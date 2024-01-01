برامج التسويق متعدد المستويات (MLM). - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التسويق متعدد المستويات (MLM)، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج البيع المباشر أو برنامج خطة الحفلات، على تسهيل الجوانب التشغيلية لشركات البيع المباشر وموزعيها خلال عمليات البيع والتسويق. يشكل التسويق متعدد المستويات شكلاً من أشكال التسويق الشبكي حيث يحصل الموزعون المستقلون على تعويض مقابل بيع منتجات الشركة أو خدماتها مباشرة إلى المستهلكين. تشمل المنتجات التي يتم تسويقها بشكل شائع ضمن الامتيازات والرهون البحرية مستحضرات التجميل والأطعمة الصحية والسلع المنزلية. ضمن إطار الامتيازات والرهون البحرية، يُطلب من الموزعين تجنيد موزعين جدد من اتصالاتهم الشخصية، وتشكيل ما يسمى "downline" الخاص بهم. التعويض ضمن هذا الهيكل ذو شقين: يكسب الموزعون من مبيعاتهم المباشرة ويحصلون بالإضافة إلى ذلك على عمولات بناءً على المبيعات الناتجة عن مرؤوسيهم. في حين أن التسويق متعدد المستويات يظل نموذجًا تجاريًا قانونيًا، فقد تم تصنيف بعض شركات الامتيازات والرهونات البحرية على أنها مخططات هرمية. والجدير بالذكر أن المخططات الهرمية غير قانونية في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والهند وأستراليا.