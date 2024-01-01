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برنامج توليد اللغات الطبيعية (NLG). - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينلاند
يقف إنشاء اللغات الطبيعية (NLG) في طليعة الذكاء الاصطناعي، حيث يحول البيانات الأولية إلى روايات وتصورات مفهومة. تعمل هذه الأدوات المتطورة كأصول لا غنى عنها للشركات التي تتصارع مع مجموعات بيانات ضخمة ومعقدة، سواء كانت منظمة أو غير منظمة. يقوم برنامج NLG بترجمة المعلومات المعقدة بسلاسة إلى تقارير قابلة للتنفيذ، ولوحات معلومات ديناميكية، وعروض تقديمية بديهية، مما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة. تلبي حلول NLG مجموعة متنوعة من المستخدمين، بدءًا من علماء البيانات والمحللين وحتى المتخصصين في الأدوار الأقل تقنية، مما يسهل تفسير البيانات وتعزيز الرؤى ذات المغزى. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، لا تعمل تقنية الجيل الجديد على تعزيز القدرات البشرية فحسب، بل تغني أيضًا، في بعض الحالات، عن الحاجة إلى مناصب تحليلية مخصصة. التكامل مع ذكاء الأعمال ومنصات تحليل البيانات الضخمة يعزز بشكل أكبر فائدة NLG، وتبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة. وسط عدد كبير من خيارات برامج NLG، يعد تمييز أفضل ما يناسب احتياجات العمل المحددة أمرًا بالغ الأهمية. لكي يتم النظر في إدراجه في فئة إنشاء اللغات الطبيعية، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * معالجة البيانات والمعلومات باستخدام التعلم العميق: من خلال الاستفادة من تقنيات التعلم العميق المتقدمة، يجب أن يقوم البرنامج بتحليل البيانات وتفسيرها ببراعة لاستخراج رؤى ذات معنى. * توليد رؤى قابلة للتنفيذ: يجب أن يتجاوز حل NLG مجرد عرض البيانات، ويقدم توصيات ورؤى قابلة للتنفيذ تدفع إلى اتخاذ قرارات مستنيرة. * تقديم البيانات بطريقة سهلة الفهم: سواء بالنسبة للمستخدمين التقنيين أو غير التقنيين، يجب أن يقدم البرنامج المعلومات بطريقة واضحة وموجزة وجذابة بصريًا، مما يسهل الفهم والتحليل. في الختام، يمثل برنامج إنشاء اللغات الطبيعية أداة محورية في مشهد الأعمال الحديث، مما يمكّن المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لأصول البيانات الخاصة بها. ومن خلال تبني حلول NLG التي تتوافق مع احتياجاتها وأهدافها المحددة، يمكن للشركات اكتساب ميزة تنافسية، وتعزيز الابتكار، ودفع النمو المستدام في عالم يعتمد على البيانات بشكل متزايد.
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Anyword
anyword.com
Anyword عبارة عن منصة Copy Intelligence وGen AI تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها أكثر من مليون مسوق في شركات مثل Amazon وGreenhouse وIBM، والتي تمكّن المسوقين من إنشاء محتوى قابل للتطوير ومتعلق بالعلامة التجارية يؤدي إلى تحويل المبيعات وزيادة حجمها. من خلال تدريبها على مليارات نقاط البيانات التس...
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
BeyondWords
beyondwords.io
نشر تحويل النص إلى كلام بدون احتكاك. باستخدام BeyondWords، يمكنك أنت وفريقك تحويل النص إلى صوت جذاب. عزز سير عمل النشر لديك من خلال نظام إدارة المحتوى الصوتي الشامل وأصوات الذكاء الاصطناعي - أو أنشئ صوتًا مخصصًا. منصة النشر الصوتي الكل في واحد. بناء أدوات استنساخ الصوت وتوليد الصوت والتوزيع والتحل...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
Article Forge
articleforge.com
باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم العميق، تكتب Article Forge مقالات فريدة تمامًا وذات صلة بالموضوع وعالية الجودة بنقرة زر واحدة. يعد إنشاء المحتوى أمرًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً، ولكن ليس من الضروري أن يكون كذلك. وُلدت Article Forge بعد خمس سنوات من أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتم تدريب نماذج...
Persado
persado.com
تساعد Persado شركات المؤسسات التي تعتمد على البيانات على إشراك العملاء في المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بما سيكون له صدى، وتعزيز الأداء النهائي. Persado عبارة عن منصة لإنشاء المحتوى واتخاذ القرار تعمل على إنشاء لغة شخصية فعالة للغاية بشكل أسرع مما يستطيع البشر تقديمه بمفرده...
Dropbase
dropbase.io
منصة بيانات شاملة لفرق العمليات التجارية. Dropbase عبارة عن منصة بيانات تساعد فرق العمليات على استيراد جميع بيانات جداول البيانات الخاصة بهم والتحقق من صحتها وإدارتها في قاعدة بيانات واحدة قوية تتصل بأي شيء.
Trinity Audio
trinityaudio.ai
تساعد حلول Trinity Audio المستندة إلى الذكاء الاصطناعي الناشرين ومنشئي المحتوى على إنشاء عالم من التجارب الصوتية الذكية لجماهيرهم، والتي تغطي كل مرحلة من مراحل الرحلة الصوتية من الإنشاء إلى التوزيع. Trinity Audio هي شركة مملوكة لشركة Neratech، وهي شركة مساهمة عامة في بورصة TLV. Trinity Audio هي ال...
Phrasee
phrasee.co
Phrasee عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمسوقي المؤسسات لإنشاء المحتوى التسويقي واختباره وتحسينه على نطاق واسع. تتيح الأداة للمستخدمين إنشاء رسائل تسويقية عالية الأداء تتوافق مع معايير العلامة التجارية وبروتوكولات الأمان. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن لـ Phrasee ...
Specifio
specif.io
أحدثت Specifio ثورة في كيفية إنشاء المستندات القانونية باستخدام أول منشئ محتوى ضخم متاح تجاريًا في مجال التكنولوجيا القانونية. من خلال التركيز على طلبات براءات الاختراع ذات القيمة العالية والحجم الكبير، قامت خدمة Specifio بتحويل مطالبات أسلوب البرمجيات التي صاغها المحامي إلى مسودة أولية للمواصفات م...
AX Semantics
ax-semantics.com
تقدم AX Semantics برنامجًا قابلاً للتطوير لأتمتة نصوص التجارة الإلكترونية يعالج التحديات التي تواجهها فرق المحتوى في شركات التجارة الإلكترونية اليوم. ونظرًا لأن البرنامج يعتمد على تحويل البيانات إلى نص، فإن التكنولوجيا تساعد شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء أوصاف متسقة ودقيقة للمنتجات على نطاق وا...
textengine.io
textengine.io
textengine.io هو نظام SaaS للخدمة الذاتية من Retresco والذي يقوم تلقائيًا بتحويل البيانات المنظمة إلى نص. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة تقنية إنشاء اللغات الطبيعية (NLG) القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى فريد وموثوق ودقيق بنسبة 100٪. يمكن لـ textengine.io إنشاء نصوص ب...
Arria NLG
arria.com
تقنيات اللغات الطبيعية - ذكاء اصطناعي موثوق تعمل Arria على جلب اللغة إلى البيانات، وتحويل بياناتك بدقة إلى كلمات، وتسريع القدرة على تنفيذ رؤى البيانات الرئيسية، في الوقت الفعلي، وعلى نطاق واسع - بشكل آمن وقابل للتدقيق. منصة Arria Language عبارة عن مجموعة من منتجات تكنولوجيا اللغة الطبيعية. تتضمن ا...