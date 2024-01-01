برامج التجارة الإلكترونية المتنقلة - التطبيقات الأكثر شعبية
يتيح برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول (m-commerce) للشركات تحسين تجربة التسوق للمستهلكين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة التي تناسب صناعتها والجمهور المستهدف. يستخدم برنامج التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في المقام الأول من قبل محترفي التجارة الإلكترونية وأحيانًا من قبل فرق التسويق، ويضمن التزام التطبيقات بإرشادات العلامة التجارية للشركة. من المهم تمييز هذا البرنامج عن الإصدارات المحمولة لمنصات التجارة الإلكترونية. يجب أن تسمح برامج التجارة الإلكترونية للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جديدة، وليس فقط تعديل التطبيقات الحالية. للتأهل لهذه الفئة، يجب أن تتضمن برامج تطوير الأجهزة المحمولة وظائف محددة للتجارة الإلكترونية.
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Ecwid
ecwid.com
سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
BuildFire
buildfire.com
أقوى صانع تطبيقات لنظامي iOS وAndroid إن أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول القوية وسهلة الاستخدام من BuildFire تجعل من الممكن إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل iOS وAndroid في جزء صغير من الوقت والتكلفة. منشئ تطبيقات بسيط وبديهي - لا يتطلب أي برمجة أنشئ وظائف مخصصة باستخدام SDK للمطور لدينا البن...
AppMySite
appmysite.com
أنشئ تطبيقًا باستخدام أقوى أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. AppMySite يجعل تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. أنشئ تطبيقات جوال أصلية متميزة لكل من Android وiOS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Builder.ai
builder.ai
احصل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك بسهولة. يجعل الذكاء الاصطناعي تطوير تطبيقك على منصتنا الحائزة على جوائز أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. انظر كيف يعمل.
nandbox
nandbox.com
nandbox app builder هو منشئ التطبيقات الأصلي الوحيد في السوق. تم تخصيص nandbox لتقديم أداة إنشاء التطبيقات الأكثر تقدمًا في السوق، مع تثبيت مئات الميزات بنقرة زر واحدة. قم بإنشاء تطبيقات Android وiOS الأصلية دون أي خلفية للبرمجة. انضم إلى أكثر من 12000 عميل راضٍ، واختر من بين القوالب المجانية والمصم...
JMango360
jmango360.com
نحن نمكن نمو الهاتف المحمول لشركات التجارة الإلكترونية. نحن نقدم التطبيقات الأصلية وتسويق التطبيقات وتطوير التطبيقات المخصصة. يقضي الأشخاص 90% من "الوقت الذي يقضونه على الهاتف المحمول" في التطبيقات. لقد أدى هذا إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها العملاء إلى التسوق عبر الهاتف المحمول. إنهم يريدون تجارب ...
Mowico
mowico.com
أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بدون تعليمات برمجية والتي تحول أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك إلى تطبيق جوال في ثلاث خطوات، خلال ساعة واحدة؛ دون أي معرفة الترميز!
Tapcart
tapcart.com
يقوم Tapcart بتحويل مواقع Shopify إلى تطبيقات جوال جميلة. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء تطبيق مخصص يضم شبكات منتجات مختلفة مع وظيفة البحث. أرسل إشعارات الدفع إلى عملائك باستخدام مجموعتك الخاصة من المشغلات والرسائل.
Shopney
shopney.co
Shopney هو أفضل منشئ تطبيقات الهاتف المحمول للعلامات التجارية Shopify و Shopify Plus. بفضل محرر التصميم السهل السحب والإفلات، يمكنك تحويل متجر Shopify الخاص بك إلى تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة. يحتوي على ميزات فريدة مثل خيارات السمات والدردشة داخل التطبيق. لذلك، يمكنك التأكد من أن تطبيق اله...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps عبارة عن منصة شاملة للتجارة عبر الهاتف المحمول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المتاجر عبر الإنترنت من زيادة إيرادات الهاتف المحمول وزيادة التحويلات وتعزيز الاحتفاظ باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بالكامل. نحن نؤمن بأتمتة التجارة عبر الهاتف المحمول بالكامل باستخدام أحدث التق...
Builderfly
builderfly.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت وقم بتنمية أعمالك باستخدام Builderfly - أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. يساعدك Builderfly على بناء أعمالك وتسويقها وتنميتها. سجل اليوم!