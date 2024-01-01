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منصات الإسناد المحمول - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر آلاند
تستخدم الشركات منصات إحالة الأجهزة المحمولة لتحديد أصول عمليات تثبيت تطبيقات الأجهزة المحمولة، بما في ذلك الحملات والشركاء والقنوات المعنية. يكتشف هذا البرنامج المكان الذي يواجه فيه المستخدمون التطبيق في البداية ويستخدم معرفات مختلفة لتقييم رحلة التطبيق من مرحلة ما قبل التثبيت إلى مرحلة ما بعد التثبيت. وعلى النقيض من برامج الإحالة العامة، التي تعتمد على وحدات البكسل وملفات تعريف الارتباط لقياس تأثير الإجراءات ونقاط الاتصال عبر مساعي التسويق والمبيعات، تركز برامج إحالة الأجهزة المحمولة بشكل خاص على الأساليب التي تؤدي إلى عمليات تثبيت التطبيقات الفردية. نظرًا لأن تطبيقات الهاتف المحمول تعمل بشكل مستقل عن ملفات تعريف الارتباط، تعتمد برامج إحالة الهاتف المحمول على معرفات بديلة مثل عناوين IP ومعرفات الأجهزة وأنواع الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل. يؤكد العديد من موفري برامج إحالة الأجهزة المحمولة على الإحالة "المستندة إلى الأشخاص"، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الإحالة من خلال دمج جميع تفاعلات المستخدم والتحويلات، بغض النظر عن مصدرها.
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AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
Appsflyer
appsflyer.com
قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.
Adjust
adjust.com
أصبح القياس عبر الأجهزة المحمولة أمرًا سهلاً: يقوم Adjust بتوحيد جميع أنشطتك التسويقية في نظام أساسي واحد قوي، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك.
Branch
branch.io
العلامات التجارية الرقمية تنمو في الفرع. قم بتنمية أعمالك باستخدام حلول على مستوى المؤسسات مصممة لزيادة مشاركة المستخدم الشاملة وتوفير قياس شامل لفعالية التسويق عبر جميع الأجهزة والقنوات والأنظمة الأساسية.
Tenjin
tenjin.com
بيانات التسويق عبر الهاتف المحمول لمطوري التطبيقات. تقارير SKAdNetwork، والإحالة المجانية، والقيمة الدائمة لإيرادات الإعلانات، وتجميع التكاليف وإيرادات الإعلانات، وواجهات برمجة التطبيقات للأتمتة، وذكاء الأعمال الداخلي عند الطلب.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Airbridge
airbridge.io
منصة إسناد عالمية للويب والتطبيق لقياس فعالية التسويق الحقيقية عبر الأجهزة والهويات والأنظمة الأساسية.
Cometly
cometly.com
Cometly عبارة عن نظام أساسي سحابي للإسناد يمكّن الشركات من الحصول على إسناد أكثر دقة لحملاتها الإعلانية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الإعلانات استنادًا إلى بيانات دقيقة.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: تقدم E-com Ad Cloud مجموعة كاملة من الحلول التي تساعد معلني Meta على تحسين جميع مجالات إعلاناتهم - بما في ذلك تتبع Facebook والأتمتة والاستهداف والتصميمات الإبداعية وإدارة الإعلانات.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإسناد الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...
Singular
singular.net
صفر وقت لمطاردة البيانات. المزيد من الوقت لدفع النمو. احصل على عرض كامل لعائد الاستثمار من خلال إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئته. Singular هو تصنيف MMP رقم 1 وفقًا لـ G2 Crowd. نحن نساعد أفضل مسوقي الأجهزة المحمولة في العالم على تحقيق نمو أسرع باستخدام إ...
Tapstream
app.taps.io
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