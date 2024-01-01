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برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات - التطبيقات الأكثر شعبية - الأرجنتين
يعمل برنامج إدارة البيع بالتجزئة متعدد القنوات على تنسيق جميع بيانات المنتج عبر مؤسسة التجارة الإلكترونية في مستودع مركزي. البيع بالتجزئة متعدد القنوات هو أسلوب تسويق رقمي يوفر لعملاء التجارة الإلكترونية طرقًا متنوعة للوصول إلى تفاصيل كتالوج المنتجات قبل إجراء عمليات الشراء. يدمج هذا البرنامج بسلاسة تجارب التسوق عبر الإنترنت ودون الاتصال بالإنترنت، مما يسهل دمج العمليات التجارية والخدمات اللوجستية مع معلومات المنتج. فهو يضمن تمتع العملاء بتجارب موحدة عبر جميع القنوات، مما يعزز الرعاية المتكررة، ويؤدي إلى أتمتة معالجة الطلبات، ويزود كيان التجارة الإلكترونية بنظرة عامة تشغيلية شاملة لتحسين المخزون والطلب والاستراتيجيات المستقبلية. يتعامل هذا البرنامج متعدد الاستخدامات مع أنظمة إدارة الكتالوجات وإدارة معلومات المنتج (PIM) وعمليات سلسلة التوريد وأدوات ذكاء الأعمال.
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Webgility
webgility.com
قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.
Veeqo
veeqo.com
الكل في واحد برنامج شحن التجارة الإلكترونية. يمكنك خفض التكلفة والوقت المستغرق لتنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ خالية من المتاعب.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite هي الطريقة الأسهل للعلامات التجارية وتجار التجزئة لإدراج منتجاتهم وبيعها في أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم.
Extensiv
extensiv.com
تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.
Channable
channable.com
توفر منصتنا الشاملة الحلول التي تحتاجها للحصول على رؤية أكبر وحملات إعلانية أكثر ذكاءً وتسويق أكثر تخصيصًا.
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
Sellercloud
sellercloud.com
الحل النهائي لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك والتوسع في المزيد من القنوات. تحكم بسهولة في المخزون والكتالوج والشراء والتنفيذ.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر ع...
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot هو المحور المركزي لمبيعاتك عبر الإنترنت. قم بتوصيل قنواتك وإدارة مخزونك وطلباتك وملصقات الشحن والتقارير المالية، يقدم Stockpilot مجموعة كاملة من الميزات لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال لوحة واحدة. نحن نقدم مجموعة واسعة من عمليات التكامل من كل سوق مهم ومتجر ويب CMS والع...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks هو حل شامل لإدارة معلومات المنتج (PIM) يساعد مركزيًا في إدارة جميع معلومات وبيانات منتجك. إلى جانب إدارة بيانات المنتج، يمكن لتجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت إدارة الأصول الرقمية بسهولة، ودمج بيانات المنتج الدقيقة بسلاسة إلى قنوات متعددة، وتحسين محتوى المنتج المتوافق مع معايير ...
3DSellers
3dsellers.com
أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce هي منصة رائدة للتجارة الإلكترونية ومتكاملة للسوق تتمثل رؤيتها في إنشاء أدوات وتقنيات تكامل آمنة ومحسنة وقابلة للتطوير للبائعين عبر الإنترنت لتزويدهم بقدرات متعددة القنوات. تساعد CedCommerce الأسواق عبر الإنترنت على إنشاء نظام بيئي متكامل محسّن من أجل إعداد سلس للبائع وتدفق مبسط لبيانات ا...
ChannelGrabber
channelgrabber.com
برنامج التجارة الإلكترونية متعدد القنوات ChannelGrabber لإدارة المخزون وإدارة الطلبات مع الفواتير والشحن والرسائل والمزيد. OrderHub سابقًا.
Omnirio
omnirio.com
يتيح لك Omnirio إدارة جميع متاجرك عبر الإنترنت في مكان واحد سهل الاستخدام حتى تتمكن من البيع في كل مكان!
Ectaro
ectaro.com
Ectaro هو حل برمجي شامل مصمم لتبسيط وأتمتة عملية التجارة الإلكترونية بأكملها، بدءًا من إدارة معلومات المنتج وحتى تلبية الطلبات وما بعده. مع مجموعة واسعة من الميزات والوظائف للاختيار من بينها، تعد Ectaro الأداة المثالية لأي بائع تجزئة عبر الإنترنت يتطلع إلى الارتقاء بأعماله إلى المستوى التالي. تقدم E...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator هو حل مرن لإدارة التجارة يسمح لك بتبسيط وأتمتة وإدارة منتجاتك وقوائمك وأسعارك ومخزونك وطلباتك عبر قنوات وأسواق متعددة. يقضي عملاء StoreAutomator وقتًا أقل بنسبة 50% في المهام الإدارية غير الضرورية، ونمو المبيعات بسرعة، وزيادة الإيرادات في السنة الأولى.
Sellbery
sellbery.com
تعد Sellbery طريقة سهلة للمتاجر عبر الإنترنت لتحسين مزامنة المنتج والطلب بين القنوات المختلفة. قم باستيراد القوائم ومزامنة جميع طلباتك بين منصات مثل Shopify وAmazon وeBay وغيرها الكثير. أصبح إطلاق قناة جديدة أسهل وأسرع.
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
Unicommerce
unicommerce.com
تأسست Unicommerce في عام 2012، وهي أكبر منصة SaaS لتمكين التجارة الإلكترونية في الهند في معالجة المعاملات من حيث الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، والتي تتيح الإدارة الشاملة لعمليات التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية والبائعين والخدمات اللوجستية. شركات تقديم الخدمة. تعمل مجموعتنا ...
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce هي أداة بيع متعددة القنوات تساعدك على دمج متجر رئيسي واحد مع قنوات مبيعات متعددة. فهو يمكّن المستخدمين من مركزية إدارة البيانات وإدارة جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة. يمكنك استخدام الأداة لإدراج المنتجات من منصة إلى أخرى، وإنشاء اتصالات بين قوائم القنوات ومنتجات المتجر الرئيسي المقابلة ...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastr...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker هو برنامج إدارة متعدد القنوات يعمل على تبسيط المبيعات عبر جميع المنصات مثل Amazon وeBay وEtsy وReverb وMirakl، مع أكثر من 1000 عملية تكامل أخرى. - من خلال الاستفادة من وحدة الأتمتة المتقدمة لدينا، يمكن للفرق معالجة الطلبات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى م...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse هي شركة برمجيات لحلول تكامل التجارة الإلكترونية عبر الحدود مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتميز بأنها داعم قوي للشركات التي ترغب في تحقيق النجاح في ساحة التجارة الإلكترونية الدولية. فهو يوفر مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة المخزون، وإدارة الطلبات، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة التق...
SellerSkills
sellerskills.com
تعمل مهارات البائع على تبسيط أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. من خلال برنامج إدارة المخزون والطلب وأوامر الشراء والشحن والإدراج على شبكة الإنترنت، نمنحك الثقة لإدارة وتوسيع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. توفر واجهة SellerSkills البديهية أدوات قوية ومؤتمتة لتبسيط قائمة منتجاتك، وتتكامل مع ا...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData هي منصة أتمتة التجارة المؤسسية الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعد منصة CrescoData Commerce Connect Platform عبارة عن منصة تكامل تقوم بتعيين بيانات المنتجات والمخزون والطلبات وأتمتتها بين منصات التجارة الرائدة في العالم. نحن نحب حل مشاكل خرائط البيانات التجارية والأتمتة المعقدة! اتص...
Stock Konnect
stockkonnect.co
اكتشف أسهل نظام لإدارة القوائم متعدد القنوات، يجعلك Stock Konnect على اتصال مع العملاء الجدد بغض النظر عن المكان الذي يتسوقون منه - يمكنك إنشاء ومزامنة وإدارة: القائمة والمخزون والطلبات من التجارة الإلكترونية متعددة القنوات على منصة واحدة بطريقة أبسط وأسرع وممتعة.
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimised هو برنامج لإدارة الخلاصات يمنحك التحكم الكامل في تحسين خلاصة المنتج الخاص بك. فهو يسمح لك بتحسين وتحرير خلاصات التسوق المتعددة دون تغيير موقع الويب الخاص بك أو الاعتماد على المطور الخاص بك.
Noverstock
noverstock.com
Noverstock هي شركة SaaS متطورة ومتخصصة في صناعة التجارة الإلكترونية. إنه حل شامل يسهل عمل التجار عبر الإنترنت من خلال تبسيط عملياتهم وزيادة كفاءتهم. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك إدارة المخزون وتلبية الطلبات وإدارة الشحن والتحليلات. مع Noverstock، يمكن للتجار عبر الإنترنت إدارة أعما...
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP: الحل النهائي لإدارة الأعمال Dux Software ERP هو الحل لجميع احتياجات إدارة الأعمال الخاصة بك في مكان واحد. يقدم برنامج SaaS (البرنامج كخدمة) الخاص بنا، المصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مجموعة كاملة من الأدوات التي ستساعدك على تحسين عملياتك وزيادة الكفاءة في عملك. مع Du...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch هو برنامج تجارة إلكترونية متعدد القنوات. فهو يسمح للبائعين بإدارة الطلبات والمنتجات والمخزون والمخزون بسهولة عبر الأسواق والمواقع الإلكترونية وحزم الحسابات وشركات الشحن من منصة واحدة سهلة الاستخدام.
crwizard
crwizard.com
قم بتحسين خلاصة منتجك، وتحسين إنفاقك. قم بجذب المزيد من الزيارات إلى متجرك عبر الإنترنت وزيادة معدل التحويل عن طريق تحسين بيانات خلاصة منتجك بناءً على احتياجات القنوات المختلفة مثل إعلانات قائمة المنتجات أو مواقع مقارنة الأسعار أو الشبكات التابعة. - قم باستيراد بيانات منتجك من مصادر مختلفة بما في ذل...
GoDataFeed
godatafeed.com
قم بإدارة كل جانب من جوانب بيانات منتجك وكيفية تسليمها إلى الرف الرقمي. أنشئ مصدرًا واحدًا للحقيقة باستخدام كتالوج ذكي يعمل على دمج بيانات المصدر وتوحيد التنسيقات وتحسين سمات الخلاصة. انشر الكتالوج الخاص بك من خلال عمليات التكامل الرائدة في الصناعة مع Google وAmazon وFacebook وPinterest وTikTok وأكث...
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker هو برنامج لإدارة المخزون لتجار التجارة الإلكترونية. يعمل Sumtracker على حل إدارة المخزون لكل من أصحاب المتاجر الفردية والمتاجر المتعددة. حافظ على مزامنة المخزون بين المتاجر على Shopify وAmazon وeBay وEtsy وBigCommerce وWooCommerce وWalmart. تحديث مخزون قوائم متعددة من خلال منتج واحد. التح...
easySales
easy-sales.com
easySales عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة تعمل على أتمتة أنشطة التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالبيع على قنوات متعددة بسهولة، مما يقلل من تكلفة التشغيل وتنمية أعمالهم. وهو يوفر أتمتة قائمة على السحابة ومتعددة القنوات لقوائم المنتجات وإدارة الطلبات، ومزامنة المخز...
SureDone
suredone.com
تقف SureDone في طليعة السوق وقنوات الكفاءة والفعالية، مما يدفع العلامات التجارية والمصنعين والبائعين المتطورين نحو نمو المبيعات والربحية. يوجد في قلب عروضنا منصة متطورة، مصممة لأتمتة وتبسيط العديد من جوانب البيع في السوق والقنوات. نحن نعمل على زيادة كفاءة وفعالية فريق السوق من خلال تبسيط وتوحيد وأتم...
Shopblocks
shopblocks.com
يضمن Shopblocks أسرع وقت للتجارة الإلكترونية بين الشركات لتحقيق القيمة في السوق، وهو أمر مضمون. إن التزامنا بنجاح العملاء، وبساطة التعليمات البرمجية المنخفضة أو المعدومة، وتكامل البيانات الموحدة من خلال محرك StockPort™ يوفر لك شريكًا للتجارة الإلكترونية ملتزمًا بنجاحك.
ShopVibes
shop-vibes.de
يجمع shopvibes بين إدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة الخلاصة/القناة وتحليلات الرف الرقمي في نظام مركزي واحد، وبالتالي يتيح التحسين الشامل عبر جميع قنوات المبيعات. وبالتالي، تدعم shopvibes العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة في مبيعات متعددة القنوات في جميع أنحاء أوروبا. باستخدام Shopvibes، يمك...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: الجيل التالي من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة الإلكترونية في عصر تتطلب فيه عمليات التجارة الإلكترونية السرعة والكفاءة، يظهر Kentro كبديل حديث لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية مثل NetSuite أو SAP. باعتباره نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد القنوات قائمًا على السحابة، تم تص...
Cymbio
cym.bio
تعمل Cymbio على تمكين نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال أول منصة شحن وسوق شاملة في العالم. يدعم مركز الأتمتة الشامل الخاص بنا B2B جميع الأنظمة والبروتوكولات والموردين بينما يعرض العلامات التجارية بسلاسة لنظام بيئي عالمي للبيع بالتجزئة. تدعم Cymbio أكثر من 800 من تجار التجزئة والأسواق وا...
Productsup
productsup.com
Productsup هي منصة رائدة من المنتج إلى المستهلك (P2C) تمكن المصنعين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات والأسواق من تحويل الفوضى التجارية إلى نجاح تجاري. توفر منصة Productsup P2C مجموعة من الحلول مثل إدارة الموجز، وتجربة السوق والتجارة الاجتماعية، ومشاركة محتوى المنتج، وتأهيل البائع والبائعين. وهي تعا...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام ...
Listing Mirror
listingmirror.com
List Mirror هو برنامج إدارة متعدد القنوات مصمم للأشخاص والشركات التي تبيع عبر الإنترنت. تتكامل List Mirror مع الأسواق الشائعة وتسمح لك بإدارة القوائم والشحن والمخزون من واجهة مستخدم واحدة. -نسخ قوائم المنتجات وإدارتها وإرسالها إلى الأسواق التي تختارها. -إدارة ومزامنة المخزونات بين كل مكان تبيعه. - ا...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هي منصة عمليات البيع بالتجزئة الحديثة المصممة للتجارة المتصلة. تقوم Flxpoint بربط سلسلة التوريد الخاصة بك بقنوات المبيعات الخاصة بك وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية بالكامل. قم بالبيع على نطاق واسع دون أن تؤدي العمليات اليدوية أو التطوير المخصص إلى إبطائك.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
قم بتحسين خلاصات البيانات الخاصة بك وأداء حملتك على أكثر من 1000 قناة للتجارة الإلكترونية. أداة تغذية البيانات الأكثر اختيارًا في 50 دولة. تجربة مجانية وتجريبية حية!
MikMak
mikmak.com
تسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات. توفر MikMak تحليلات تسويق التجارة الإلكترونية وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لتسريع المبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية.
SellerActive
selleractive.com
SellerActive هي أفضل أداة لإدارة التجارة الإلكترونية متعددة القنوات في السوق. تحقق من أدوات البائع عبر الإنترنت لدينا: إدارة القائمة، وتقنية إعادة التسعير الآلية، وإدارة الطلبات، والمزيد. استعد لأتمتة أعمالك التجارية عبر الإنترنت وتحسينها وتوسيعها باستخدام SellerActive.