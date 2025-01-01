منصات MLOps - التطبيقات الأكثر شعبية

لكي يتم النظر في فئة منصات MLOps، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * منصة للمراقبة والإدارة: يجب أن يوفر المنتج منصة شاملة لمراقبة نماذج التعلم الآلي وإدارتها. يتضمن ذلك ميزات لتتبع إصدارات النماذج ومراقبة مقاييس الأداء وإدارة دورات حياة النموذج. * التكامل في تطبيقات الأعمال: يجب أن يسمح للمستخدمين بدمج نماذج التعلم الآلي بسلاسة في تطبيقات الأعمال المختلفة عبر الشركة. تضمن قدرة التكامل هذه إمكانية نشر النماذج واستخدامها بشكل فعال ضمن البنية التحتية الحالية. * تتبع الصحة والأداء: يجب أن يمكّن المنتج المستخدمين من تتبع صحة وأداء نماذج التعلم الآلي المنشورة في الوقت الفعلي. يتضمن ذلك مراقبة المؤشرات الرئيسية مثل الدقة وزمن الوصول واستخدام الموارد وانحراف النموذج لضمان الأداء الأمثل. * أداة الإدارة الشاملة: يجب أن توفر أداة إدارة شاملة تقدم نظرة ثاقبة لجميع النماذج المنتشرة عبر الأعمال. يتضمن ذلك ميزات لإدارة النموذج ومراقبة الامتثال والرؤية المركزية للنظام البيئي النموذجي بأكمله. ويضمن استيفاء هذه المعايير أن المنتج يوفر إمكانات قوية لإدارة عمليات التعلم الآلي بشكل فعال داخل المؤسسة.
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Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
Microsoft Fabric
microsoft.com
يوفر Microsoft Fabric منصة موحدة لتحليل البيانات وإدارتها، تجمع بين خدمات البيانات وتحليلاتها، مما يسهل الوصول وإدارة البيانات على مستوى المؤسسات.
Databricks
databricks.com
Databricks هي منصة موحدة لتحليل البيانات تستخدم Apache Spark، وتمكن من معالجة وتحليل البيانات بكفاءة مع دعم التعلم الآلي وإدارة البيانات.
Replicate
replicate.com
تطبيق Replicate يسمح بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر وتعديلها ونشر نماذج مخصصة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Labelbox
labelbox.com
Labelbox هو منصة تعتمد على البيانات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمكّن المستخدمين من تدريب النماذج وأتمتة المهام باستخدام نماذج التعلم الآلي.
SAS
sas.com
تطبيق SAS يقدم تحليلات متقدمة وإدارة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يدعم صنع القرار في مختلف الصناعات.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Weights & Biases
wandb.ai
Weights & Biases هو منصة لتتبع وتنسيق نماذج الذكاء الاصطناعي ومشاريع التعلم الآلي، تدعم التعاون وتحسين الأداء عبر إدارة البيانات والنماذج.
Kili Technology
kili-technology.com
تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
neptune.ai
neptune.ai
تطبيق Neptune.ai يتيح لك تسجيل وتنظيم ومقارنة بيانات النماذج ML ومشاركتها في مكان واحد.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
تطبيق PI.EXCHANGE هو منصة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تمكن المستخدمين من بناء تطبيقات التعلم الآلي بسهولة وسرعة دون حاجه لبرمجة.
Openlayer
openlayer.com
Openlayer هو مكان عمل لتقييم الذكاء الاصطناعي، يُستخدم لاختبار النماذج وتتبعها ومراقبة الطلبات الإنتاجية.
Comet
comet.com
كوميت هو منصة تعلم آلي تساعد الفرق في بناء نماذج موثوقة من خلال تتبع التجارب وتحسين التعاون والرؤية بين أعضاء الفريق.
Scale AI
scale.com
تطبيق Scale AI يتيح تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيانات عالية الجودة وتقييم النماذج في مختلف المجالات.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي منصة متخصصة في شرح البيانات وإعداد مجموعات بيانات عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تدعم التعاون وإدارة البيانات بشكل فعال.
Model Share
modelshare.ai
تطبيق Model Share هو منصة لإدارة مشاريع تعلم الآلة، توفر أدوات لتحسين النماذج وتتبع التقدم، وتسهيل نشر النماذج ومشاركة الأكواد القابلة لإعادة الاستخدام.
Segments.ai
segments.ai
تطبيق Segments.ai هو منصة لتوصيف البيانات من مصادر متعددة للروبوتات والقيادة الذاتية، تسمح بإضافة تسميات للصور والفيديوهات وسحب النقاط ثلاثي الأبعاد.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
تطبيق Robust Intelligence يساعد الشركات على تأمين تحولها في الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن الثغرات وتطبيق الحماية اللازمة.
OctoAI
octo.ai
تطبيق OctoAI يوفر بنية تحتية لتشغيل وتكييف وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المطورين من تطوير تطبيقات فعالة بسهولة.
VESSL AI
vessl.ai
تطبيق VESSL AI يمكّنك من بناء وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة باستخدام بنية تحتية وأدوات وإجراءات مُدارة بالكامل.
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse هو منصة لتطوير ونشر نماذج التعلم الآلي على أجهزة الحافة، مع أدوات لجمع البيانات، تدريب النماذج، ونشرها بسهولة.
hasty.ai
hasty.ai
تطبيق Hasty يتيح تسريع عملية تصنيف الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ينتج بيانات مصنفة عالية الجودة بسرعة.
Verta
verta.ai
تساعد Verta فرق علوم البيانات في المؤسسات على تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال إدارة دورة حياة النماذج.
Saturn Cloud
saturncloud.io
ساتورن كلاود هو منصة متكاملة لتطوير ونشر علوم البيانات والتعلم الآلي في السحابة، تدعم لغات وأدوات مختلفة وتوفر تكامل Git.
Superwise
superwise.ai
تطبيق Superwise.ai يدير ويراقب نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، مما يضمن صحتها ويقلل من المخاطر المرتبطة بها.
UbiOps
ubiops.com
تطبيق UbiOps يتيح نشر وتقديم نماذج وتحليلات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر الإنترنت بسهولة، مما يسهل إدارتها واستخدامها.
Statsig
statsig.com
Statsig هي منصة لإجراء التجارب وتحسين المنتجات، تساعد الفرق على إدارة وتشغيل التجارب وتحليل بيانات المستخدم لتحسين التطبيقات.
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave هو مزود سحابي يقدم موارد حوسبة GPU عالية الأداء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يتيح خدمات سريعة ومرنة.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr هو تطبيق لتحسين عملية وضع العلامات على الصور لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والمركبات المستقلة والمدن الذكية وغيرها.
Katonic.ai
katonic.ai
تطبيق Katonic.ai يتيح للمؤسسات إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي بدون برمجة لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Bria
bria.ai
Bria هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى بصري مخصص بشكل قانوني وآمن للشركات والفنانين.
Mona
monalabs.io
تطبيق مونا يتيح للفرق مراقبة أداء البيانات والنماذج والعمليات، ويعمل على تحديد وحل مشكلات الأداء تلقائيًا.
Qwak
qwak.com
Qwak هو منصة تدير عمليات الذكاء الاصطناعي، تمكن المستخدمين من تحويل وتخزين البيانات وبناء وتدريب وتوزيع التطبيقات مع مراقبة الأداء.
Faros AI
faros.ai
Faros AI هو تطبيق يجمع بيانات العمليات الهندسية لتحسين رؤية دورة تطوير البرمجيات ويساعد الفرق في اتخاذ القرارات بناءً على بيانات فعلية.
Portkey
portkey.ai
Portkey هو لوحة تحكم لإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تدعم موثوقية التشغيل، الأمان، والتحليلات المتقدمة.
JFrog
jfrog.com
JFrog هو منصة تدعم إدارة الدورة الحياتية للبرمجيات وتوفر أمانًا وتكاملًا للأدوات المختلفة مع إدارة مركزية للقطع الأثرية.
Imandra
imandra.ai
Imandra هو محرك تفكير آلي سحابي لتحليل الخوارزميات، مما يعزز موثوقية وكفاءة أنظمة البرمجيات المعقدة.
Kognic
kognic.com
Kognic تطبيق لإدارة البيانات وتحليلها، يساعد الشركات على التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة ويتوافق مع نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة.
Rasgo
rasgoml.com
تطبيق راسغو يستخدم تقنية GPT لتحليل بيانات الشركات واستخراج الرؤى المهمة من خلال استفسارات طبيعة اللغة دون الحاجة لتدخل بشري.
Kolena
kolena.com
Kolena هو منصة اختبار للتعلم الآلي تساعد الفرق في اختبار سلوك النموذج وتحديد وتحليل حالات الفشل لفهم الأداء بشكل أفضل.
Deeploy
deeploy.ml
يقدم تطبيق Deeploy منصة للذكاء الاصطناعي المسؤول، مما يتيح تنظيم نماذج تعلم الآلة بطريقة قابلة للتفسير والتفاعل بين البشر والذكاء الاصطناعي.
MLJAR
mljar.com
MLJAR هو منصة لتعلم الآلة تسهل تطوير ونشر نماذج التعلم الآلي، وتوفر أدوات للمبتدئين وعلماء البيانات باستخدام طرق تلقائية ومساعدات ذكية.
Arize AI
arize.com
آريز آي هي منصة لرصد وتحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، تساعد المطورين على تحسين التطبيقات من خلال تقييم مستمر وبيانات الإنتاج.
Gurobi
gurobi.com
Gurobi هو برنامج لتحسين الرياضيات يستخدم لحل المشكلات المعقدة بكفاءة في مختلف الصناعات، مثل المالية واللوجستيات والطاقة.
Modelshop
modelshop.com
تطبيق Modelshop يوفر أدوات لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للبرمجة، مما يسهل تسريع عملية تطويرها وتطبيقها في الأعمال.
ZenML
zenml.io
ZенML هو إطار مفتوح المصدر لنشر خطوط أنابيب التعلم الآلي، يدعم التعاون بين علماء البيانات ويتيح إدارة المشاريع والقطع الأثرية بكفاءة.
Picsellia
picsellia.com
يوفر تطبيق Picsellia أدوات متكاملة لتطوير نماذج رؤية الكمبيوتر، بما في ذلك إدارة البيانات، تتبع التجارب، ونشر النماذج بشكل سريع.
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks هي منصة تعاونية للذكاء الاصطناعي تدير الميزات وتساعد في نشر نماذج التعلم الآلي بكفاءة عبر السحابة أو في الموقع.
Arthur
arthur.ai
يعمل تطبيق آثر على تحسين أداء نماذج البيانات والتعلم الآلي من خلال تحسين الدقة والشفافية والعدالة ويقدم أدوات للعلماء والمديرين.
ClearML
clear.ml
ClearML هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتطوير ونشر نماذج التعلم الآلي، تدعم الكفاءة والشفافية في البنية التحتية السحابية.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry هو منصة سحابية لتطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، تدعم الفرق في بناء ونشر التطبيقات بسرعة وكفاءة.
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI هو منصة للرؤية الحاسوبية تساعد الفرق على إدارة دورة حياة التعلم الآلي، تشمل وضع العلامات، التدريب، والنشر، بفعالية وسهولة.
Datature
datature.io
Datature هو منصة للذكاء الاصطناعي الرؤيوي تسهل إدارة البيانات، التعليقات التوضيحية، التدريب، ونشر نماذج رؤية الكمبيوتر بدون الحاجة إلى برمجة.
Veritone
veritone.com
تطبيق Veritone Attribute يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير مقاييس أداء إعلانات البث في الوقت القريب، ويربط البيانات بتحليلات مواقع المعلنين.
censius
censius.ai
تطبيق Censius يقدم منصة لمراقبة الذكاء الاصطناعي لفِرَق تعلم الآلة في المؤسسات، مما يتيح مراقبة شاملة للنماذج الإنتاجية.
TruEra
truera.com
TruEra هو تطبيق يساعد المؤسسات في تحليل نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين جودتها وتعزيز الثقة بها من خلال توفير أدوات تقييم وتحليل فعّالة.
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