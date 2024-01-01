تطبيقات تدوين الملاحظات - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي

Evernote

evernote.com

Evernote هو تطبيق مصمم لتدوين الملاحظات والتنظيم وإدارة المهام والأرشفة. تم تطويره من قبل شركة Evernote، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملاحظات، والتي يمكن أن تكون نصًا أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو محتوى ويب محفوظًا. يتم تخزين الملاحظات في دفاتر الملاحظات ويمكن ...