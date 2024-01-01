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برنامج التسويق متعدد المستويات (MLM). - التطبيقات الأكثر شعبية - كولومبيا
يعمل برنامج التسويق متعدد المستويات (MLM)، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج البيع المباشر أو برنامج خطة الحفلات، على تسهيل الجوانب التشغيلية لشركات البيع المباشر وموزعيها خلال عمليات البيع والتسويق. يشكل التسويق متعدد المستويات شكلاً من أشكال التسويق الشبكي حيث يحصل الموزعون المستقلون على تعويض مقابل بيع منتجات الشركة أو خدماتها مباشرة إلى المستهلكين. تشمل المنتجات التي يتم تسويقها بشكل شائع ضمن الامتيازات والرهون البحرية مستحضرات التجميل والأطعمة الصحية والسلع المنزلية. ضمن إطار الامتيازات والرهون البحرية، يُطلب من الموزعين تجنيد موزعين جدد من اتصالاتهم الشخصية، وتشكيل ما يسمى "downline" الخاص بهم. التعويض ضمن هذا الهيكل ذو شقين: يكسب الموزعون من مبيعاتهم المباشرة ويحصلون بالإضافة إلى ذلك على عمولات بناءً على المبيعات الناتجة عن مرؤوسيهم. في حين أن التسويق متعدد المستويات يظل نموذجًا تجاريًا قانونيًا، فقد تم تصنيف بعض شركات الامتيازات والرهونات البحرية على أنها مخططات هرمية. والجدير بالذكر أن المخططات الهرمية غير قانونية في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والهند وأستراليا.
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Pamtree
pamtree.com
Pamtree عبارة عن منصة أعمال مجانية وتطبيق الامتيازات والرهون البحرية، تم إنشاؤها خصيصًا لمحترفي التسويق الشبكي. بدلاً من حمل ملف ثقيل حولك أو قضاء ساعات لا حصر لها مقيدًا بالسلاسل إلى مكتبك، يمكنك تنزيل تطبيق واحد بسيط ومعرفة ما يعنيه حقًا العمل "بمرونة". قم بإدارة جهات الاتصال، وإنشاء قوائم المهام،...
Infinite MLM Software
infinitemlmsoftware.com
يعد برنامج Infinite الامتيازات والرهون البحرية حلاً موحدًا لجميع أنواع خطط أعمال الامتيازات والرهون البحرية مثل خطط الثنائية أو المصفوفة أو أحادية المستوى أو أي خطط تعويض أخرى.
Penny AI
pennyapp.com
تعمل Penny على زيادة الإيرادات بشكل كبير من خلال الخبرة الميدانية القابلة للتكرار التي يطلبها المستشارون والقادة مع تزويدك بالبيانات والرؤى بوتيرة الابتكار التي تحتاجها. تم تصميم Penny لمساعدة مستشاري المبيعات على التفاعل مع العملاء وأتمتة سير عمل المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا ا...