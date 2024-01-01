منصات الإسناد المحمول - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تستخدم الشركات منصات إحالة الأجهزة المحمولة لتحديد أصول عمليات تثبيت تطبيقات الأجهزة المحمولة، بما في ذلك الحملات والشركاء والقنوات المعنية. يكتشف هذا البرنامج المكان الذي يواجه فيه المستخدمون التطبيق في البداية ويستخدم معرفات مختلفة لتقييم رحلة التطبيق من مرحلة ما قبل التثبيت إلى مرحلة ما بعد التثبيت. وعلى النقيض من برامج الإحالة العامة، التي تعتمد على وحدات البكسل وملفات تعريف الارتباط لقياس تأثير الإجراءات ونقاط الاتصال عبر مساعي التسويق والمبيعات، تركز برامج إحالة الأجهزة المحمولة بشكل خاص على الأساليب التي تؤدي إلى عمليات تثبيت التطبيقات الفردية. نظرًا لأن تطبيقات الهاتف المحمول تعمل بشكل مستقل عن ملفات تعريف الارتباط، تعتمد برامج إحالة الهاتف المحمول على معرفات بديلة مثل عناوين IP ومعرفات الأجهزة وأنواع الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل. يؤكد العديد من موفري برامج إحالة الأجهزة المحمولة على الإحالة "المستندة إلى الأشخاص"، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الإحالة من خلال دمج جميع تفاعلات المستخدم والتحويلات، بغض النظر عن مصدرها.