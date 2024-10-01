برنامج الرواتب متعدد البلدان - التطبيقات الأكثر شعبية - جيرسي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج كشوف المرتبات متعدد البلدان على تسهيل معالجة كشوف المرتبات عبر البلدان المختلفة من خلال إنشاء وإدارة قواعد كشوف المرتبات المصممة خصيصًا لكل موقع. تضمن هذه الحلول الامتثال للسياسات الداخلية واللوائح الوطنية والدولية. غالبًا ما تستخدم الشركات متعددة الجنسيات برامج كشوف المرتبات متعددة البلدان داخل أقسام الموارد البشرية لديها لتعزيز دقة كشوف المرتبات. يمكن نشر هذا البرنامج كجزء من مجموعة أوسع لإدارة رأس المال البشري أو مجموعة إدارة الموارد البشرية، أو كمنتج مستقل. عادةً ما يتكامل برنامج كشوف المرتبات متعدد البلدان مع الأنظمة المالية مثل برامج المحاسبة أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بالإضافة إلى مجموعات إدارة الموارد البشرية. في الحالات التي لا يتم فيها تنفيذ البرنامج في جميع المواقع، قد يكون التكامل مع برنامج الرواتب المحلي ضروريًا أيضًا.