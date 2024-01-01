متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
منصات MLOps - التطبيقات الأكثر شعبية - غويانا الفرنسية
لكي يتم النظر في فئة منصات MLOps، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * منصة للمراقبة والإدارة: يجب أن يوفر المنتج منصة شاملة لمراقبة نماذج التعلم الآلي وإدارتها. يتضمن ذلك ميزات لتتبع إصدارات النماذج ومراقبة مقاييس الأداء وإدارة دورات حياة النموذج. * التكامل في تطبيقات الأعمال: يجب أن يسمح للمستخدمين بدمج نماذج التعلم الآلي بسلاسة في تطبيقات الأعمال المختلفة عبر الشركة. تضمن قدرة التكامل هذه إمكانية نشر النماذج واستخدامها بشكل فعال ضمن البنية التحتية الحالية. * تتبع الصحة والأداء: يجب أن يمكّن المنتج المستخدمين من تتبع صحة وأداء نماذج التعلم الآلي المنشورة في الوقت الفعلي. يتضمن ذلك مراقبة المؤشرات الرئيسية مثل الدقة وزمن الوصول واستخدام الموارد وانحراف النموذج لضمان الأداء الأمثل. * أداة الإدارة الشاملة: يجب أن توفر أداة إدارة شاملة تقدم نظرة ثاقبة لجميع النماذج المنتشرة عبر الأعمال. يتضمن ذلك ميزات لإدارة النموذج ومراقبة الامتثال والرؤية المركزية للنظام البيئي النموذجي بأكمله. ويضمن استيفاء هذه المعايير أن المنتج يوفر إمكانات قوية لإدارة عمليات التعلم الآلي بشكل فعال داخل المؤسسة.
إرسال تطبيق جديد
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر مبني على قمة Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية...
Microsoft Fabric
microsoft.com
أدخل بياناتك إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أعد تشكيل كيفية وصول الجميع إلى البيانات والرؤى وإدارتها والتصرف بناءً عليها من خلال ربط كل مصدر بيانات وخدمة التحليلات معًا — على نظام أساسي واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Labelbox
labelbox.com
Labelbox عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تتمحور حول البيانات وتسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها. توفر المنصة القدرة على تدريب النماذج وضبطها، بالإضافة إلى أتمتة المهام باستخدام LLMs (نماذج التعلم الآلي من Labelbox). فيما يتعلق بالوظائف، تستخدم Labelbox ملفات تعريف الارتباط لتحسين...
Scale AI
scale.com
توفر شركة Scale، التي تحظى بثقة الشركات العالمية، بيانات تدريب عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة، ورسم الخرائط، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والروبوتات، والمزيد.
neptune.ai
neptune.ai
قم بتسجيل جميع البيانات التعريفية لنموذج تعلم الآلة وتنظيمها ومقارنتها وتسجيلها ومشاركتها في مكان واحد. - الأتمتة والتوحيد مع نمو فريق النمذجة الخاص بك - تعاون في النماذج والنتائج مع فريقك وعبر المؤسسة - استخدم المستضافة أو النشر محليًا أو في سحابة خاصة. التكامل مع أي مكدس MLOps
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد...
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج ا...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي المنصة الرائدة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة. من خلال التعليقات التوضيحية المتقدمة وأدوات ضمان الجودة، وتنظيم البيانات، وميزات الأتمتة، والتكاملات الأصلية، وإدارة البيانات، فإننا نمكن المؤسسات من إنشاء مجموعات بيا...
Model Share
modelshare.ai
تعد منصة Model Share AI MLOps مركزًا ديناميكيًا لابتكار التعلم الآلي. فهو يسمح لمهندسي علوم البيانات والتعلم الآلي بإدارة مشاريع تعلم الآلة بسهولة من البداية إلى النهاية. يمكنك تحسين النماذج وتتبع التقدم باستخدام تحليلات تعلم الآلة الغنية وأدوات إعداد التقارير ونشر النماذج على الفور. في Model Shar...
Replicate
replicate.com
تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة برمجة التطبيقات. تشغيل وضبط النماذج مفتوحة المصدر. نشر النماذج المخصصة على نطاق واسع. كل ذلك مع سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي للرؤية الحاسوبية لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآ...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud عبارة عن منصة تعلم الآلة حائزة على جوائز لأي سحابة تضم أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك NVIDIA وCFA Institute وSnowflake وFlatiron School وNestle والمزيد. إنه حل شامل لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي ونشره وخطوط أنابيب البيانات في السحابة. يمكن للمستخدمين تشغيل جهاز كمبيوتر محمول مزو...
Katonic.ai
katonic.ai
أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على مس...
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory...
SAS
sas.com
أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.
Openlayer
openlayer.com
Openlayer عبارة عن مساحة عمل لتقييم الذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركات الناشئة وFortune 500s على حدٍ سواء Openlayer لإجراء الاختبارات وتتبع النماذج وإصدارها ومراقبة طلبات الإنتاج. المنصة الأكثر تقدمًا لبناء نماذج عالية الجودة وجديرة بالثقة من الألف إلى الياء.
Comet
comet.com
Comet عبارة عن منصة تعليمية للآلة الوصفية مصممة لمساعدة ممارسي وفرق الذكاء الاصطناعي على بناء نماذج موثوقة للتعلم الآلي لتطبيقات العالم الحقيقي من خلال تبسيط دورة حياة نموذج التعلم الآلي وربطها. من خلال الاستفادة من Comet، يمكن للمستخدمين استخدام تتبع تجربة التعلم الآلي لتتبع نماذجهم ومقارنتها وشرحه...
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد ف...
VESSL AI
vessl.ai
قم ببناء النماذج وتدريبها ونشرها بشكل أسرع على نطاق واسع باستخدام البنية التحتية والأدوات وسير العمل المُدارة بالكامل.
Weights & Biases
wandb.ai
الأوزان والتحيزات: منصة مطوري الذكاء الاصطناعي. تتبع كل ما تحتاجه لجعل نماذجك قابلة للتكرار باستخدام الأوزان والتحيزات - بدءًا من المعلمات الفائقة والتعليمات البرمجية وحتى أوزان النماذج وإصدارات مجموعة البيانات. تساعد الأوزان والتحيزات فريق تعلم الآلة لديك على إطلاق العنان لإنتاجيتهم من خلال تحسين...
UbiOps
ubiops.com
قم بتحويل نصوص التحليلات المحلية الخاصة بك إلى تطبيقات قوية تعتمد على البيانات! UbiOps عبارة عن طبقة نشر وخدمة سهلة الاستخدام لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعليمات البرمجية للتعلم الآلي. إنه يحول نماذج ونصوص Python & R الخاصة بك إلى خدمات ويب حية، مما يسمح لك باستخدامها من أي مكان وفي أي وقت. ...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Datal...
Kognic
kognic.com
كونيك | أفضل حل لدمج أجهزة الاستشعار في ADAS/AD. تساعد منصة إدارة مجموعات البيانات المؤسسات العالمية على تجميع خطوط بيانات فعالة للحقيقة الأرضية من أجل دمج أجهزة الاستشعار. توفر Kognic منصة بيانات تعمل على تسريع التعلم الآلي للتطبيقات ذات الأداء الحيوي. تعمل أدوات MLOps التي أثبتت جدواها على تمكين ...
Verta
verta.ai
Verta عبارة عن بنية أساسية لبرامج بناء الشركات الناشئة ومقرها بالو ألتو لمساعدة فرق علوم بيانات المؤسسة والتعلم الآلي (ML) على تطوير نماذج تعلم الآلة ونشرها بسرعة. تعتمد منصة Verta على الأبحاث الرائدة التي أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا CSAIL على ModelDB، وهو أول نظام لإدارة النماذج مفتوح المصدر...
Bria
bria.ai
BRIA.ai هي عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي التوليدي البصري معروفة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها. يساعد في إنشاء محتوى مرئي مخصص على نطاق واسع. تم تصميم المنصة لتطبيقات متنوعة، بما في ذلك الاستخدام من قبل الفنانين والشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة مع التركيز على الابتكار المسؤول ال...
OctoAI
octo.ai
توفر OctoAI بنية تحتية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية وضبطها وتوسيع نطاقها. OctoAI يجعل النماذج تعمل لصالحك، وليس العكس. يحصل المطورون على وصول سهل إلى البنية التحتية الفعالة للذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من تشغيل النماذج التي يختارونها، وضبطها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بهم، والتوسع من ...
MLJAR
mljar.com
MLJAR - أدوات علوم البيانات المتميزة إن نظام mljar الخاضع للإشراف هو أول منصة للتعلم الآلي من قبل الإنسان. يجعل البحث عن الخوارزمية وضبطها غير مؤلم. يحتاج المستخدمون إلى تحميل مجموعة بيانات، وتحديد سمات الإدخال والهدف، وسوف يجد mljar أفضل خوارزمية ML مطابقة. يقوم MLJAR بأتمتة عملية مسارات التعلم الآ...
Rasgo
rasgoml.com
يجلب Rasgo قوة GPT إلى مستودع بيانات مؤسستك. يقوم وكلاؤنا المنسقون بواسطة GPT بتطوير استراتيجيات تحليلية لاكتشاف الرؤى ووضع بيانات مؤسستك في سياقها من خلال تحديد الحقائق الأساسية والقيم المتطرفة والاتجاهات المهمة - كل ذلك بدون تدخل بشري في الحلقة. يمكن لمستخدمي الأعمال طرح أسئلة حول بيانات المؤسسة ...
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave هو مزود سحابي متخصص، يقدم نطاقًا هائلاً من موارد حوسبة GPU بالإضافة إلى البنية التحتية الأسرع والأكثر مرونة في الصناعة. باعتبارها شركة NVIDIA Elite Cloud Solutions للحوسبة والمرئيات، تقوم CoreWeave ببناء حلول سحابية لحالات الاستخدام المكثف للحوسبة - VFX والعرض، والتعلم الآلي والذكاء الاصطن...
Modelshop
modelshop.com
يمتلك Modelshop كل الأدوات التي تحتاجها لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في منصة واحدة. تخطى خطوة البرمجة وقدم حلولاً ذكية بشكل أسرع مما كان ممكنًا في السابق. يختار المحللون وعلماء البيانات والمهندسون Modelshop لتوسيع نطاق نماذجهم بسرعة كتطبيقات برمجية. يعمل Modelshop على تمكين خبراء المجال من...
Superwise
superwise.ai
مع اعتماد المزيد من الشركات على نماذج الذكاء الاصطناعي لتعزيز تأثيرها ونتائجها النهائية، تتزايد الحاجة إلى إدارة ومراقبة وتحسين سلوك الحياة الواقعية لهذه النماذج. Superwise.ai هي الشركة التي تراقب وتتأكد من صحة نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. تستخدم Superwise.ai بالفعل من قبل مؤسسات رفيعة المستو...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
تمكن تقنية Robust Intelligence المؤسسات من تأمين تحول الذكاء الاصطناعي الخاص بها من خلال حل آلي للحماية من تهديدات الأمن والسلامة. تتضمن منصة Robust Intelligence محركًا لاكتشاف نقاط الضعف في النماذج وتقييمها، بالإضافة إلى التوصية وتنفيذ حواجز الحماية اللازمة للتخفيف من التهديدات التي تواجه تطبيقات ا...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
يعد محرك PI.EXCHANGE AI & Analytics (المحرك) عبارة عن نظام أساسي لعلوم البيانات والتعلم الآلي (ML) يمكّن الجميع، حتى المستخدمين المبتدئين، من إنشاء تطبيقات ML عالية الأداء بتكلفة ميسورة في دقائق أو ساعات، وليس أسابيع أو أشهر - لا الترميز مطلوب. توفر سلسلة الأدوات المتصلة سهلة الاستخدام كل ما ستحتاج...
Qwak
qwak.com
Qwak عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مُدارة بالكامل ويمكن الوصول إليها وموثوقة تسمح لممارسي الذكاء الاصطناعي بتحويل البيانات وتخزينها وإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتدريبها ونشرها، ثم مراقبة خط الأنابيب بالكامل، كل ذلك في منصة واحدة. يسهّل نموذج تسعير الدفع عند الاستخدام من Qwak تحقيق النتا...
Datature
datature.io
Datature عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي شاملة للرؤية مصممة لتبسيط العمليات المتضمنة في إدارة مجموعات البيانات، والتعليق، والتدريب، ونشر نماذج الرؤية الحاسوبية. مناسبة للمؤسسات والشركات ذات النمو المرتفع والشركات الناشئة في مرحلة مبكرة والباحثين والأوساط الأكاديمية، ولا تتطلب هذه الأداة مهارات البرمجة. ...
Statsig
statsig.com
Statsig هي المنصة الرائدة لتجربة المنتجات التي تساعد الشركات على استخدام البيانات لشحن المنتجات بسرعة وبناء منتجات أفضل. تستخدم شركات مثل Microsoft وFigma وNotion وFlipkart وEventbrite وAncestry وHeadspace وUnivision Statsig لإدارة عمليات طرح الميزات وأتمتة التجارب واتخاذ القرارات بناءً على مقاييس ا...
ZenML
zenml.io
ZenML عبارة عن إطار عمل MLOps قابل للتوسعة ومفتوح المصدر لإنشاء خطوط أنابيب MLOps محمولة وجاهزة للإنتاج. لقد تم تصميمه خصيصًا لعلماء البيانات ومهندسي ML ومطوري MLOps للتعاون أثناء تطويرهم للإنتاج. يتميز ZenML ببنية بسيطة ومرنة، ولا يعتمد على السحابة والأدوات، ويحتوي على واجهات/ملخصات مخصصة لسير عمل ...
TruEra
truera.com
توفر TruEra حلول جودة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تحليل التعلم الآلي وتحسين جودة النموذج وبناء الثقة. مدعومة بتقنية شرح الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات استنادًا إلى ست سنوات من البحث في جامعة كارنيجي ميلون، تساعد مجموعة TruEra من حلول جودة الذكاء الاصطناعي في القضاء على الصندوق ال...
Kolena
kolena.com
Kolena عبارة عن منصة لاختبار ML تسمح لفرق ML باختبار سلوك نماذجهم بدقة. باستخدام Kolena، يمكن لفرق تعلم الآلة تحديد وتتبع أوضاع الفشل لمساعدة الهندسة والقيادة والعملاء على فهم أداء النموذج بشكل أفضل وتحديد الثغرات.
Portkey
portkey.ai
قم بشحن تطبيقات Gen AI الموثوقة والسريعة والفعالة من حيث التكلفة مع مجموعة Portkey's Observability Suite وبوابة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.
Faros AI
faros.ai
Faros AI هو البنية الأساسية للعمليات الهندسية - عرض جزء واحد عبر السرعة والجودة والأهداف والمزيد! تدمج Faros جميع مصادر البيانات الهندسية الخاصة بك لتمنحك رؤية شاملة لدورة حياة تطوير البرامج بأكملها. فهو يزيل التخمين عن التخطيط حتى تتمكن من اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد وتحسين الإنتاجية بناءً على ا...
Credo.ai
credo.ai
تتمثل مهمة Credo AI في تمكين المؤسسات من بناء الذكاء الاصطناعي واعتماده وشرائه واستخدامه بشكل مسؤول على نطاق واسع. تعمل منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي المتطورة من Credo AI على أتمتة مراقبة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر مع تمكين الامتثال التنظيمي للمعايير العالمية الناشئة مثل قانون الاتحاد الأوروبي لل...
Tenyks
tenyks.ai
Tenyks هي شركة منبثقة عن جامعة كامبريدج تخترع الطريقة التي تتفاعل بها البشرية مع الذكاء الاصطناعي من أجل الحماية والبهجة. لحماية العالم من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بشغف وإثارة وفرح! نحن نبني نظامًا أساسيًا للمراقبة والتحقق من صحة عمليات MLOps التي تساعد ...
Modular
modular.com
منصة مطوري الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التي توحد تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي للعالم.
Imandra
imandra.ai
Imandra هو محرك تفكير آلي سحابي أصلي لتحليل الخوارزميات، مما يوفر دقة وأتمتة غير مسبوقة لتصميم الخوارزميات وإدارتها.
Picsellia
picsellia.com
توفر Picsellia مجموعة تطوير كاملة للذكاء الاصطناعي مُحسّنة للصور: فهي تغطي كل خطوة مطلوبة لنشر نموذج رؤية الكمبيوتر في الإنتاج. يمكن للمستخدمين هيكلة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتشغيلها وتحسينها مباشرة على النظام الأساسي. الميزات الرئيسية لـ Picsellia: * إدارة البيانات: قم بتخزين بياناتك وا...
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks عبارة عن منصة ML تعاونية تتمتع بأعلى مستويات الأداء في متجر الميزات للبيانات المجمعة والبيانات في الوقت الفعلي. تم تصميمه حول متجر الميزات الأكثر تقدمًا والنموذجي في الصناعة والذي يوفر تكاملًا سلسًا لخطوط الأنابيب الحالية ويساعد في تقديم النماذج إلى الإنتاج بشكل أسرع. ماذا ولماذا؟ متجر ال...
Deeploy
deeploy.ml
توفر Deeploy للمؤسسات ذات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر منصة مسؤولة للذكاء الاصطناعي وتخلق الفرصة لتنفيذ نماذج التعلم الآلي القابلة للتفسير والخاضعة للمساءلة والإدارة مع تمكين التفاعل بين البشر والذكاء الاصطناعي. وضع الأساس التقني للتعلم الآلي المسؤول، وربط المبدعين والمستهلكين.
Arthur
arthur.ai
آرثر هي شركة أداء الذكاء الاصطناعي. نحن نساعد علماء البيانات وأصحاب المنتجات وقادة الأعمال على تسريع عمليات نماذج البرمجة اللغوية العصبية والرؤية الحاسوبية لتحسين الدقة وقابلية الشرح والإنصاف. * الدقة: تتبع أداء النموذج لاكتشاف انجراف البيانات والتفاعل معه وتحسين دقة النموذج للحصول على نتائج أعم...
Mona
monalabs.io
يمكّن حل المراقبة الذكي من Mona الفرق من الحصول على رؤية كاملة لأداء بياناتك ونماذجك وعملياتك. قم بإبراز مشكلات الأداء وحلها تلقائيًا داخل عمليات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي أو عمليات الأتمتة الذكية لتجنب التأثيرات السلبية على كل من عملك وعملائك.
Edge Impulse
edgeimpulse.com
تقدم Edge Impulse أحدث أدوات التعلم الآلي، مما يمكّن جميع المؤسسات من إنشاء منتجات أكثر ذكاءً. تعمل تقنيتنا على تمكين المطورين من جلب المزيد من منتجات الذكاء الاصطناعي إلى السوق بشكل أسرع، وتساعد فرق المؤسسة على تطوير حلول خاصة بالصناعة بسرعة في أسابيع بدلاً من سنوات. يوفر Edge Impulse أتمتة قوية وق...
Arize AI
arize.com
Arize AI عبارة عن منصة لرصد الذكاء الاصطناعي وتقييم LLM تم تصميمها لتمكين الذكاء الاصطناعي الأكثر نجاحًا في الإنتاج.
ClearML
clear.ml
ClearML هو الحل الرائد مفتوح المصدر والشامل لإطلاق العنان للذكاء الاصطناعي في المؤسسة، وهو موثوق به من قبل شركات Fortune 500 الرائدة والمؤسسات والأوساط الأكاديمية والشركات الناشئة المبتكرة في جميع أنحاء العالم. نحن نمكن العملاء من بناء مسارات عمل مستمرة لتعلم الآلة - بدءًا من إدارة التجربة والتنسيق...
Valohai
valohai.com
Valohai هي منصة MLOps مصممة خصيصًا لرواد ML، مما يمنحهم كل ما فقدوه، في منصة واحدة منطقية تمامًا. وهم الآن يجرون آلاف التجارب بنقرة زر واحدة، مما يؤدي إلى إنشاء بيانات يثقون بها. كل ذلك أثناء استخدام الأدوات التي يحبونها لبناء أشياء تدوم. ومع Valohai، تتعاون فرق تعلم الآلة بسهولة في أي شيء بدءًا من ...
JFrog
jfrog.com
تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكا...
WhyLabs
whylabs.ai
تُمكّن WhyLabs الفرق من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي بدقة وتحكم. بدءًا من الشركات المدرجة على قائمة Fortune 100 وحتى الشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، اعتمدت الفرق أدوات WhyLabs لمراقبة وتنفيذ الإدارة في الوقت الفعلي لتطبيقات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدية. باستخدام WhyL...
Gurobi
gurobi.com
تنتج Gurobi أسرع وأقوى حل للتحسين الرياضي في العالم - Gurobi Optimizer - والذي تستخدمه الشركات العالمية الرائدة في أكثر من 40 صناعة مختلفة لحل مشاكلها المعقدة في العالم الحقيقي بسرعة واتخاذ قرارات تلقائية تعمل على تحسين كفاءتها وربحيتها. باعتبارنا الشركة الرائدة في السوق في مجال برامج التحسين الريا...