برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات - التطبيقات الأكثر شعبية - بوتسوانا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج إدارة البيع بالتجزئة متعدد القنوات على تنسيق جميع بيانات المنتج عبر مؤسسة التجارة الإلكترونية في مستودع مركزي. البيع بالتجزئة متعدد القنوات هو أسلوب تسويق رقمي يوفر لعملاء التجارة الإلكترونية طرقًا متنوعة للوصول إلى تفاصيل كتالوج المنتجات قبل إجراء عمليات الشراء. يدمج هذا البرنامج بسلاسة تجارب التسوق عبر الإنترنت ودون الاتصال بالإنترنت، مما يسهل دمج العمليات التجارية والخدمات اللوجستية مع معلومات المنتج. فهو يضمن تمتع العملاء بتجارب موحدة عبر جميع القنوات، مما يعزز الرعاية المتكررة، ويؤدي إلى أتمتة معالجة الطلبات، ويزود كيان التجارة الإلكترونية بنظرة عامة تشغيلية شاملة لتحسين المخزون والطلب والاستراتيجيات المستقبلية. يتعامل هذا البرنامج متعدد الاستخدامات مع أنظمة إدارة الكتالوجات وإدارة معلومات المنتج (PIM) وعمليات سلسلة التوريد وأدوات ذكاء الأعمال.