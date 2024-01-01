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برامج التسويق عبر الهاتف المحمول - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا
من خلال برامج التسويق عبر الهاتف المحمول، يمكن للشركات وضع إستراتيجيات وتنفيذ والإشراف على مجموعة متنوعة من المبادرات التسويقية التي تستهدف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة عبر متصفحات الويب والتطبيقات ومنصات الإعلان على الأجهزة المحمولة. تستفيد العديد من الصناعات مثل البيع بالتجزئة وتناول الطعام والسفر والترفيه من هذه الأدوات لجذب جماهير الأجهزة المحمولة من خلال العروض والخصومات والاستطلاعات. مع القدرة على جمع بيانات المستخدم مثل سجل التصفح والموقع، يسهل برنامج التسويق عبر الهاتف المحمول التعاملات المخصصة وفي الوقت المناسب مع كل من العملاء الحاليين والمحتملين. غالبًا ما يؤدي هذا التفاعل السريع إلى توليد مبيعات سريعة أو اكتساب مشتركين، حيث يمكن للعملاء الاستجابة بسرعة عبر أجهزتهم المحمولة. إن دمج حلول البرامج هذه مع التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات الإشعارات الاستباقية يمكّن فرق التسويق من تعزيز تواجدها عبر الحملات.
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Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة...
Appsflyer
appsflyer.com
تساعد AppsFlyer العلامات التجارية على اتخاذ خيارات جيدة لأعمالها وعملائها من خلال القياس المتقدم وتحليلات البيانات والربط العميق والمشاركة والحماية من الاحتيال وغرفة البيانات النظيفة وتقنيات الحفاظ على الخصوصية. استنادًا إلى فكرة أن العلامات التجارية يمكنها زيادة خصوصية العملاء مع توفير تجارب استثنا...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
Notifyre
notifyre.com
ارفع مستوى اتصالات عملك من خلال حلول الرسائل النصية القصيرة والفاكس الآمنة من Notifyre. يمكنك تبسيط عمليات الرسائل النصية القصيرة والفاكس عبر الإنترنت، عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق، أو التكامل بسهولة من خلال واجهة برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة والفاكس سهلة المطورين. نحن حاصلون على شهادة ISO 2700...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف ...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تمكن أكثر من مليون شركة من تسليم أكثر من 12 مليار رسالة يوميًا. يدعم نظام المراسلة متعدد القنوات البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق والرسائل النصية القصيرة والأنشطة المباشرة لـ Apple. تم تصميم OneSignal، المدعوم بهندسة معمارية فائقة، ل...
Flowcode
flowcode.com
أطلق العنان لقوة الاتصالات المباشرة. Flowcode هو مزود QR الموثوق به رقم 1 للتحويلات الفورية والبيانات في الوقت الفعلي. نحن نقدم أدوات عبر الإنترنت مثل جمع بيانات الطرف الأول، والجيل التالي من بيانات التقارير الجغرافية، والصفحات المقصودة للجوال أولاً، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API).
CallFire
callfire.com
توفر CallFire حلول تسويق صوتي سهلة الاستخدام وذاتية الخدمة لآلاف الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. نحن متخصصون في مساعدة الشركات المحلية على النمو والاحتفاظ بإيراداتها من خلال خدمات التواصل والمشاركة مثل الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والبث الصوتي وتتبع المكالمات. بالإضافة إلى خدمة الشركات ا...
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...
Attentive
attentive.com
Attentive® هي منصة التسويق التحادثي رقم 1 في العالم، وهي مصممة لتحسين أداء الرسائل من خلال تفاعلات الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني 1:1. من خلال غرس الذكاء في كل مرحلة من رحلة الشراء للمستهلك، يعمل برنامج Attentive على تمكين الشركات من تحقيق تواصل شخصي للغاية مع عملائها على نطاق واسع. من خل...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...
Patch Customer Retention
patchretention.com
أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واح...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبري...
monetag
monetag.com
Monetag عبارة عن منصة لتحقيق الدخل من أجهزة سطح المكتب، وشبكة الويب المحمولة، والجماهير داخل التطبيق، ومخزون الإعلانات المتبقية، وحركة المرور الاجتماعية مع إمكانية الوصول إلى المعلنين في جميع أنحاء العالم والأدوات الموجهة نحو الإيرادات العالية.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
يعد Mobile Roadie أقوى منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid وiPad وMobile Web. يمكنك إنشاء التطبيقات واستضافتها وإنشائها في دقائق.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica عبارة عن أداة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول وبأسعار معقولة وموثوقة (نعم، هذا ممكن) توفر تحليلاً شاملاً لسلوك مستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، والإيرادات داخل التطبيق، وحملات الاستحواذ على الهاتف المحمول، وبيانات الأعطال. تم إطلاقه في عام 2013، وهو يتيح لأكثر من 60 ألف تطبيق ل...
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Iterable
iterable.com
Iterable عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تجمع بين بيانات العملاء في الوقت الفعلي والقدرة على إنشاء تجارب لتنشيط العملاء عبر القنوات في وقت قياسي - نحن نساعد العلامات التجارية على تقديم تجارب مبهجة من خلال اتصالات منسقة وفردية وديناميكية على نطاق واسع. بفضل حلول التخصيص الذكية المدعومة بـ Iterable AI،...
Branch
branch.io
يوفر الفرع حلولاً تعمل على توحيد قياس المستخدم عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية والقنوات المختلفة، وتقديم تجربة سلسة للعملاء بغض النظر عن المكان الذي يأتي منه المستخدم. أدى ظهور الهاتف المحمول إلى تقسيم الأعمال التجارية اليوم، مما تسبب في إسناد غير دقيق وروابط لا تعمل، مما أدى إلى إهدار الإنفاق التسويق...
Braze
braze.com
Braze هي منصة رائدة لمشاركة العملاء تعمل على تعزيز الاتصالات الدائمة بين المستهلكين والعلامات التجارية التي يحبونها. يسمح Braze لأي جهة تسويق بجمع أي كمية من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأنها من أي مصدر، حتى يتمكنوا من التفاعل بشكل إبداعي مع العملاء في الوقت الفعلي، عبر القنوات من منصة واحدة. بدءًا م...
MailUp
mailup.com
يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: ا...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
TextUs
textus.com
TextUs هي المنصة الرائدة لمشاركة المستهلكين للقائمين بالتوظيف والبائعين والتي تعمل على إنشاء خطوط الأنابيب وتحسين معدلات التحويل. يحب المستخدمون TextUs لأنه يسمح لهم بالتواصل بشكل أكثر فعالية مع المرشحين والمحتملين والعملاء. قم بزيادة إنتاجية الوظيفة إلى الحد الأقصى من خلال الحصول على المزيد من الاس...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend هو برنامج اتصالات للشركات والمطورين. نحن نقدم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والصوت والبريد عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس - لمساعدتك في التحدث إلى الأشخاص الذين يهمونك. يتم دعم ClickSend بواسطة فريقنا الموهوب الذي يضم أكثر من 100 شخص يعملون في أستراليا والفلبين وإنجلتر...
Appcues
appcues.com
تعمل Appcues على تسهيل قياس وتحسين اعتماد المنتج على تطبيقات الويب والهاتف المحمول - بدون مطور. تعمل المنصة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية على تمكين الفرق غير الفنية من تتبع استخدام المنتج وتحليله، ونشر جولات وإعلانات واستطلاعات رائعة داخل التطبيق، في دقائق معدودة. تحظى Appcues بثقة الآلاف من الشر...
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet عبارة عن منصة لأتمتة التسويق المباشر للمسوقين والوكالات والطابعات عبر البريد المباشر. يقوم مسوقو Boingnet بتطوير قنوات متعددة قوية باستخدام عناوين URL مخصصة (pURLs) التي تتتبع الاستجابة وتخصيص قنوات الويب والبريد الإلكتروني وتتكامل مع أتمتة التسويق ومنصات إدارة علاقات العملاء. تتيح لك ميزة ...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia هو مزود برامج تسويق ومراسلة متعدد القنوات عبر الإنترنت، ويقدم التسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني والبث الصوتي والمراسلة الفورية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية وأنواع مختلفة من المنظمات ذات العضوية. وقد احتلت Trumpia المرتبة 46 ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Prokeep
prokeep.com
تأسست Prokeep في عام 2016، وهي برنامج إدارة تجربة العملاء الرائد في التوزيع لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة الأنظمة. ...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات للعملاء مخصصة للغاية، بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطن...
Apxor
apxor.com
Apxor عبارة عن منصة دفع رقمية رائدة بدون تعليمات برمجية، وهي مصممة لفرق المنتجات والنمو لتطبيقات المستهلكين ومواقع الويب للمساعدة في زيادة الاحتفاظ والإيرادات. يساعد Apxor في تعزيز تجربة المستخدم والمشاركة من خلال اكتشاف الميزات السياقية والتعليم. يتيح ذلك للمنتجات إمكانية تأهيل المستخدمين وتنشيطهم ...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Listrak
listrak.com
Listrak هي منصة مشاركة العملاء الرائدة في صناعة البيع بالتجزئة. تقدم Listrak نتائج لأكثر من 1000 بائع تجزئة من خلال توفير أفضل خدمات البريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وتسويق دقة الهوية ودفع الإشعارات من خلال التنسيق السلس عبر القنوات. يوفر نهج Listrak للبيانات أولاً تخصيصًا بنسبة 1:1 على نطاق ...
Bryj
bryj.ai
من خلال منصة SaaS التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم Bryj تجارب مذهلة وشاملة لتطبيقات الهاتف المحمول بشكل أسرع وبميزانية محدودة وبموارد تقنية أقل. تعمل منصة Bryj على تشغيل التطبيقات من خلال حل مصدر واحد يربط أنظمة المؤسسة بسلاسة، ويوفر تحليلات ذكية وAl، ويدعم أدوات تسويق UX، ويستخدم مكون استوديو التط...
Sonar
sendsonar.com
لقد فتحت الرسائل النصية إمكانيات جديدة لكيفية قيام فرق المبيعات والتسويق ببناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء. قد يكون تأهيل العملاء المحتملين، وتحويل العملاء المحتملين، والتفاعل مع العملاء أمرًا صعبًا. نقدم لكم Marchex Sonar، منصة الرسائل النصية الذكية المصممة للأعمال. استخدم قوة الذكاء...
Voxie
voxie.com
Voxie هي الشركة الرائدة في مجال تسويق النصوص التحادثية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تساعد العلامات التجارية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم على التواصل مع عملائها والتعلم منهم لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل ملحوظ. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.voxie.com.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz هو حل تسويق نصي شامل يساعد الشركات على تنمية عدد المشتركين لديها وتقديم تجارب تسوق مخصصة 1:1 على نطاق واسع. استفد من الرسائل النصية المصورة وصفحات المبيعات المخصصة للحصول على أعلى معدلات الفتح والتحويلات. استفد من تحليلات الحملة المتقدمة لكسب المزيد من المشتركين وتقسيمهم استنادًا إلى بيانات ني...
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخ...
Airbridge
airbridge.io
Airbridge هو حل قياس موحد يتميز بقياس الأجهزة المحمولة (MMP)، وإسناد اللمس المتعدد (MTA)، والتزايدية، ونمذجة المزيج التسويقي (MMM) في لوحة معلومات موحدة واحدة - مما يساعد المسوقين على اكتشاف مصادر النمو الحقيقية وتعظيمها مع تمكينهم باستخدام أدوات مثل الارتباط العميق، وتحليلات التسويق في الوقت الفعلي...
Airship
airship.com
يعد عملاء تطبيقات الهاتف المحمول أكثر قيمة بثلاثة أضعاف من العملاء الذين لا يستخدمون التطبيقات في المتوسط. شركة Airship، شركة تجربة تطبيقات الهاتف المحمول، تمكن العلامات التجارية من الحصول على هذه القيمة. منصة تجربة تطبيق Airship توفر منصة Airship حلاً شاملاً للحصول على القيمة عبر دورة حياة تطبيق ال...
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss هي أول أداة AMN (رعاية متنقلة آلية) للعائلات المتعددة. تتيح عمليات التكامل القوية مع برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متعددة الأسر وبرامج إدارة الممتلكات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لعملائها تعزيز عملاءهم المتوقعين من خلال صفحات مقصودة مخصصة ومخصصة. يرى عملاء Nurture Boss تفاعلًا أكب...
Appnext
appnext.com
Appnext هو أكبر نظام أساسي مستقل لاكتشاف التطبيقات، ويقدم محرك التوصيات الوحيد في السوق، والذي يشمل الاكتشاف داخل التطبيق وعلى الجهاز. تدعم منصة Appnext Discovery 6.5 مليار توصية يومية للتطبيقات عبر أكثر من 20 تفاعلًا على طول رحلة الهاتف المحمول اليومية للمستخدمين. من خلال شراكاتها المباشرة مع كبار ...
Reteno
reteno.com
Reteno عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم للشركات التي تعتمد على التطبيق أولاً. تساعد ميزات Reteno على تقليل توقف العملاء وتحقيق أقصى استفادة من اتصالاتك التسويقية. تعمل Reteno على تسهيل إدارة الحملات عبر الهاتف المحمول والدفع عبر الويب، وداخل التطبيق، وصندوق الوارد للتطبيقات، والبريد الإلكتروني، والرسا...
Apester
apester.com
قم بتعزيز التسويق ومسار التحويل الخاص بك من خلال تجارب المحتوى التفاعلي التي تولد المزيد من العملاء المحتملين، وتجذب المستخدمين وتحولهم، وتعزز الاحتفاظ بهم.
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) عبارة عن منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وت...
Appgain.io
appgain.io
Appgain عبارة عن منصة متكاملة لتسويق الويب والهواتف المحمولة، تساعد تطبيقات الهاتف المحمول والويب على جذب المزيد من المستخدمين وتحسين المشاركة في نظام أساسي واحد. 200 مليار دولار تم إنفاقها بحلول عام 2020، فقط لتتمكن من تنزيل التطبيقات، و75% منها، لا تفتح التطبيق مطلقًا! يركز Appgain.io على إعادة ال...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual هي شركة بيانات موقع تساعد المسوقين ومؤسساتهم على استخدام الموقع لفهم المستهلكين والوصول إليهم وإشراكهم بشكل أفضل. تُعد بيانات الموقع أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً للمسوقين والعلامات التجارية. أصبح عالمنا الآن متنقلاً، والحوسبة في كل مكان، وقوة بيانات الموقع تساعد الشركات على ...
Cordial
cordial.com
تعد Cordial منصة تسويق حقيقية تعمل على تمكين العلامات التجارية من أتمتة استراتيجياتها التسويقية بالكامل وتغيير طريقة عملها. تم تصميم Cordial باتباع نهج يركز على العملاء، ويجمع بين مرونة البيانات المتقدمة والأتمتة التكيفية المتطورة والذكاء الاصطناعي المتطور لوضع استراتيجيات تسويقية جديدة واختبارها وت...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإحالة الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل...