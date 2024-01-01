Note-Taking Software - التطبيقات الأكثر شعبية

Flipner AI

flipner.com

Flipner AI عبارة عن أداة ذكية لتحويل الصوت إلى نص ومركز محتوى يحول المقتطفات الصوتية إلى مقالات جاهزة للنشر، ويعمل كمساعد سريع للكتابة. يقدم Flipner AI نهجًا ثوريًا لإنشاء النصوص، مما يمكّن الكتاب من التقاط وتنظيم أفكارهم التي لا تعد ولا تحصى في أي وقت وفي أي مكان. توفر هذه المنصة المبتكرة مركزًا ف...