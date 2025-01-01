البحث

الأكثر شعبية المضافة حديثًا منصات MLOps - التطبيقات الأكثر شعبية

لكي يتم النظر في فئة منصات MLOps، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * منصة للمراقبة والإدارة: يجب أن يوفر المنتج منصة شاملة لمراقبة نماذج التعلم الآلي وإدارتها. يتضمن ذلك ميزات لتتبع إصدارات النماذج ومراقبة مقاييس الأداء وإدارة دورات حياة النموذج. * التكامل في تطبيقات الأعمال: يجب أن يسمح للمستخدمين بدمج نماذج التعلم الآلي بسلاسة في تطبيقات الأعمال المختلفة عبر الشركة. تضمن قدرة التكامل هذه إمكانية نشر النماذج واستخدامها بشكل فعال ضمن البنية التحتية الحالية. * تتبع الصحة والأداء: يجب أن يمكّن المنتج المستخدمين من تتبع صحة وأداء نماذج التعلم الآلي المنشورة في الوقت الفعلي. يتضمن ذلك مراقبة المؤشرات الرئيسية مثل الدقة وزمن الوصول واستخدام الموارد وانحراف النموذج لضمان الأداء الأمثل. * أداة الإدارة الشاملة: يجب أن توفر أداة إدارة شاملة تقدم نظرة ثاقبة لجميع النماذج المنتشرة عبر الأعمال. يتضمن ذلك ميزات لإدارة النموذج ومراقبة الامتثال والرؤية المركزية للنظام البيئي النموذجي بأكمله. ويضمن استيفاء هذه المعايير أن المنتج يوفر إمكانات قوية لإدارة عمليات التعلم الآلي بشكل فعال داخل المؤسسة.