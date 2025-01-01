برامج التجارة الإلكترونية المتنقلة - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول (m-commerce) للشركات تحسين تجربة التسوق للمستهلكين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة التي تناسب صناعتها والجمهور المستهدف. يستخدم برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في المقام الأول من قبل متخصصي التجارة الإلكترونية وأحيانًا بواسطة فرق التسويق، ويضمن التزام التطبيقات بإرشادات العلامة التجارية للشركة. من المهم تمييز هذا البرنامج عن الإصدارات المحمولة لمنصات التجارة الإلكترونية. يجب أن تسمح برامج التجارة الإلكترونية للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جديدة، وليس فقط تعديل التطبيقات الحالية. للتأهل لهذه الفئة، يجب أن تتضمن برامج تطوير الأجهزة المحمولة وظائف محددة للتجارة الإلكترونية.
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Ecwid
ecwid.com
إكود هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح إضافة متجر عبر الإنترنت لأي موقع أو صفحة تواصل اجتماعي، مع ميزات لإدارة المبيعات والتسويق.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات موبايل أصلية بسهولة ودون الحاجة لكتابة كود.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هو منصة لتطوير التطبيقات للهواتف المحمولة، تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة لنظامي iOS و Android بسهولة، دون الحاجة لكتابة رمز.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai هو منصة لإنشاء تطبيقات ومواقع مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح للمستخدمين تصميم حلول برمجية دون الحاجة إلى خبرة تقنية.
nandbox
nandbox.com
تطبيق nandbox يتيح إنشاء تطبيقات أصلية لأندرويد و iOS بدون الحاجة لخبرة برمجية، مع قوالب مصممة مسبقاً وفترة تجريبية مجانية.
Shopney
shopney.co
Shopney هو منشئ تطبيقات موبايل لمتاجر Shopify و Shopify Plus، يحول المتاجر إلى تطبيقات آيفون وأندرويد مع ميزات مثل الدردشة والتخصيص.
Tapcart
tapcart.com
تطبيق Tapcart يتيح لمتاجر Shopify إنشاء تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة بسهولة وإرسال إشعارات دفع للعملاء.
Mowico
mowico.com
Mowico هو منشئ تطبيقات بدون كود يساعد الشركات على تحويل متاجرها الإلكترونية إلى تطبيقات موبايل بسهولة وسرعة.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps هو منصة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول لمحلات Shopify، تعمل على زيادة المبيعات من خلال تحسين تجربة المستخدم ودعم الدفع متعدد العملات.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly هو تطبيق لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة، يساعد الشركات على تصميم تجارب مخصصة، إدارة المنتجات، ومزامنة المبيعات عبر قنوات متعددة.
JMango360
jmango360.com
JMango360 تطبيق يدعم الشركات في إنشاء تطبيقات موبايل للتجارة الإلكترونية، مما يسهل تجربة التسوق ويزيد من التفاعل والمبيعات عبر الهاتف.
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