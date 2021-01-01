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برامج التسويق عبر الهاتف المحمول - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
من خلال برامج التسويق عبر الهاتف المحمول، يمكن للشركات وضع إستراتيجيات وتنفيذ والإشراف على مجموعة متنوعة من المبادرات التسويقية التي تستهدف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة عبر متصفحات الويب والتطبيقات ومنصات الإعلان على الأجهزة المحمولة. تستفيد العديد من الصناعات مثل البيع بالتجزئة وتناول الطعام والسفر والترفيه من هذه الأدوات لجذب جماهير الأجهزة المحمولة من خلال العروض والخصومات والاستطلاعات. مع القدرة على جمع بيانات المستخدم مثل سجل التصفح والموقع، يسهل برنامج التسويق عبر الهاتف المحمول التفاعلات المخصصة وفي الوقت المناسب مع كل من العملاء الحاليين والمحتملين. غالبًا ما يؤدي هذا التفاعل السريع إلى توليد مبيعات سريعة أو اكتساب مشتركين، حيث يمكن للعملاء الاستجابة بسرعة عبر أجهزتهم المحمولة. إن دمج هذه الحلول البرمجية مع التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات الإشعارات الاستباقية يمكّن فرق التسويق من تعزيز تواجدها عبر الحملات.
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Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
يعد Mobile Roadie أقوى منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid وiPad وMobile Web. يمكنك إنشاء التطبيقات واستضافتها وإنشائها في دقائق.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
ClickSend
clicksend.com
تواصل مع عملائك وموظفيك عبر الرسائل النصية القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني والوسائط الغنية والبريد المباشر والمزيد باستخدام ClickSend. من الفردي إلى التوسع من خلال تطبيق الويب أو واجهة برمجة التطبيقات أو التكامل.
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة ...
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...
Attentive
attentive.com
منصة مبتكرة لتنمية مشتركي الهاتف المحمول وتوصيل الرسائل ذات الصلة.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Patch Customer Retention
patchretention.com
أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واح...
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
monetag
monetag.com
Monetag عبارة عن منصة لتحقيق الدخل من سطح المكتب، وشبكة الويب المحمولة، والجماهير داخل التطبيق، ومخزون الإعلانات المتبقية، وحركة المرور الاجتماعية مع إمكانية الوصول إلى المعلنين في جميع أنحاء العالم والأدوات الموجهة نحو الإيرادات العالية.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
Appsflyer
appsflyer.com
قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.
Branch
branch.io
العلامات التجارية الرقمية تنمو في الفرع. قم بتنمية أعمالك باستخدام حلول على مستوى المؤسسات مصممة لزيادة مشاركة المستخدم الشاملة وتوفير قياس شامل لفعالية التسويق عبر جميع الأجهزة والقنوات والأنظمة الأساسية.
Notifyre
notifyre.com
ارفع مستوى اتصالات عملك من خلال حلول الرسائل النصية القصيرة والفاكس الآمنة من Notifyre. يمكنك تبسيط عمليات الرسائل النصية القصيرة والفاكس عبر الإنترنت، عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق، أو التكامل بسهولة من خلال واجهة برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة والفاكس سهلة المطورين. نحن حاصلون على شهادة ISO 2700...
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
TextUs
textus.com
TextUs هي المنصة الرائدة لمشاركة المستهلكين للقائمين بالتوظيف والبائعين والتي تعمل على تحفيز إنشاء خطوط الأنابيب وتحسين معدلات التحويل. يحب المستخدمون TextUs لأنه يسمح لهم بالتواصل بشكل أكثر فعالية مع المرشحين والمحتملين والعملاء. قم بزيادة إنتاجية الوظيفة إلى الحد الأقصى من خلال الحصول على المزيد م...
Appcues
appcues.com
إن تأهيل المستخدم هو مجرد البداية. تعمل Appcues على تمكين الفرق التي يقودها المنتج من قياس اعتماد المنتج وتحسينه - بدون مطور. قم بإنشاء حساب مجاني للبدء.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet عبارة عن منصة لأتمتة التسويق المباشر للمسوقين والوكالات والطابعات عبر البريد المباشر. يقوم مسوقو Boingnet بتطوير قنوات متعددة قوية باستخدام عناوين URL مخصصة (pURLs) التي تتتبع الاستجابة وتخصيص قنوات الويب والبريد الإلكتروني وتتكامل مع أتمتة التسويق ومنصات إدارة علاقات العملاء. تتيح لك ميزة ...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia هو مزود برامج تسويق ومراسلة متعدد القنوات عبر الإنترنت، ويقدم التسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني والبث الصوتي والمراسلة الفورية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية وأنواع مختلفة من منظمات العضوية. وقد احتلت Trumpia المرتبة 46 في شرك...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Apxor
apxor.com
Apxor عبارة عن منصة دفع رقمية رائدة بدون تعليمات برمجية، وهي مصممة لفرق المنتجات والنمو لتطبيقات المستهلكين ومواقع الويب للمساعدة في زيادة الاحتفاظ والإيرادات. يساعد Apxor في تعزيز تجربة المستخدم والمشاركة من خلال اكتشاف الميزات السياقية والتعليم. يتيح ذلك للمنتجات إمكانية تأهيل المستخدمين وتنشيطهم ...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
Bryj
bryj.ai
من خلال منصة SaaS التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم Bryj تجارب تطبيقات الهاتف المحمول المذهلة والمتكاملة بشكل أسرع وبميزانية محدودة وبموارد تقنية أقل. تعمل منصة Bryj على تشغيل التطبيقات من خلال حل مصدر واحد يربط أنظمة المؤسسة بسلاسة، ويوفر تحليلات ذكية وAl، ويدعم أدوات تسويق UX، ويستخدم مكون استوديو...
Sonar
sendsonar.com
لقد فتحت الرسائل النصية إمكانيات جديدة لكيفية قيام فرق المبيعات والتسويق ببناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء. قد يكون تأهيل العملاء المحتملين، وتحويل العملاء المحتملين، والتفاعل مع العملاء أمرًا صعبًا. نقدم لكم Marchex Sonar، منصة الرسائل النصية الذكية المصممة للأعمال. استخدم قوة الذكاء...
Voxie
voxie.com
Voxie هي الشركة الرائدة في مجال تسويق النصوص التحادثية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تساعد العلامات التجارية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم على التواصل مع عملائها والتعلم منهم لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل ملحوظ. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.voxie.com.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.
Airbridge
airbridge.io
منصة إسناد عالمية للويب والتطبيق لقياس فعالية التسويق الحقيقية عبر الأجهزة والهويات والأنظمة الأساسية.
Airship
airship.com
قم بتوصيل رسائل ذات معنى في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل باستخدام منصة Customer Engagement Platform المصممة للعلامات التجارية للمؤسسات. يتعلم أكثر.
Reteno
reteno.com
Reteno عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم للشركات التي تعتمد على التطبيق أولاً. تساعد ميزات Reteno على تقليل توقف العملاء وتحقيق أقصى استفادة من اتصالاتك التسويقية. تعمل Reteno على تسهيل إدارة الحملات عبر الهاتف المحمول والدفع عبر الويب، وداخل التطبيق، وصندوق الوارد للتطبيقات، والبريد الإلكتروني، والرسا...
Apester
apester.com
قم بتعزيز التسويق ومسار التحويل الخاص بك من خلال تجارب المحتوى التفاعلي التي تولد المزيد من العملاء المحتملين، وتجذب المستخدمين وتحولهم، وتعزز الاحتفاظ بهم.
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Mobiz
app.mobiz.co
قم بتعزيز تسويق الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال صفحات مقصودة ديناميكية وعالية التحويل يتم إرسالها مباشرة إلى أيدي عملائك.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss هي أول أداة AMN (رعاية متنقلة آلية) للعائلات المتعددة. عمليات التكامل القوية مع برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متعددة الأسر الأكثر استخدامًا وبرامج إدارة الممتلكات تمكن عملائها من رعاية عملاءهم المتوقعين من خلال صفحات مقصودة مخصصة ومخصصة. يرى عملاء Nurture Boss تفاعلًا أكبر بمقدار 3 أ...
Appnext
appnext.com
Appnext هو أكبر نظام أساسي مستقل لاكتشاف التطبيقات، ويقدم محرك التوصيات الوحيد في السوق، والذي يشمل الاكتشاف داخل التطبيق وعلى الجهاز. تدعم منصة Appnext Discovery 6.5 مليار توصية يومية للتطبيقات عبر أكثر من 20 تفاعلًا على طول رحلة الهاتف المحمول اليومية للمستخدمين. من خلال شراكاتها المباشرة مع كبار ...
Appgain.io
appgain.io
Appgain عبارة عن منصة متكاملة لتسويق الويب والهواتف المحمولة، تساعد تطبيقات الهاتف المحمول والويب على جذب المزيد من المستخدمين وتحسين المشاركة في نظام أساسي واحد. 200 مليار دولار تم إنفاقها بحلول عام 2020، فقط لتتمكن من تنزيل التطبيقات، و75% منها، لا تفتح التطبيق مطلقًا! يركز Appgain.io على إعادة ال...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual هي شركة بيانات موقع تساعد المسوقين ومؤسساتهم على استخدام الموقع لفهم المستهلكين والوصول إليهم وإشراكهم بشكل أفضل. تُعد بيانات الموقع أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً للمسوقين والعلامات التجارية. أصبح عالمنا الآن متنقلاً، والحوسبة في كل مكان، وقوة بيانات الموقع تساعد الشركات على ...
Cordial
cordial.com
تعد Cordial منصة تسويق حقيقية تعمل على تمكين العلامات التجارية من أتمتة استراتيجياتها التسويقية بالكامل وتغيير طريقة عملها. تم تصميم Cordial باتباع نهج يركز على العملاء، ويجمع بين مرونة البيانات المتقدمة والأتمتة التكيفية المتطورة والذكاء الاصطناعي المتطور لوضع استراتيجيات تسويقية جديدة واختبارها وت...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإسناد الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل...