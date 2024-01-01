برنامج فهم اللغة الطبيعية (NLU). - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام الأكثر شعبية المضافة حديثًا

فهم اللغة الطبيعية (NLU) هو فرع من فروع معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الذي يمكّن المستخدمين من فهم النص بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي والتقنيات الإحصائية. تقوم هذه الخوارزميات بتحليل مدخلات اللغة وإنشاء مخرجات مختلفة مصممة خصيصًا لمهام محددة، مثل وضع علامات على جزء من الكلام، والتلخيص التلقائي، والتعرف على الكيانات المسماة (NER)، وتحليل المشاعر، واكتشاف المشاعر، والتحليل، والترميز، والترجمة، واكتشاف اللغة، من بين أمور أخرى. . تجد NLU تطبيقًا في العديد من السيناريوهات، بما في ذلك برامج الدردشة الآلية وأدوات الترجمة وأنظمة مراقبة الوسائط الاجتماعية التي تفحص منصات مثل Facebook وTwitter بحثًا عن الإشارات ذات الصلة. يتم تصنيف هذه الخوارزميات عادةً على أنها نماذج للتعلم العميق وغالبًا ما يتم دمجها كمكونات مسبقة الصنع ضمن منصات الذكاء الاصطناعي. لكي يتم تصنيف الحل ضمن فهم اللغة الطبيعية، يجب أن يستوفي المعايير التالية: 1. تقديم خوارزمية تعلم عميقة مصممة خصيصًا للتفاعل مع اللغة البشرية. 2. الوصول إلى مستودعات بيانات اللغة لتحسين قدراتها لمهمة أو مجال معين. 3. معالجة مدخلات اللغة وإنشاء مخرجات ذات معنى مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم.