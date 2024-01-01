برامج التجارة الإلكترونية المتنقلة - التطبيقات الأكثر شعبية - الإمارات العربية المتحدة الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتيح برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول (m-commerce) للشركات تحسين تجربة التسوق للمستهلكين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة التي تناسب صناعتها والجمهور المستهدف. يستخدم برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في المقام الأول من قبل محترفي التجارة الإلكترونية وأحيانًا من قبل فرق التسويق، ويضمن التزام التطبيقات بإرشادات العلامة التجارية للشركة. من المهم تمييز هذا البرنامج عن الإصدارات المحمولة لمنصات التجارة الإلكترونية. يجب أن تسمح برامج التجارة الإلكترونية للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جديدة، وليس فقط تعديل التطبيقات الحالية. للتأهل لهذه الفئة، يجب أن تتضمن برامج تطوير الأجهزة المحمولة وظائف محددة للتجارة الإلكترونية.