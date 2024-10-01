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برامج رسم الخرائط الذهنية - التطبيقات الأكثر شعبية - آيسلندا
برامج رسم الخرائط الذهنية هي أدوات رسم تخطيطي متخصصة مصممة لمساعدة المستخدمين على تنظيم جلسات العصف الذهني في موضوعات وعلاقات منظمة. تقوم هذه الأدوات بإنشاء خرائط ذهنية، وهي عبارة عن رسوم بيانية تحلل عمليات التفكير إلى موضوعات وموضوعات فرعية والعلاقات بينها، باستخدام كلمات وخطوط بسيطة. على الرغم من أنه يمكن القيام بذلك يدويًا، إلا أن أدوات رسم الخرائط الذهنية الرقمية متاحة على أجهزة متعددة، وتسمح بالتخزين الرقمي السهل، وتوفر ميزات تسهل التعاون. يمكن لبرامج التخطيط أيضًا إنشاء خرائط ذهنية، حيث تقدم بعض المنتجات قوالب خرائط ذهنية محددة ضمن مجموعة الميزات الخاصة بها. ومع ذلك، يمكن لبرنامج الرسم التخطيطي إنتاج أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، مثل المخططات التنظيمية ومخططات الطوابق، في حين أن أدوات رسم الخرائط الذهنية المخصصة مخصصة للخرائط الذهنية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض التداخل بين حلول رسم الخرائط الذهنية وبرامج السبورة البيضاء التعاونية، على الرغم من أن الأخير يوفر مساحة عمل أكثر حرية وقابلة للتحرير.
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Mindmup
mindmup.com
يتيح لك MindMup 2 For Google Drive for G Suite إنشاء خرائط ذهنية مباشرة من تطبيق Drive على الويب، وتنظيمها في مجلدات، وإدارتها كما هو الحال مع أي مستند Google Drive آخر.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Whimsical
whimsical.com
غريب الأطوار هو مساحة عمل المنتج التكراري. نحن نساعد الفرق على بناء الوضوح والفهم المشترك بشكل أسرع باستخدام أدوات التوثيق لحل أي تحدي يتعلق بالمنتج. لدينا: - مستندات تتضمن عناصر مرئية وتربط جميع عناصر المشروع - مخططات انسيابية لبناء مخططات العمليات وتدفقات المستخدم - إطارات سلكية مع مكونات السحب وا...
Miro
miro.com
يوفر Miro مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. اليوم، أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم في 200000 مؤسسة بما في ذلك Nike وIkea وDeloitte وWPP وCisco يعتمدون على Miro لتحسين التعاون في تطوير المنتجات، وتسريع وقت التسويق، والتأكد من أن المنتجات و...
Milanote
milanote.com
Milanote هي أداة سهلة الاستخدام لتنظيم أفكارك ومشاريعك في لوحات مرئية. قم بإضافة الملاحظات والصور والروابط والملفات وتنظيمها بشكل مرئي ومشاركتها مع فريقك.
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister هو تطبيق لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت يسمح لمستخدميه بتصور أفكارهم ومشاركتها وتقديمها عبر السحابة. تم إطلاق MindMeister في عام 2007 من قبل شركة MeisterLabs GmbH، وهي شركة برمجيات أسسها مايكل هولوف وتيل فولمر. بعد 10 سنوات من وجودها في السوق، أصبح لدى MindMeister أكثر من 7 ملايين مست...
Lucid
lucid.app
تعد مجموعة Lucid Visual Collaboration Suite منصة كاملة للفرق التي ترغب في التعاون بصريًا، بغض النظر عن مكان وجودهم أو طريقة عملهم. تعمل السبورة البيضاء الافتراضية والتخطيط الذكي والتصور السحابي على تمكين المؤسسات من أخذ الخطط بدءًا من الأفكار الأولية وحتى التسليم الناجح. يستخدمه ملايين المستخدمين في...
MURAL
mural.co
لا تهتم بـ "أين". لقد حان الوقت لـ "كيف" مختلفة. لا تحتاج الفرق إلى مكان أفضل للعمل. إنهم بحاجة إلى طريقة أفضل للعمل. بالنسبة للشركات ذات التفكير المستقبلي، فإن السبورة البيضاء الجدارية الرقمية هي بهذه الطريقة. الجدارية هي الطريقة التي تعمل بها الفرق بشكل أفضل وتقوم بعمل أفضل. تمامًا مثل أي عضلة، يص...
XMind
xmind.works
صندوق الأدوات الذهنية المفضل لديك، مفتوح الآن على الويب. إصدار الويب XMind، يعمل في أي متصفحات حديثة. إنه يتصل بـ Dropbox وGoogle Drive وOneDrive. قراءة وتحرير وإنشاء الخرائط الذهنية في أي وقت وفي أي مكان.
Padlet
padlet.com
Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...
Gliffy
gliffy.com
تسهل تطبيقات التخطيط الخاصة بـ Gliffy التواصل والتعاون بسرعة أفكارك. سواء كنت تستخدم Gliffy في Confluence وJira أو تقفز إلى أداة الرسم التخطيطي المستقلة الخاصة بنا، Gliffy Online، ستجد طريقة بديهية لرسم الرسوم البيانية. قم بالسحب والإسقاط في طريقك إلى المخططات الانسيابية ذات المظهر الاحترافي، ومخططا...
Mindomo
mindomo.com
أنشئ خرائط ذهنية وخرائط مفاهيمية ومخططات تفصيلية ومخططات جانت لتحسين تفكيرك وتعلمك. الويب، سطح المكتب، iOS، أندرويد. الخريطة الذهنية معنا مجاناً!
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
Wondershare MindMaster هو برنامج لرسم الخرائط الذهنية عبر الأنظمة الأساسية مع العديد من الميزات المتقدمة بما في ذلك واجهة شريطية مبسطة وبديهية؛ قوالب خرائط ذهنية مدمجة رائعة وغنية وقصاصات فنية وأمثلة؛ أنماط موضوع مذهلة. إنشاء أوضاع عرض الشرائح تلقائيًا؛ عرض مخطط جانت الاحترافي، وما إلى ذلك. يمكنك أي...
GitMind
gitmind.com
GitMind هو صانع خرائط ذهنية مجاني عبر الإنترنت للعصف الذهني وتخطيط المشاريع والتطوير والعمل والمهام الإبداعية الأخرى. تتيح لك هذه الأداة مشاركة الخرائط الذهنية مع الكثير من المستخدمين والتعاون معهم.
Creately
creately.com
Creately عبارة عن منصة تعاون مرئية. فهو يمكّن الفرق من الانتقال من التفكير إلى التخطيط والتنفيذ في نفس المساحة المرئية. أضف أفكارًا بصريًا إلى أطر عمل مختلفة أو عمليات خرائط أو تدفقات أو مؤسسات بأكملها، وقم بإنشاء مستندات معمارية تقنية، فالاحتمالات لا حصر لها مع أكثر من 10000 قالب يأتي مع النظام الأ...
MindManager
mindmanager.com
MindManager هي أداة تصور قوية وبرنامج لرسم الخرائط الذهنية. لأنه مع الخريطة الصحيحة، يمكنك الذهاب إلى أي مكان. قم بتحويل الأفكار والبيانات المتفرقة إلى خرائط ذهنية مرئية ديناميكية ومخططات انسيابية وخرائط مفاهيمية ومصفوفات ورسوم بيانية أخرى. MindManager يضعك أنت وفريقك على طريق النجاح الشخصي والتنظيم...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix عبارة عن لوحة معلومات مبتكرة عبر الإنترنت تتيح تبادل الأفكار والمناقشة والإبداع التعاوني بشكل سلس. استغل قوة الذكاء الاصطناعي وأعد تعريف تجربة العمل عن بعد.
Ayoa
ayoa.com
نقلاً عن شبكة سي بي إس نيوز، يعد Ayoa "تطورًا فريدًا في إدارة المهام". Ayoa عبارة عن سبورة معلومات شاملة عبر الإنترنت حيث يمكنك تبادل الأفكار والعمل معًا وإنجاز الأمور. بفضل مزيج فريد من ألواح المعلومات ورسم الخرائط الذهنية وإدارة المهام وميزات التعاون الجماعي، يمكن للأفراد والفرق من أي حجم القيام ب...
Mind42
mind42.com
احصل على نظرة عامة حول النوع المختلف من الخرائط الذهنية التي تم إنشاؤها على Mind42. Mind42 هو برنامج مجاني لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت يسمح لك بالتعاون في نشر خرائطك الذهنية مع الآخرين.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn عبارة عن منصة رسم تخطيطي تعاونية عبر الإنترنت تمكنك من إنشاء مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية بما في ذلك المخططات الانسيابية، والنماذج بالحجم الطبيعي، وBPMN، وUML، والخرائط الذهنية. نعتقد أن الرسوم البيانية يمكن أن تساعدنا على فهم وحفظ الأشياء المجردة والغامضة بشكل أفضل. ستكون فكرة جيدة أن...
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha!...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon عبارة عن منصة تعاون عمل الكل في واحد عبر الإنترنت تعمل على تعزيز مستويات المشاركة في جميع الأوقات. من خلال مجموعة فريدة من 10 أدوات وخدمات تعاون مرئي، يعمل Klaxoon على تمكين الأشخاص من تعزيز المشاركة في الاجتماعات وخارجها، وتعزيز الإنتاجية وتشكيل مساحة عمل مبتكرة. من خلال عمليات التكامل ذات ...
Bubbl.us
bubbl.us
خريطة ذهنية وعصف ذهني عبر الإنترنت مع Bubbl.us! أنشئ خرائط ذهنية ملونة لطباعتها أو مشاركتها مع الآخرين. يستخدم الملايين من الأشخاص Bubl.us في جميع أنحاء العالم لتوليد الأفكار وتخطيط العمليات وإنشاء العروض التقديمية.
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts عبارة عن منصة لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت لالتقاط المعلومات والأفكار بشكل مرئي ومشاركة أو نشر الرسوم البيانية/الأشجار الناتجة
GroupMap
groupmap.com
العصف الذهني التعاوني وصنع القرار عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. ابدأ بأكثر من 60 قالبًا للعصف الذهني، أو قم بتصميم قالبك الخاص. تشمل القوالب SWOT، وقبعات التفكير الست، والخرائط الإدراكية، وخرائط أصحاب المصلحة، وخرائط المخاطر، والخرائط الذهنية، وLean Business Canvas وغيرها الكثير...
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك ل...