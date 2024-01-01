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برنامج فهم اللغة الطبيعية (NLU). - التطبيقات الأكثر شعبية - أفغانستان
فهم اللغة الطبيعية (NLU) هو فرع من فروع معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الذي يمكّن المستخدمين من فهم النص بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي والتقنيات الإحصائية. تقوم هذه الخوارزميات بتحليل مدخلات اللغة وإنشاء مخرجات مختلفة مصممة خصيصًا لمهام محددة، مثل وضع علامات على جزء من الكلام، والتلخيص التلقائي، والتعرف على الكيانات المسماة (NER)، وتحليل المشاعر، واكتشاف المشاعر، والتحليل، والترميز، والترجمة، واكتشاف اللغة، من بين أمور أخرى. . تجد NLU تطبيقًا في العديد من السيناريوهات، بما في ذلك برامج الدردشة الآلية وأدوات الترجمة وأنظمة مراقبة الوسائط الاجتماعية التي تفحص منصات مثل Facebook وTwitter بحثًا عن الإشارات ذات الصلة. تُصنف هذه الخوارزميات عادةً على أنها نماذج للتعلم العميق وغالبًا ما يتم دمجها كمكونات مُنشأة مسبقًا ضمن منصات الذكاء الاصطناعي. لكي يتم تصنيف الحل ضمن فهم اللغة الطبيعية، يجب أن يستوفي المعايير التالية: 1. تقديم خوارزمية تعلم عميقة مصممة خصيصًا للتفاعل مع اللغة البشرية. 2. الوصول إلى مستودعات بيانات اللغة لتحسين قدراتها لمهمة أو مجال معين. 3. معالجة مدخلات اللغة وإنشاء مخرجات ذات معنى مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم.
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Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
scite.ai
scite.ai
scite هي أداة تستخدم لمساعدة الباحثين على اكتشاف المقالات العلمية وفهمها بشكل أفضل عبر الاستشهادات الذكية. تسمح الاستشهادات الذكية للمستخدمين بمعرفة كيفية الاستشهاد بالورقة العلمية من خلال توفير سياق الاقتباس وتصنيف يصف ما إذا كان يوفر أدلة داعمة أو متعارضة للادعاء المستشهد به. ابحث في أكثر من 800 ...
AfforAI
afforai.com
عقلك الثاني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. Afforai عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها.
Synthesys
synthesys.io
التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
Iris.ai
iris.ai
أدوات قوية لبحثك. لقد قمنا ببناء محرك ذكاء اصطناعي رائد عالميًا لفهم النص العلمي. عند تطبيقه على مراجعة الأدبيات أو استخراج البيانات أو مراقبة ما بعد السوق أو أي مهمة أخرى تتضمن آلاف المستندات مثل الأوراق أو براءات الاختراع، فإن هذا المحرك سيجعل حياتك أسهل كثيرًا.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
يسهّل MonkeyLearn تنظيف تعليقات العملاء وتصنيفها وتصورها - كل ذلك في مكان واحد. مدعوم بأحدث الذكاء الاصطناعي.
Cohere
cohere.com
جعل البرمجة اللغوية العصبية (NLP) جزءًا من مجموعة أدوات كل مطور. تسخير قوة فهم اللغة. انضم إلى المطورين والشركات الذين يستخدمون Cohere لإنشاء النص وتصنيفه وتنظيمه على نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل.
Enago Read
read.enago.com
قم بتسريع تحليل الأدبيات واستيعابها باستخدام RAx - المساعد الذكي لاستكشاف الأفكار وجمعها وتنظيم بحثك بسهولة.
Abacus.AI
abacus.ai
أول منصة لعلم البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم لبناء أنظمة تعلم الآلة ووكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. قم ببناء الذكاء الاصطناعي المؤسسي باستخدام شهادات LLM وتقنيات NN الجديدة شهدت المؤسسات، بما في ذلك العديد من شركات Fortune 500، زيادة بنسبة 5-20% في المقاييس الرئيسية مثل الإيرادا...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI هي أداة لإنشاء وإعادة صياغة أي نص. استخدم ReText.AI لتحسين جودة النص باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Convai
convai.com
قم بتمكين شخصياتك من خلال إمكانيات المحادثة الشبيهة بالإنسان في الألعاب وتطبيقات العالم الافتراضي.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
Tisane Labs
tisane.ai
تقوم Tisane Labs بتطوير تحليلات نصية للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون مع التركيز على تطبيقات إساءة الاستخدام وإنفاذ القانون/التنظيم.
tinq.ai
tinq.ai
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لجميع احتياجات تحليل النص الخاصة بك. Tinq.ai هي أداة بسيطة لمعالجة اللغة الطبيعية. يساعدك على تنفيذ تحليل النص بسهولة داخل مشاريعك.
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) للهندسة السريعة عبر الأنظمة الأساسية تساعدك على زيادة تطبيقاتك وسير العمل لديك من خلال الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي. ساحة لعب واحدة قوية، جميع مقدمي الخدمات وحاملي شهادة الماجستير في القانون. مزامنة الأجهزة والتعاون في الوقت الفعلي والتت...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة لفهم اللغة. يجمع نهجها المختلط الفريد في البرمجة اللغوية العصبية بين الفهم الرمزي الشبيه بالإنسان والتعلم الآلي لتحويل العمليات كثيفة اللغة إلى معرفة عملية، مما يوفر الرؤية المطلوبة لتحسين عملية صنع القرار في جميع أنحاء المؤسسات. من خلال تقديم مجموعة كاملة ...
Plasticity
plasticity.ai
تقوم اللدونة ببناء منتجات معالجة اللغة الطبيعية وواجهات برمجة التطبيقات لفهم البيانات غير المنظمة واستخراج المعلومات من النص. توفر اللدونة حلولاً معدة مسبقًا لفهم البيانات غير المنظمة ونقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) لمعالجة اللغة الطبيعية. لذا، سواء كنت تبحث عن منتج جاهز للاستخدام أو تقوم ب...
Prosa.ai
prosa.ai
نحن شركة ذكاء اصطناعي تعمل على تطوير حلول تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية الإندونيسية مع التعلم العميق. ينصب تركيزنا على تمكين الشركات من التعامل مع عملائها بشكل أكثر فعالية، وتبسيط العمليات وزيادة قيمة الأعمال من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
GooseAI
goose.ai
GooseAI عبارة عن خدمة البرمجة اللغوية العصبية (NLP) كخدمة مُدارة بالكامل، ويتم تقديمها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). إنه مشابه لـ OpenAI في هذا الصدد. وأكثر من ذلك، فهو متوافق تمامًا مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OpenAI! ستمنحك مجموعتنا الحديثة من نماذج اللغات المستندة إلى GPT والسرعة...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
Knots
knots.io
أتمتة Zendesk بثقة. توفر Knots حلاً آليًا واحدًا لـ Zendesk يمكن تسليمه عبر تطبيقات بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية مخصصة. ابدأ في تبسيط الوقت لوكلائك وإسعاد عملائك اليوم.
ADVANCE.AI
advance.ai
حائز على جائزة ASEAN Fintech في حفل توزيع جوائز التكنولوجيا المالية العالمية لعام 2023 من قبل سلطة النقد في سنغافورة وجمعية سنغافورة للتكنولوجيا المالية. ADVANCE.AI هي شركة رائدة في إدارة مخاطر SaaS الشاملة في جنوب شرق آسيا، وتوفر الهوية الرقمية KYC/KYB والامتثال ومنع الاحتيال وأتمتة العمليات لعملا...
DatumBox
datumbox.com
توفر Datumbox API عددًا كبيرًا من المصنفات الجاهزة وخدمات معالجة اللغات الطبيعية والتي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك: تحليل المشاعر، وتصنيف المواضيع، واكتشاف اللغة، وتحليل الموضوعية، واكتشاف البريد العشوائي، وتقييم القراءة، والكلمات الرئيسية. واستخراج النص وأكثر من ذلك. يمكن...
Udger
udger.com
في أي الحالات يكون الكشف باستخدام سلسلة useragent مناسبًا ومتى يمكن أن تساعدك خدمة Udger.com؟ * عمل * تجربة المستخدم * اِصطِلاحِيّ * آحرون
Twinword API
twinword.com
توفر Twinword API برنامج تحليل النص الذي يمكّن الشركات والمؤسسات من إنشاء أدوات يمكنها قراءة النص المكتوب وتحليله ومعالجته. حتى الآن، قامت Twinword بتطوير 13 واجهة برمجة تطبيقات مختلفة لمعالجة اللغات الطبيعية، بما في ذلك تشابه النص وتحليل المشاعر وواجهة برمجة تطبيقات تحليل العاطفة. أنشئ برنامجك الخا...
Spitch
spitch.ai
Spitch هي شركة عالمية تقدم حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة بين الشركات وبين الشركات، ويقع مقرها الرئيسي في سويسرا منذ عام 2014 ولها حضور في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. تساعد Spitch المؤسسات على فهم وخدمة عملائها بشكل أفضل من خلال استخدام معالجة اللغات الطبيعية (NLP) والذك...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL هو B2B SaaS لتمكين موظفي الخطوط الأمامية من خلال واجهة اللغة الطبيعية البديهية للوصول إلى بيانات الشركة التي يصعب الوصول إليها لإبلاغ قرارات العمل وتسريعها مع فوائد كبيرة للمؤسسات. NLSQL هو أول نص سحابي لـ SQL API، والذي يعمل كواجهة دردشة على الويب أو تطبيق MS Teams/Slack أمام المستخدمين. فهو...
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تستخدم التعلم الآلي لتقييم النص (تصنيف النص وإصدار التذاكر) من أجل أتمتة عمليات الشركة وتوفير ساعات من المعالجة اليدوية للبيانات. إنه تطبيق مصمم خصيصًا ولا يحتاج إلى أي خلفية ML للمستخدمين. نحن نجعلها سهلة الاستخدام وسهلة التدريب. بخطوات بسيطة، يمكنك توفير ساعات...
Kairntech
kairntech.com
من الوثائق إلى التأثير على الأعمال: المشكلة التي نتناولها هي كيفية تحليل كميات كبيرة من الوثائق لاستخراج المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في المسائل الفنية والعلمية والعسكرية وكذلك التجارية والقانونية والإدارية والمحاسبية. هذه المشكلة يواجهها جميع "المحللين" بما فيهم (1) الباحثون في كافة المجالات، ...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai هي شركة تعتمد واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً ومنصة رائدة لأتمتة بيانات الموارد البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تساعد الشركة أكثر من 1000 عميل (بائعو برامج الموارد البشرية، ووكالات التوظيف، وأصحاب العمل الكبار، وشركات البحث عن الكفاءات) على النجاح في سوق عمل كبير الحجم وعالي التردد. ت...
Gavagai
gavagai.io
فهم ما يقوله عملاؤك لك توفر Gavagai تقنية تحليل نصية رائدة لإنشاء رؤى قيمة للعملاء من خلال ما يقوله عملاؤك لك. من خلال تتبع تعليقات العملاء بشكل مستمر باستخدام خدمتنا، سوف تفهم عميلك بشكل أفضل مما يترجم إلى ميزة تنافسية فورية. بالتعاون مع شركائنا المهرة، نقوم بإنشاء حلول تجربة العملاء لجميع أنواع ا...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
Deepset Cloud عبارة عن منصة SaaS للمؤسسات لإنشاء تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية.
AYLIEN
aylien.com
Aylien عبارة عن منصة استخباراتية إخبارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر إمكانات تجميع الأخبار والبحث والمراقبة لفرق البيانات والمحللين. تهدف المنصة إلى مساعدة الشركات على الكشف عن رؤى مهمة من بيانات الأخبار العالمية. الميزات والفوائد الرئيسية: * الوصول إلى 80.000 مصدر إخباري و1.5 مليون مقالة غنية با...
AmplifyReach
amplifyreach.com
منصة أتمتة المحادثة متعددة اللغات لفرق المبيعات والتسويق والدعم! تساعد AmplifyReach العلامات التجارية والشركات على تحويل دورة حياة العملاء الوافدين. يتم استخدام منتج AmplifyReach من قبل أكثر من 3000 علامة تجارية وشركة بما في ذلك شركة Fortune 500 في BFSI. * يساعد حلنا متعدد اللغات، الذي يضم أكثر من ...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power هي شركة عالمية رائدة في مجال رؤى المستهلكين والخدمات الاستشارية والبيانات والتحليلات. تعد شركة J.D. Power رائدة في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات النمذجة الخوارزمية لفهم سلوك المستهلك، وتقدم معلومات صناعية شاملة حول تفاعلات العملاء مع العلامات التجارية والمنتجات لأك...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche عبارة عن منصة لتحليل ردود الفعل التي تحلل كميات كبيرة من تعليقات العملاء في دقائق، مما يسمح لك بتقديم رؤى عميقة بسرعة ومساعدة شركتك على اتخاذ قرارات أفضل. لا تتطلب منصة Kapiche أي إعداد أو صياغة تعليمات برمجية. إنه يعمل فقط، على الفور. ويتيح لك تحليل جميع تعليقات عملائك في مكان واحد. مع Ka...
Ujeebu
ujeebu.com
استخراج بيانات الويب على نطاق واسع يمكنك استخلاص مواقع الويب دون القلق بشأن تنفيذ JavaScript أو المتصفحات بدون رأس أو حظرها. تحويل الأخبار ومقالات المدونات إلى بيانات منظمة، وغير ذلك الكثير...