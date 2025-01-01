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برامج التجارة الإلكترونية المتنقلة
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برامج التجارة الإلكترونية المتنقلة - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول (m-commerce) للشركات تحسين تجربة التسوق للمستهلكين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة التي تناسب صناعتها والجمهور المستهدف. يستخدم برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في المقام الأول من قبل متخصصي التجارة الإلكترونية وأحيانًا بواسطة فرق التسويق، ويضمن التزام التطبيقات بإرشادات العلامة التجارية للشركة. من المهم تمييز هذا البرنامج عن الإصدارات المحمولة لمنصات التجارة الإلكترونية. يجب أن تسمح برامج التجارة الإلكترونية للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جديدة، وليس فقط تعديل التطبيقات الحالية. للتأهل لهذه الفئة، يجب أن تتضمن برامج تطوير الأجهزة المحمولة وظائف محددة للتجارة الإلكترونية.

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Ecwid

Ecwid

ecwid.com

إكود هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح إضافة متجر عبر الإنترنت لأي موقع أو صفحة تواصل اجتماعي، مع ميزات لإدارة المبيعات والتسويق.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات موبايل أصلية بسهولة ودون الحاجة لكتابة كود.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire هو منصة لتطوير التطبيقات للهواتف المحمولة، تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة لنظامي iOS و Android بسهولة، دون الحاجة لكتابة رمز.

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Builder.ai هو منصة لإنشاء تطبيقات ومواقع مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح للمستخدمين تصميم حلول برمجية دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

nandbox

nandbox

nandbox.com

تطبيق nandbox يتيح إنشاء تطبيقات أصلية لأندرويد و iOS بدون الحاجة لخبرة برمجية، مع قوالب مصممة مسبقاً وفترة تجريبية مجانية.

Shopney

Shopney

shopney.co

Shopney هو منشئ تطبيقات موبايل لمتاجر Shopify و Shopify Plus، يحول المتاجر إلى تطبيقات آيفون وأندرويد مع ميزات مثل الدردشة والتخصيص.

Tapcart

Tapcart

tapcart.com

تطبيق Tapcart يتيح لمتاجر Shopify إنشاء تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة بسهولة وإرسال إشعارات دفع للعملاء.

Mowico

Mowico

mowico.com

Mowico هو منشئ تطبيقات بدون كود يساعد الشركات على تحويل متاجرها الإلكترونية إلى تطبيقات موبايل بسهولة وسرعة.

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps هو منصة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول لمحلات Shopify، تعمل على زيادة المبيعات من خلال تحسين تجربة المستخدم ودعم الدفع متعدد العملات.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Builderfly هو تطبيق لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة، يساعد الشركات على تصميم تجارب مخصصة، إدارة المنتجات، ومزامنة المبيعات عبر قنوات متعددة.

JMango360

JMango360

jmango360.com

JMango360 تطبيق يدعم الشركات في إنشاء تطبيقات موبايل للتجارة الإلكترونية، مما يسهل تجربة التسوق ويزيد من التفاعل والمبيعات عبر الهاتف.

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