منصات MLOps - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام

Valohai

valohai.com

Valohai هي منصة MLOps مصممة خصيصًا لرواد ML، مما يمنحهم كل ما فقدوه، في منصة واحدة منطقية تمامًا. وهم الآن يجرون آلاف التجارب بنقرة زر واحدة، مما يؤدي إلى إنشاء بيانات يثقون بها. كل ذلك أثناء استخدام الأدوات التي يحبونها لبناء أشياء تدوم. ومع Valohai، تتعاون فرق تعلم الآلة بسهولة في أي شيء بدءًا من ...