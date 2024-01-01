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منصات الإسناد المحمول - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا
تستخدم الشركات منصات إحالة الأجهزة المحمولة لتحديد أصول عمليات تثبيت تطبيقات الأجهزة المحمولة، بما في ذلك الحملات والشركاء والقنوات المعنية. يكتشف هذا البرنامج المكان الذي يواجه فيه المستخدمون التطبيق في البداية ويستخدم معرفات مختلفة لتقييم رحلة التطبيق من مرحلة ما قبل التثبيت إلى مرحلة ما بعد التثبيت. وعلى النقيض من برامج الإحالة العامة، التي تعتمد على وحدات البكسل وملفات تعريف الارتباط لقياس تأثير الإجراءات ونقاط الاتصال عبر مساعي التسويق والمبيعات، تركز برامج إحالة الأجهزة المحمولة بشكل خاص على الأساليب التي تؤدي إلى عمليات تثبيت التطبيقات الفردية. نظرًا لأن تطبيقات الهاتف المحمول تعمل بشكل مستقل عن ملفات تعريف الارتباط، تعتمد برامج إحالة الهاتف المحمول على معرفات بديلة مثل عناوين IP ومعرفات الأجهزة وأنواع الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل. يؤكد العديد من موفري برامج إحالة الأجهزة المحمولة على الإحالة "المستندة إلى الأشخاص"، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الإحالة من خلال دمج جميع تفاعلات المستخدم والتحويلات، بغض النظر عن مصدرها.
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AppMetrica
yandex.com
AppMetrica عبارة عن أداة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول وبأسعار معقولة وموثوقة (نعم، هذا ممكن) توفر تحليلاً شاملاً لسلوك مستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، والإيرادات داخل التطبيق، وحملات الاستحواذ على الهاتف المحمول، وبيانات الأعطال. تم إطلاقه في عام 2013، وهو يتيح لأكثر من 60 ألف تطبيق ل...
Adjust
adjust.com
Adjust عبارة عن مجموعة قياسات وتحليلات توفر الرؤية والرؤى والأدوات التي يحتاجها المسوقون لتطوير تطبيقاتهم من المرحلة المبكرة إلى مرحلة النضج. نحن نقدم حلاً شاملاً لتحسين أداء الإعلان وزيادة العائدات إلى أقصى حد، مدعومًا ببيانات الإسناد الدقيقة والتقارير المتعمقة التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف العمل....
Branch
branch.io
يوفر الفرع حلولاً تعمل على توحيد قياس المستخدم عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية والقنوات المختلفة، وتقديم تجربة سلسة للعملاء بغض النظر عن المكان الذي يأتي منه المستخدم. أدى ظهور الهاتف المحمول إلى تقسيم الأعمال التجارية اليوم، مما تسبب في إسناد غير دقيق وروابط لا تعمل، مما أدى إلى إهدار الإنفاق التسويق...
Appsflyer
appsflyer.com
تساعد AppsFlyer العلامات التجارية على اتخاذ خيارات جيدة لأعمالها وعملائها من خلال القياس المتقدم وتحليلات البيانات والربط العميق والمشاركة والحماية من الاحتيال وغرفة البيانات النظيفة وتقنيات الحفاظ على الخصوصية. استنادًا إلى فكرة أن العلامات التجارية يمكنها زيادة خصوصية العملاء مع توفير تجارب استثنا...
Tenjin
tenjin.com
تقدم Tenjin إمكانية البدء مجانًا، والدفع مقابل زيادة قياس الإعلانات لمطوري ألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول. نحن نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تجاوز ثقلها من خلال رؤى تسويقية تمكنها من التنافس مع الناشرين الكبار. كان Tenjin جزءًا لا يتجزأ من نمو الاستوديوهات بما في ذلك Ruby Games وVodoo وKo...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Airbridge
airbridge.io
Airbridge هو حل قياس موحد يتميز بقياس الأجهزة المحمولة (MMP)، وإسناد اللمس المتعدد (MTA)، والتزايدية، ونمذجة المزيج التسويقي (MMM) في لوحة معلومات موحدة واحدة - مما يساعد المسوقين على اكتشاف مصادر النمو الحقيقية وتعظيمها مع تمكينهم باستخدام أدوات مثل الارتباط العميق، وتحليلات التسويق في الوقت الفعلي...
Cometly
cometly.com
Cometly عبارة عن منصة سحابية للإحالة تمكن الشركات من الحصول على إحالة أكثر دقة لحملاتها الإعلانية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الإعلانات بناءً على بيانات دقيقة.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: تقدم E-com Ad Cloud مجموعة كاملة من الحلول التي تساعد معلني Meta على تحسين جميع مجالات إعلاناتهم - بما في ذلك تتبع Facebook والأتمتة والاستهداف والتصميمات الإبداعية وإدارة الإعلانات.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإحالة الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...
Singular
singular.net
إن مفتاح النجاح للمسوقين اليوم هو فهم أين وكيف يستثمرون أموالهم الإعلانية التالية بالضبط. تعمل شركة Singular على تمكين المسوقين من القيام بذلك من خلال توفير رؤية كاملة لعائد الاستثمار التسويقي مع إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئتها. باستخدام Singular، يمكنك ...
Tapstream
app.taps.io
Tapstream عبارة عن لوحة معلومات تسويقية لصانعي التطبيقات لتتبع عمليات الاستحواذ والاحتفاظ وعائد الاستثمار عبر القنوات.