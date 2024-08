تطبيقات تدوين الملاحظات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوكوس (كيلينغ)

Google Keep

google.com

Google Keep هي خدمة تدوين ملاحظات تم تطويرها بواسطة Google. تم إطلاق Google Keep في 20 مارس 2013، وهو متاح على الويب، ويحتوي على تطبيقات الهاتف المحمول لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة Android وiOS. يقدم Keep مجموعة متنوعة من الأدوات لتدوين الملاحظات، بما في ذلك النصوص والقوائم والصور والصوت. يمكن للمس...