على النظرة العامة عالية المستوى وتفاصيل ملاحظاتك بنظرة سريعة في مكان واح...
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. با...
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
Toodledo
toodledo.com
Toodledo عبارة عن مجموعة من الأدوات القوية بشكل لا يصدق لزيادة إنتاجيتك وتنظيم حياتك. أكثر من مجرد قائمة مهام، يوفر لك Toodledo مكانًا لكتابة ملاحظات طويلة وإنشاء قوائم مخصصة وإنشاء مخططات تفصيلية منظمة وتتبع عاداتك. يمكنك التعاون مع الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل، وسنقوم بتخزين جميع بياناتك ومز...
Notejoy
notejoy.com
Notejoy هو تطبيق ملاحظات سريع ومركّز لك ولفريقك. * التقاط سرعة الفكر: تم تصميم Notejoy ليكون أسرع طريقة لإخراج الأفكار من رأسك. * تنظيم الطريقة التي تفكر بها: Notejoy هو تطبيق الملاحظات الوحيد الذي يوفر دعمًا رائعًا لأفضل ثلاث طرق لتنظيم الملاحظات: دفاتر الملاحظات المتداخلة، والعلامات المتداخلة، وال...
Bordio
bordio.com
Bordio هو برنامج لإدارة العمل للفرق في جميع الصناعات. هنا يمكنك إضافة فرق ودعوة زملائك في الفريق وإنشاء المشاريع وإدارة المهام والأحداث وتنظيم العمل الجماعي الخاص بك. سواء كنت تعمل مع أشخاص داخل فريقك أو تجلب شركاء وعملاء خارجيين، فإن Bordio توفر لك كل ما تحتاجه. لقد تم تصميمه للتعامل مع كل شيء بدءً...
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote هو برنامج توثيق جميل وبديهي يساعد الفرق على كتابة المعلومات وتنظيمها بشكل تعاوني. استخدم إمكانات إنشاء المحتوى وتحريره الرائعة، إلى جانب الوظائف التعاونية البديهية، لإحداث ثورة في التوثيق عبر الإنترنت وتحسين الطريقة التي يعالج بها فريقك المعلومات. تعد أداة التوثيق الجميلة هذه الحل الأمثل...
Typed
typed.do
Typed عبارة عن أداة للتعاون في المستندات تعمل على تبسيط سير العمل المجزأ لتتمكن من إنجاز المزيد كفرد أو فريق. الوثائق هي نتيجة لدمج المعلومات، بما في ذلك المصادر الداخلية والخارجية. ومع ذلك، يفشل العديد من المحررين اليوم في التطور ليناسب أسلوبنا في سير العمل الرقمي. تضمن الكتابة أن عملية البداية إلى...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
إن Bloom Growth موجود هنا لمساعدة فرق قيادة ريادة الأعمال على تحقيق أهدافها، وتقديم يد العون في رعاية الصحة التنظيمية والمهارات القيادية. نحن ندرك أن كل عميل فريد من نوعه، وله أحلامه وفرقه وعقباته الخاصة. سيضمن نظامنا البيئي للنمو الصحة والعافية في جميع أنحاء مؤسستك ويجعل كل شخص يعمل كقائد. من خلال ...
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل...
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...
Scrapbox
scrapbox.io
أضف الملاحظات والتعليمات البرمجية وابحث بسرعة البرق. يتناسب كل شيء مع شبكة من الأفكار سهلة الاستخدام على جميع المستويات. جربه بمفردك أو مع مجموعة للمشاريع العامة والخاصة.
Supernotes
supernotes.app
Supernotes هي طريقة جديدة لإنشاء الملاحظات والتعاون مع فريقك. أنشئ بطاقات ملاحظات بسرعة تحتوي على محتوى متنوع بدءًا من قوائم المهام وحتى المعادلات الرياضية، مع تخفيض كامل ودعم LaTeX. يمكنك وضع علامة على بطاقاتك، والعثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة، وفرز بطاقاتك في لحظة. يمكن مشاركة كل بطاقة ملاحظ...
Slite
slite.com
Slite هي أسرع طريقة للوصول إلى معلومات الشركة الموثوقة. تتيح قاعدة المعرفة الخاصة بـ Slite، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للفرق المتنامية الحصول على الإجابات التي يحتاجونها على الفور - دون الحاجة إلى البحث. بدءًا من أدلة الإعداد وحتى جميع الملاحظات اليدوية، يحافظ Slite على جميع أنواع معلومات الشركة مر...
Plectica
plectica.com
برامج رسم الخرائط البصرية. رسم تخطيطي تفكيرك في الوقت الحقيقي، معا. للاستراتيجيين والمعلمين والتقنيين والمصممين وصانعي السياسات والمفكرين من جميع الأنواع!
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أ...
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس ت...
Hypernotes
zenkit.com
تتيح لك Hypernotes التعبير عن معرفتك بطريقة طبيعية - سهلة الإنشاء، وسهلة التوسيع، وربما الأهم من ذلك - سهلة الفهم على الآخرين. كل شيء متصل، وكذلك معرفتك: فهي تشكل شبكة. مع Hypernotes يمكنك بسهولة إنشاء شبكة دلالية لمعرفتك. سواء للاستخدام الشخصي أو لعملك، فهو يساعدك على جمع معرفتك ومشاركتها مع الآخري...
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضاف...
Claap
claap.io
Claap عبارة عن مساحة عمل فيديو شاملة تجمع بين تسجيل الشاشة وتسجيل الاجتماعات وويكي الفيديو، كل ذلك في مكان واحد. مع Claap يمكنك: - استبدال اجتماعك القادم بفيديو قصير. واحصل على تعليقات بشكل أسرع من خلال التعليقات التوضيحية والمواضيع وردود الفيديو - قم بتسجيل اجتماعاتك باستخدام المميزات والنصوص وملاح...
Amanote
amanote.com
Amanote هو تطبيق صانع الملاحظات الذي تم تطويره خصيصًا لطلاب التعليم العالي. قم بتدوين ملاحظات جمالية جميلة على المواد الدراسية الخاصة بك وادرس بشكل أفضل.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك ل...
Witful
witful.com
يقوم Witful تلقائيًا بتوصيل وتنظيم المعلومات التي تحتاجها خلال يوم عملك. عند فتح مذكرة اجتماع، يمكنك على الفور رؤية كل ما تحتاجه، مثل الحاضرين السابقين والحاليين والملاحظات السابقة والمهام ومواضيع المناقشة. لا مزيد من المعاناة للعثور على ما تحتاجه أو قضاء الوقت في البحث عن الملاحظات. مع Witful، لن ت...
MeetingKing
meetingking.com
MeetingKing عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين إدارة اجتماعاتك وتنظيمها وتسجيلها ومتابعتها. حدد جدول الأعمال واجتمع وإنجاز الأمور. يمكن لجميع المشاركين العمل معًا بسهولة على جدول الأعمال ومشاركة المستندات وتقديم تحديثات حول المهام.
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc هو أول برنامج AI-Scribe للمعالجين النفسيين، والذي يستخرج ملاحظات العلاج مباشرة من مكالمة فيديو (التطبيب عن بعد)، مما يوفر ما يصل إلى 30% من وقت عمل المعالجين. نحن نخطط لمزيد من التوسع في تحليلات العلاج، لمساعدة المعالجين على اتخاذ قرارات أفضل. نحن نلتزم بلوائح خصوصية البيانات ويمكن استخدامه...
checklist.gg
checklist.gg
Checklist.gg هي أداة لإدارة قائمة التحقق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتبسيط إدارة المهام والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs). مدعومًا بمحرك الذكاء الاصطناعي المتقدم، فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء قوائم مرجعية وعمليات وإجراءات تشغيل موحدة بسرعة بناءً على متطلبات محددة. توفر الأداة و...
Matilda Workspace
matilda.io
مساحة العمل الجديدة الكل في واحد للفرق الحديثة من خلال احتضانها لمفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائهم دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل ...
Kroolo
kroolo.com
يعمل Kroolo على إعادة تشكيل الطريقة التي يعمل بها الأشخاص من خلال منصة إنتاجية متكاملة تمامًا مقترنة بالذكاء الاصطناعي المتطور. نحن نؤمن بأهمية جعل الإنتاجية سريعة وذكية وبسيطة بشكل جميل. كرولو ليست مجرد منصة. إنها مساحة عمل ديناميكية تم تصميمها لتجميع كل الأدوات الأساسية معًا في مساحة عمل مركزية و...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI عبارة عن أداة ذكية لتحويل الصوت إلى نص ومركز محتوى يحول المقتطفات الصوتية إلى مقالات جاهزة للنشر، ويعمل كمساعد سريع للكتابة. يقدم Flipner AI نهجًا ثوريًا لإنشاء النصوص، مما يمكّن الكتاب من التقاط وتنظيم أفكارهم التي لا تعد ولا تحصى في أي وقت وفي أي مكان. توفر هذه المنصة المبتكرة مركزًا ف...
Wobo
wobo.app
يمكّن Wobo منشئي الدورات التدريبية من تصميم وبناء مصنفات تفاعلية خاصة بالعلامة التجارية تعمل على جذب الطلاب والاحتفاظ بهم. يمكن لمنشئي الدورة التدريبية مشاركة المعلومات الأساسية والرسوم البيانية وتوفير فرص لعمل الطلاب التي تكون أكثر تشويقًا وتفاعلية من استطلاع بسيط للأسئلة والأجوبة. إنها الطريقة الأ...
Instaminutes
instaminutes.com
يساعدك InstaMinutes على تدريب ChatGPT4 وتحسينه لتلخيص مكالماتك والحصول على رؤى أساسية بنقرات قليلة.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ تم إنشاء OurSails لتعزيز مهارات الاتصال لديك وفعاليته. باستخدام OurSails بشكل منهجي وهادف، يمكنك جمع واستخدام المعلومات من التفاعلات لتحسين التوافق والتعاون في حياتك. كما أنها أداة لتنظيم الأفكار والتخطيط للاتصالات المستقبلية، بهدف جعل اتصالاتك أكثر فعالية وملاحظة للآخرين. في O...