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برامج التجارة الإلكترونية المتنقلة - التطبيقات الأكثر شعبية - العراق
يتيح برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول (m-commerce) للشركات تحسين تجربة التسوق للمستهلكين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة التي تناسب صناعتها والجمهور المستهدف. يستخدم برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في المقام الأول من قبل متخصصي التجارة الإلكترونية وأحيانًا بواسطة فرق التسويق، ويضمن التزام التطبيقات بإرشادات العلامة التجارية للشركة. من المهم تمييز هذا البرنامج عن الإصدارات المحمولة لمنصات التجارة الإلكترونية. يجب أن تسمح برامج التجارة الإلكترونية للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جديدة، وليس فقط تعديل التطبيقات الحالية. للتأهل لهذه الفئة، يجب أن تتضمن برامج تطوير الأجهزة المحمولة وظائف محددة للتجارة الإلكترونية.
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Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazo...
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب...
AppMySite
appmysite.com
أنشئ تطبيقًا باستخدام أقوى أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. AppMySite يجعل تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. أنشئ تطبيقات جوال أصلية متميزة لكل من Android وiOS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء تطبيقات جوال iOS وAndroid ذات مستوى احترافي. تتيح لك منصة DIY الفريدة من نوعها تخصيص كل جانب من جوانب تطبيقك دون كتابة أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك من خلال إنشاء تطبيق من البداية، أو تخصيص أحد القوالب المعدة مسبقًا. لديك سيطرة كامل...
Builder.ai
builder.ai
الآن يمكنك طلب تطبيق، مثل طلب البيتزا. ثم ننتج تطبيقك المخصص، باستخدام نوع خط التجميع المستخدم في بناء السيارات. أطلقت شركة Gartner® على هذه الطريقة الجديدة لبناء البرامج اسم "Visionary". ما يقدمه لك Builder.ai: 1. سعر مضمون وتوقيتات دقيقة مقدمًا 2. لا توجد حدود لما يمكنك إنشاؤه 3. نموذج أولي مجاني ...
Shopney
shopney.co
Shopney هو أفضل منشئ تطبيقات الهاتف المحمول للعلامات التجارية Shopify و Shopify Plus. بفضل محرر التصميم السهل السحب والإفلات، يمكنك تحويل متجر Shopify الخاص بك إلى تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة. يحتوي على ميزات فريدة مثل خيارات السمات والدردشة داخل التطبيق. لذلك، يمكنك التأكد من أن تطبيق اله...
nandbox
nandbox.com
nandbox app builder هو منشئ التطبيقات الأصلي الوحيد في السوق. تم تخصيص nandbox لتقديم أداة إنشاء التطبيقات الأكثر تقدمًا في السوق، مع تثبيت مئات الميزات بنقرة زر واحدة. قم بإنشاء تطبيقات Android وiOS الأصلية دون أي خلفية للبرمجة. انضم إلى أكثر من 12000 عميل راضٍ، واختر من بين القوالب المجانية والمصم...
Mowico
mowico.com
أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بدون تعليمات برمجية والتي تحول أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك إلى تطبيق جوال في ثلاث خطوات، خلال ساعة واحدة؛ دون أي معرفة الترميز!
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps عبارة عن منصة شاملة للتجارة عبر الهاتف المحمول تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المتاجر عبر الإنترنت من زيادة إيرادات الهاتف المحمول وزيادة التحويلات وتعزيز الاحتفاظ باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بالكامل. نحن نؤمن بأتمتة التجارة عبر الهاتف المحمول بالكامل باستخدام أحدث التقني...
JMango360
jmango360.com
نحن نمكن نمو الهاتف المحمول لشركات التجارة الإلكترونية. نحن نقدم التطبيقات الأصلية وتسويق التطبيقات وتطوير التطبيقات المخصصة. يقضي الأشخاص 90% من "الوقت الذي يقضونه على الهاتف المحمول" في التطبيقات. لقد أدى هذا إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها العملاء إلى التسوق عبر الهاتف المحمول. إنهم يريدون تجارب ...
Tapcart
tapcart.com
يقوم Tapcart بتحويل مواقع Shopify إلى تطبيقات جوال جميلة. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء تطبيق مخصص يضم شبكات منتجات مختلفة مع وظيفة البحث. أرسل إشعارات الدفع إلى عملائك باستخدام مجموعتك الخاصة من المشغلات والرسائل.
Builderfly
builderfly.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت وقم بتنمية أعمالك باستخدام Builderfly - أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. يساعدك Builderfly على بناء أعمالك وتسويقها وتنميتها. سجل اليوم!