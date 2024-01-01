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برامج تدوين الملاحظات - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين
يتيح برنامج تدوين الملاحظات للمستخدمين تسجيل الملاحظات أو الأفكار بتنسيق نصي. على غرار برامج إنشاء المستندات، تم تصميم هذه الأدوات للمستندات القصيرة. توفر العديد من حلول تدوين الملاحظات ميزات مثل إنشاء القائمة والقدرة على شطب العناصر أو استخدام مربعات الاختيار. تحاكي بعض الأدوات تجربة الكتابة باستخدام القلم والورق، مما يسمح للمستخدمين بكتابة ملاحظاتهم يدويًا بدلاً من كتابتها. توفر هذه التطبيقات مساحة ملائمة للمستخدمين لتدوين الأفكار أو الخطط أو المعلومات الأخرى بسرعة. والغرض منها هو أن تكون شخصية وغير رسمية، مما يساعد المستخدمين على التركيز على المعلومات الأساسية دون القلق بشأن التنسيق. في حين أن بعض أدوات التعاون، مثل برامج الإنترانت للموظفين، تتضمن ميزات تدوين الملاحظات، فإن معظم أدوات تدوين الملاحظات هي تطبيقات مستقلة. غالبًا ما تتكامل هذه مع أدوات أخرى مثل الاتصال الداخلي أو برنامج التقويم، مما يجعل من السهل مشاركة الملاحظات مع زملائك في الفريق أو مواءمتها مع تواريخ أو أحداث محددة.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Evernote
evernote.com
Evernote هو تطبيق مصمم لتدوين الملاحظات والتنظيم وإدارة المهام والأرشفة. تم تطويره من قبل شركة Evernote، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملاحظات، والتي يمكن أن تكون نصًا أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو محتوى ويب محفوظًا. يتم تخزين الملاحظات في دفاتر الملاحظات ويمكن ...
Supernotes
supernotes.app
أسرع طريقة لتدوين الملاحظات والتعاون مع الأصدقاء. أنشئ بطاقات ملاحظات باستخدام Markdown وLaTeX والصور والرموز التعبيرية والمزيد. ابدأ مجانًا!
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote هو برنامج لتدوين الملاحظات لجمع المعلومات بشكل حر والتعاون بين المستخدمين المتعددين. فهو يجمع ملاحظات المستخدمين ورسوماتهم وقصاصات الشاشة والتعليقات الصوتية. يمكن مشاركة الملاحظات مع مستخدمي OneNote الآخرين عبر الإنترنت أو الشبكة. في السابق، كان OneNote متاحًا بشكل أساسي كجزء من م...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Notebook
zoho.com
أجمل تطبيق لتدوين الملاحظات عبر الأجهزة.
Milanote
milanote.com
Milanote هي أداة سهلة الاستخدام لتنظيم أفكارك ومشاريعك في لوحات مرئية. قم بإضافة الملاحظات والصور والروابط والملفات وتنظيمها بشكل مرئي ومشاركتها مع فريقك.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes هو تطبيق ملاحظات خاص يتميز ببساطة لا مثيل لها، وتشفير شامل، وإضافات قوية، وتطبيقات مفتوحة المصدر.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown. بالإضافة إلى التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، يمكن الوصول إليها عبر معظم متصفحات الويب. يحتوي Simplenote على واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها خارجيًا، مما يسمح للعملاء الآخرين بالكتابة: عنصر واجهة مستخدم لوحة تحكم macOS DashNote؛ nvPY، عميل S...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
RemNote
remnote.com
أداة الكل في واحد للتفكير والتعلم. بالتأكيد، إنها أداة لتدوين الملاحظات. ولكن هناك أيضًا بطاقات تعليمية وملفات PDF وروابط خلفية والمزيد - لمساعدتك على التعلم والبقاء منظمًا والتفكير.
FuseBase
nimbusweb.me
تحويل فوضى المعلومات من مصادر متعددة إلى مكان عمل منظم. قم بتمكين نفسك أو فريقك من إنجاز الأمور بشكل أسرع مع تكرارات أقل واجتماعات أقل.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Craft
craft.do
تم تصميم Craft للأجهزة الرقمية من الألف إلى الياء، مما يعيد متعة الكتابة. Craft هي أداة لإنشاء مستندات وملاحظات جميلة ومشاركة أفكارك. يمكن مشاركة كل ما تقوم بإنشائه في Craft بنقرة واحدة. يدعم Craft تخفيض السعر المضمن، والروابط الخلفية، ومقتطفات التعليمات البرمجية، والصور، ومقاطع الفيديو، وإرفاق ملف...
GoodNotes
goodnotes.com
قم بتدوين أفكارك وتشكيلها ومشاركتها باستخدام الورق الرقمي الأكثر شهرة في العالم. دفاتر الملاحظات الثلاثة الأولى الخاصة بك مجانية.
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Scrintal
scrintal.com
كما لو كان ميرو وأوبسيديان قد أنجبا طفلاً. قم بتنظيم وربط ملاحظاتك الذرية باستخدام طريقة Zettelkasten. شاهد كل أفكارك في مكان واحد وشاركها بسهولة.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo هي أداة إنتاجية شعبية وقوية عبر الإنترنت. قم بإدارة قائمة المهام الخاصة بك، وتدوين الملاحظات، وتتبع العادات، وتنظيم الأفكار في مخططات تفصيلية وقوائم.
Notejoy
notejoy.com
تطبيق ملاحظات قوي للأفراد والفرق. سريع ومركز ومتزامن دائمًا. يتوفر Notejoy على أجهزة Mac، والكمبيوتر الشخصي، وiOS، وAndroid، والويب. الاشتراك مجانا.
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote هو برنامج توثيق جميل وبديهي يساعد الفرق على كتابة المعلومات وتنظيمها بشكل تعاوني. استخدم إمكانات إنشاء المحتوى وتحريره الرائعة، إلى جانب الوظائف التعاونية البديهية، لإحداث ثورة في التوثيق عبر الإنترنت وتحسين الطريقة التي يعالج بها فريقك المعلومات. تعد أداة التوثيق الجميلة هذه الحل الأمثل...
Bordio
bordio.com
إدارة جميع المهام والأحداث الخاصة بك على لوحة واحدة. Bordio هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الوقت بشكل فعال وتخطيط الأسبوع وتتبع المهام والجدولة.
Typed
typed.do
مساحة عمل سهلة الاستخدام تحول المعلومات المتفرقة إلى معرفتك.
Hive
hive.com
منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
Scrapbox
scrapbox.io
أضف الملاحظات والتعليمات البرمجية وابحث بسرعة البرق. يتناسب كل شيء مع شبكة من الأفكار سهلة الاستخدام على جميع المستويات. جربه بمفردك أو مع مجموعة للمشاريع العامة والخاصة.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Slite
slite.com
Slite هي أداة بسيطة تساعد شركتك بأكملها على التنظيم والتوافق.
Plectica
plectica.com
برامج رسم الخرائط البصرية. رسم تخطيطي تفكيرك في الوقت الحقيقي، معا. للاستراتيجيين والمعلمين والتقنيين والمصممين وصانعي السياسات والمفكرين من جميع الأنواع!
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes هو حل لإدارة المعرفة الرقمية للفرق، وهو مثالي لمواقع الويكي والشبكات الداخلية والوثائق والمحتوى الذكي.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Claap
claap.io
اجتماع أقل. المزيد من العمل. قم بتسجيل مقاطع فيديو سريعة لشاشتك، واحصل على تعليقات سياقية، واتخذ القرارات. الطريقة الحديثة لمواءمة الفرق الهجينة.
Witful
witful.com
يقوم Witful بتحويل تقويم Google الخاص بك إلى نظام تنظيم الملاحظات الخاص بك، مما يجعل ملاحظات اجتماعك قابلة للبحث والتنفيذ - دون عناء.
MeetingKing
meetingking.com
قم بإدارة اجتماعاتك باستخدام قوالب جدول الأعمال ومشاركة المستندات وإدارة المهام وتوليد الدقائق وأدوات الأرشفة.
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc هو أول برنامج AI-Scribe للمعالجين النفسيين، والذي يستخرج ملاحظات العلاج مباشرة من مكالمة فيديو (التطبيب عن بعد)، مما يوفر ما يصل إلى 30% من وقت عمل المعالجين. نحن نخطط لمزيد من التوسع في تحليلات العلاج، لمساعدة المعالجين على اتخاذ قرارات أفضل. نحن نلتزم بلوائح خصوصية البيانات ويمكن استخدامه...
Amanote
amanote.com
Amanote هو تطبيق صانع الملاحظات الذي تم تطويره خصيصًا لطلاب التعليم العالي. قم بتدوين ملاحظات جمالية جميلة على المواد الدراسية الخاصة بك وادرس بشكل أفضل.
Matilda Workspace
matilda.io
مساحة العمل الجديدة الكل في واحد للفرق الحديثة من خلال احتضانها لمفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائهم دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل ...
Midlap
midlap.com
Midlap هي أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI عبارة عن أداة ذكية لتحويل الصوت إلى نص ومركز محتوى يحول المقتطفات الصوتية إلى مقالات جاهزة للنشر، ويعمل كمساعد سريع للكتابة. يقدم Flipner AI نهجًا ثوريًا لإنشاء النصوص، مما يمكّن الكتاب من التقاط وتنظيم أفكارهم التي لا تعد ولا تحصى في أي وقت وفي أي مكان. توفر هذه المنصة المبتكرة مركزًا ف...
Wobo
wobo.app
يمكّن Wobo منشئي الدورات التدريبية من تصميم وبناء مصنفات تفاعلية خاصة بالعلامة التجارية تعمل على جذب الطلاب والاحتفاظ بهم. يمكن لمنشئي الدورة التدريبية مشاركة المعلومات الأساسية والرسوم البيانية وتوفير فرص لعمل الطلاب التي تكون أكثر تشويقًا وتفاعلية من استطلاع بسيط للأسئلة والأجوبة. إنها الطريقة الأ...
Instaminutes
instaminutes.com
يساعدك InstaMinutes على تدريب ChatGPT4 وتحسينه لتلخيص مكالماتك والحصول على رؤى أساسية بنقرات قليلة.
checklist.gg
checklist.gg
checklist.gg هي أداة لإدارة قائمة التحقق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لمساعدة المؤسسات على إنجاز الأمور بشكل صحيح في كل مرة.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ تم إنشاء OurSails لتعزيز مهارات الاتصال لديك وفعاليته. باستخدام OurSails بشكل منهجي وهادف، يمكنك جمع واستخدام المعلومات من التفاعلات لتحسين التوافق والتعاون في حياتك. كما أنها أداة لتنظيم الأفكار والتخطيط للاتصالات المستقبلية، بهدف جعل اتصالاتك أكثر فعالية وملاحظة للآخرين. في O...
Kroolo
kroolo.com
يعمل Kroolo على إعادة تشكيل الطريقة التي يعمل بها الأشخاص من خلال منصة إنتاجية متكاملة تمامًا مقترنة بالذكاء الاصطناعي المتطور. نحن نؤمن بأهمية جعل الإنتاجية سريعة وذكية وبسيطة بشكل جميل. كرولو ليست مجرد منصة. إنها مساحة عمل ديناميكية تم تصميمها لتجميع كل الأدوات الأساسية معًا في مساحة عمل مركزية و...